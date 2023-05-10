https://ria.ru/20230510/druzhba-1870778130.html
"Транснефть" заявила о попытке теракта на нефтепроводе "Дружба"
"Транснефть" заявила о попытке теракта на нефтепроводе "Дружба" - РИА Новости, 10.05.2023
"Транснефть" заявила о попытке теракта на нефтепроводе "Дружба"
Попытка теракта на систему нефтепроводов "Дружба" была совершена в среду, пострадавших в результате этого нет, нефтепровод работает в штатном режиме, сообщил... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T13:40
2023-05-10T13:40
2023-05-10T13:40
брянск
брянская область
игорь демин
транснефть
нефть
происшествия
нефтепровод "дружба"
россия
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Попытка теракта на систему нефтепроводов "Дружба" была совершена в среду, пострадавших в результате этого нет, нефтепровод работает в штатном режиме, сообщил РИА Новости пресс-секретарь, советник президента трубопроводной компании Игорь Демин. По данным телеграм-канала Mash, нефтепровод "Дружба" 10 мая был вновь атакован в Брянской области, под обстрел попал наливной пункт нефтепровода в поселке Свень. Удары пришлись по трем пустым резервуарам для хранения нефтепродуктов, писал телеграм-канал. "Могу подтвердить, что действительно была попытка совершения террористического акта на систему нефтепроводов "Дружба", на наливном пункте Брянск. Сегодня под утро. Пострадавших нет. Нефтепровод "Дружба" работает в штатном режиме", - прокомментировал Демин. Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии).
https://ria.ru/20230509/druzhba-1870628111.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянск, брянская область, игорь демин, транснефть, нефть, происшествия, нефтепровод "дружба", россия
Брянск, Брянская область, Игорь Демин, Транснефть, Нефть, Происшествия, Нефтепровод "Дружба", Россия
"Транснефть" заявила о попытке теракта на нефтепроводе "Дружба"
"Транснефть" заявила о попытке теракта на нефтепроводе "Дружба" на наливном пункте Брянск