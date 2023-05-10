https://ria.ru/20230510/druzhba-1870778130.html

"Транснефть" заявила о попытке теракта на нефтепроводе "Дружба"

"Транснефть" заявила о попытке теракта на нефтепроводе "Дружба" - РИА Новости, 10.05.2023

"Транснефть" заявила о попытке теракта на нефтепроводе "Дружба"

Попытка теракта на систему нефтепроводов "Дружба" была совершена в среду, пострадавших в результате этого нет, нефтепровод работает в штатном режиме, сообщил... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T13:40

2023-05-10T13:40

2023-05-10T13:40

брянск

брянская область

игорь демин

транснефть

нефть

происшествия

нефтепровод "дружба"

россия

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Попытка теракта на систему нефтепроводов "Дружба" была совершена в среду, пострадавших в результате этого нет, нефтепровод работает в штатном режиме, сообщил РИА Новости пресс-секретарь, советник президента трубопроводной компании Игорь Демин. По данным телеграм-канала Mash, нефтепровод "Дружба" 10 мая был вновь атакован в Брянской области, под обстрел попал наливной пункт нефтепровода в поселке Свень. Удары пришлись по трем пустым резервуарам для хранения нефтепродуктов, писал телеграм-канал. "Могу подтвердить, что действительно была попытка совершения террористического акта на систему нефтепроводов "Дружба", на наливном пункте Брянск. Сегодня под утро. Пострадавших нет. Нефтепровод "Дружба" работает в штатном режиме", - прокомментировал Демин. Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии).

https://ria.ru/20230509/druzhba-1870628111.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

брянск, брянская область, игорь демин, транснефть, нефть, происшествия, нефтепровод "дружба", россия