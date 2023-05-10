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Офис Зеленского запросил у Запада еще три тысячи ударных беспилотников - РИА Новости, 10.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:12 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/drony-1870916275.html
Офис Зеленского запросил у Запада еще три тысячи ударных беспилотников
Офис Зеленского запросил у Запада еще три тысячи ударных беспилотников - РИА Новости, 10.05.2023
Офис Зеленского запросил у Запада еще три тысячи ударных беспилотников
Украина нуждается как минимум еще в трех тысячах дронов для уничтожения российской инфраструктуры, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T23:12
2023-05-10T23:12
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
донецкая народная республика
михаил подоляк
владимир зеленский
сергей лавров
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Украина нуждается как минимум еще в трех тысячах дронов для уничтожения российской инфраструктуры, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Он уточнил, что Украину интересуют объекты, находящиеся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. "Объекты, например, в Белгородской области нас не интересует", - добавил Подоляк. 30 сентября в состав России по итогам проведенных референдумов вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Референдумы по вопросу о вхождении в состав РФ прошли в них с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР за присоединение к России высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской - 93,11%. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230506/spetsoperatsiya-1870166382.html
https://ria.ru/20230506/bespilotnik-1870142587.html
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в мире, россия, украина, донецкая народная республика, михаил подоляк, владимир зеленский, сергей лавров, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Михаил Подоляк, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Офис Зеленского запросил у Запада еще три тысячи ударных беспилотников

Офис Зеленского запросил у Запада три тысячи дронов для ударов по новым регионам России

© Фото : официальный сайт Донецкой Народной РеспубликиУкраинский беспилотник, оснащенный взрывным устройством
Украинский беспилотник, оснащенный взрывным устройством - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© Фото : официальный сайт Донецкой Народной Республики
Украинский беспилотник, оснащенный взрывным устройством. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Украина нуждается как минимум еще в трех тысячах дронов для уничтожения российской инфраструктуры, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
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"Сколько мы должны использовать дронов и получить их, чтобы уничтожать всю (российскую – ред.) инфраструктуру вдоль линии фронта? Тысяча, 2 тысячи, 3 тысячи дронов разных модификаций. Дрон – ключевой элемент войны", - сказал Подоляк в эфире телеканала "Рада".
Он уточнил, что Украину интересуют объекты, находящиеся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
"Объекты, например, в Белгородской области нас не интересует", - добавил Подоляк.
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30 сентября в состав России по итогам проведенных референдумов вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Референдумы по вопросу о вхождении в состав РФ прошли в них с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР за присоединение к России высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской - 93,11%.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаМихаил ПодолякВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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