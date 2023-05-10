https://ria.ru/20230510/drony-1870916275.html

Офис Зеленского запросил у Запада еще три тысячи ударных беспилотников

Офис Зеленского запросил у Запада еще три тысячи ударных беспилотников - РИА Новости, 10.05.2023

Офис Зеленского запросил у Запада еще три тысячи ударных беспилотников

Украина нуждается как минимум еще в трех тысячах дронов для уничтожения российской инфраструктуры, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T23:12

2023-05-10T23:12

2023-05-10T23:12

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

донецкая народная республика

михаил подоляк

владимир зеленский

сергей лавров

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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Украина нуждается как минимум еще в трех тысячах дронов для уничтожения российской инфраструктуры, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Он уточнил, что Украину интересуют объекты, находящиеся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. "Объекты, например, в Белгородской области нас не интересует", - добавил Подоляк. 30 сентября в состав России по итогам проведенных референдумов вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Референдумы по вопросу о вхождении в состав РФ прошли в них с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР за присоединение к России высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской - 93,11%. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230506/spetsoperatsiya-1870166382.html

https://ria.ru/20230506/bespilotnik-1870142587.html

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украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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