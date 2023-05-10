https://ria.ru/20230510/dovse-1870889554.html

В МИД прокомментировали распоряжение Путина о денонсации ДОВСЕ

В МИД прокомментировали распоряжение Путина о денонсации ДОВСЕ - РИА Новости, 10.05.2023

В МИД прокомментировали распоряжение Путина о денонсации ДОВСЕ

Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) безнадежно устарел и стал пережитком прошлого в условиях, когда из-за действий западных стран... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T19:27

2023-05-10T19:27

2023-05-10T19:36

россия

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нато

владимир путин

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) безнадежно устарел и стал пережитком прошлого в условиях, когда из-за действий западных стран военно-политическая обстановка в Европе ухудшилась, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.В среду стало известно, что президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ)."Договор, подписанный в 1990 году и вступивший в силу в 1992 году, безнадежно устарел. Соглашение о его адаптации, разработанное по настоянию России и подписанное в 1999 году, так и не вступило в силу из-за деструктивной позиции США и других стран НАТО. Члены альянса фактически обходили положения ДОВСЕ в процессе его экспансии на восток. Поэтому в 2007 году мы были вынуждены приостановить действие договора. При этом оставили дверь открытой, давая возможность странам Запада одуматься, проявить здравый смысл. Уже тогда он там был в остром дефиците, поэтому ситуация не выправилась", - приводятся слова Рябкова на сайте российского МИД.Замглавы ведомства подчеркнул, что события последнего времени: заявок Хельсинки и Стокгольма на членство в НАТО, вступление в него Финляндии и соглашений с США, дающих основу для размещений американских сил на финской территории – сильно ухудшили военно-политическую обстановку в Европе.Рябков напомнил, что в 2004 году Госдума, ратифицируя соглашение об адаптации ДОВСЕ, приняла заявление, отражающее мнение депутатов по ряду вопросов, связанных с договором."В нем, в частности, говорилось, что в случае наступления исключительных обстоятельств, которые могут поставить под угрозу высшие интересы Российской Федерации, ею будут приниматься политические, дипломатические и иные меры в целях устранения таких обстоятельств, в том числе при необходимости меры, затрагивающие режим ДОВСЕ, Соглашение об адаптации ДОВСЕ и предусмотренные Федеральным законом "О международных договорах Российской Федерации". К таким обстоятельствам, в частности, относится "коренное изменение военно-политической ситуации" по сравнению с ее состоянием на 2004 году. Очевидно, время для принятия таких мер пришло", - отметил Рябков.Ранее лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что проект о денонсации ДОВСЕ может быть рассмотрен палатой 16 мая.Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) подписан в Париже в 1990 году представителями 16 государств-участников НАТО и шести стран Организации Варшавского договора (ОВД) - СССР, Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Чехословакией. Он вступил в силу 9 ноября 1992 года. Договор устанавливал предельные групповые и индивидуальные ограничения по вооружениям и военной технике для стран НАТО и Варшавского договора. Ограничения касались количества боевых танков, бронированных машин, артиллерии, ударных вертолетов и боевых самолетов. Договор также предусматривал ежегодный обмен информацией о вооруженных силах сторон, а также меры верификации предоставленной информации и соблюдения его положений путем проведения инспекций.Однако с прекращением существования ОВД, а затем и СССР, и особенно с расширением НАТО, когда в Североатлантический альянс в результате нескольких волн вошли бывшие страны ОВД и республики СССР, договорные механизмы, предназначенные для поддержания баланса сил между двумя военно-политическими союзами, стали утрачивать свое значение. В результате расширения НАТО блок превысил установленные для него Договором уровни по количеству вооружений и техники за счет квот стран бывшего восточного блока. В этих условиях по инициативе России было разработано Соглашение об адаптации ДОВСЕ, документ был подписан в 1999 году в Стамбуле представителями 30 государств. Адаптированный договор ратифицировали только четыре страны - Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина, но этого не сделала ни одна из стран НАТО. Практически сразу же после подписания Соглашения об адаптации договора страны НАТО взяли курс на затягивание процесса введения этого документа в действие. Кроме того, страны НАТО игнорировали конкретные российские предложения по выводу ДОВСЕ из кризиса, ограничиваясь обещаниями обсудить их позже, после вступления адаптированного Договора в силу. Помимо того, ряд стран, которые ранее не учитывались в ДОВСЕ, а это Латвия, Литва, Эстония, Словения, Албания и Хорватия отказались присоединяться к ДОВСЕ.Россия в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ "до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ".

https://ria.ru/20230426/antonov-1868003518.html

https://ria.ru/20230421/oruzhie-1866938849.html

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россия, в мире, довсе, сергей рябков, европа, госдума рф, нато, владимир путин