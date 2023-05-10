https://ria.ru/20230510/dovse-1870850554.html

В Госдуму внесли законопроект о денонсации ДОВСЕ

В Госдуму внесли законопроект о денонсации ДОВСЕ - РИА Новости, 10.05.2023

В Госдуму внесли законопроект о денонсации ДОВСЕ

В Госдуму внесен проект о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), следует из записи в базе данных Госдумы. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T17:26

2023-05-10T17:26

2023-05-10T18:41

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. В Госдуму внесен проект о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), следует из записи в базе данных Госдумы.Также отмечается, что одновременно с договором автоматически прекращается для РФ действие Соглашения о максимальных уровнях для наличия обычных вооружений и техники Народной Республики Болгарии, Венгерской Республики, Республики Польша, Румынии, Союза Советских Социалистических Республик и Чешской и Словацкой Федеративной Республики в связи с Договором об обычных вооруженных силах в Европе, подписанного в Будапеште 3 ноября 1990 года.Ранее лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что проект о денонсации ДОВСЕ может быть рассмотрен палатой 16 мая.Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) подписан в Париже в 1990 году представителями 16 государств-участников НАТО и шести стран Организации Варшавского договора (ОВД) - СССР, Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Чехословакией. Он вступил в силу 9 ноября 1992 года. Договор устанавливал предельные групповые и индивидуальные ограничения по вооружениям и военной технике для стран НАТО и Варшавского договора. Ограничения касались количества боевых танков, бронированных машин, артиллерии, ударных вертолетов и боевых самолетов. Договор также предусматривал ежегодный обмен информацией о вооруженных силах сторон, а также меры верификации предоставленной информации и соблюдения его положений путем проведения инспекций.Однако с прекращением существования ОВД, а затем и СССР, и особенно с расширением НАТО, когда в Североатлантический альянс в результате нескольких волн вошли бывшие страны ОВД и республики СССР, договорные механизмы, предназначенные для поддержания баланса сил между двумя военно-политическими союзами, стали утрачивать свое значение. В результате расширения НАТО блок превысил установленные для него Договором уровни по количеству вооружений и техники за счет квот стран бывшего восточного блока. В этих условиях по инициативе России было разработано Соглашение об адаптации ДОВСЕ, документ был подписан в 1999 году в Стамбуле представителями 30 государств. Адаптированный договор ратифицировали только четыре страны - Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина, но этого не сделала ни одна из стран НАТО. Практически сразу же после подписания Соглашения об адаптации договора страны НАТО взяли курс на затягивание процесса введения этого документа в действие. Кроме того, страны НАТО игнорировали конкретные российские предложения по выводу ДОВСЕ из кризиса, ограничиваясь обещаниями обсудить их позже, после вступления адаптированного Договора в силу. Помимо того, ряд стран, которые ранее не учитывались в ДОВСЕ, а это Латвия, Литва, Эстония, Словения, Албания и Хорватия отказались присоединяться к ДОВСЕ.Россия в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ "до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ".

https://ria.ru/20230510/dovse-1870777106.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

европа, госдума рф, россия, в мире