https://ria.ru/20230510/dodon-1870901319.html

Додон назвал попытку ликвидации партии "Шор" через суд опасным прецедентом

Додон назвал попытку ликвидации партии "Шор" через суд опасным прецедентом - РИА Новости, 10.05.2023

Додон назвал попытку ликвидации партии "Шор" через суд опасным прецедентом

Попытка ликвидировать оппозиционную партию "Шор" при помощи Конституционного суда Молдавии - опасный прецедент и незаконное действие, считает экс-президент... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T20:39

2023-05-10T20:39

2023-05-10T20:39

в мире

молдавия

кишинев

игорь додон

марина таубер

майя санду

псрм

tiktok

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740909469_0:0:3127:1760_1920x0_80_0_0_a10c8d4312ac90d069f138e8a91cbf5b.jpg

КИШИНЕВ, 10 мая - РИА Новости. Попытка ликвидировать оппозиционную партию "Шор" при помощи Конституционного суда Молдавии - опасный прецедент и незаконное действие, считает экс-президент республики, исполнительный секретарь Партии социалистов Игорь Додон. В среду Конституционный суд Молдавии приступил к рассмотрению обращения правительства о проверке конституционности политической партии "Шор". Прессу в зал суда не допустили, однако журналисты могли наблюдать за ходом заседания в режиме онлайн на сайте инстанции. В итоге КС перенес дальнейшее рассмотрение дела на 11 мая. "Впервые в Молдавии проходит попытка ликвидировать партию административными мерами. Я не хочу защищать партию, но это опасный прецедент - это незаконные, антиконституционные действия. Венецианская комиссия отметила, что к подобным действиям нужно подходить осторожно", - заявил Додон в прямом эфире в TikTok. По его словам, для обеспечения желанного властями результата был заменен глава Конституционного суда, его возглавил бывший адвокат президента Майи Санду Николай Рошка. "Было сообщено, что эта процедура займет около недели, 17-18 мая может быть вынесено финальное решение. Я видел заявление депутата правящей партии, что членам политсилы может быть запрещено участвовать в политической жизни, это снова прецедент, партия "Действие и солидарность" должна понимать, что времена меняются, это может быть использовано против них", - добавил Додон. Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Сам Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. 1 мая в Кишиневе в очередной раз была задержана и помещена в СИЗО национального антикоррупционного центра вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер. На следующий день районный суд молдавской столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест сроком на 20 суток. Политологи в Кишиневе отмечают, что этими действиями правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), которая контролирует все государственные институты, включая полицию, генеральную прокуратуру и суды, оказывает давление на оппозицию, чтобы свести на нет протестные настроения, так как Таубер - самый яркий лидер манифестаций, проводимых партией "Шор". В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор". В январе политическая сила создала платформу "Движение для народа", к которой призвала присоединиться другие оппозиционные партии. Партия социалистов (ПСРМ) не поддержала это предложение, сославшись на свои акции протеста, однако некоторые депутаты от парламентского Блока коммунистов и социалистов, в которую входит ПСРМ, неоднократно выходили по личной инициативе на митинги в рамках платформы "Движение для народа".

https://ria.ru/20230509/dodon-1870618206.html

https://ria.ru/20230509/lentochka-1870643255.html

https://ria.ru/20230424/moldaviya-1867397471.html

молдавия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, кишинев, игорь додон, марина таубер, майя санду, псрм, tiktok