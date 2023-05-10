Додон назвал попытку ликвидации партии "Шор" через суд опасным прецедентом
Додон назвал попытку ликвидации через КС Молдавии партии "Шор" опасным прецедентом
Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 10 мая - РИА Новости. Попытка ликвидировать оппозиционную партию "Шор" при помощи Конституционного суда Молдавии - опасный прецедент и незаконное действие, считает экс-президент республики, исполнительный секретарь Партии социалистов Игорь Додон.
В среду Конституционный суд Молдавии приступил к рассмотрению обращения правительства о проверке конституционности политической партии "Шор". Прессу в зал суда не допустили, однако журналисты могли наблюдать за ходом заседания в режиме онлайн на сайте инстанции. В итоге КС перенес дальнейшее рассмотрение дела на 11 мая.
"Впервые в Молдавии проходит попытка ликвидировать партию административными мерами. Я не хочу защищать партию, но это опасный прецедент - это незаконные, антиконституционные действия. Венецианская комиссия отметила, что к подобным действиям нужно подходить осторожно", - заявил Додон в прямом эфире в TikTok.
По его словам, для обеспечения желанного властями результата был заменен глава Конституционного суда, его возглавил бывший адвокат президента Майи Санду Николай Рошка.
"Было сообщено, что эта процедура займет около недели, 17-18 мая может быть вынесено финальное решение. Я видел заявление депутата правящей партии, что членам политсилы может быть запрещено участвовать в политической жизни, это снова прецедент, партия "Действие и солидарность" должна понимать, что времена меняются, это может быть использовано против них", - добавил Додон.
Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Сам Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. 1 мая в Кишиневе в очередной раз была задержана и помещена в СИЗО национального антикоррупционного центра вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер. На следующий день районный суд молдавской столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест сроком на 20 суток. Политологи в Кишиневе отмечают, что этими действиями правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), которая контролирует все государственные институты, включая полицию, генеральную прокуратуру и суды, оказывает давление на оппозицию, чтобы свести на нет протестные настроения, так как Таубер - самый яркий лидер манифестаций, проводимых партией "Шор".
В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор". В январе политическая сила создала платформу "Движение для народа", к которой призвала присоединиться другие оппозиционные партии. Партия социалистов (ПСРМ) не поддержала это предложение, сославшись на свои акции протеста, однако некоторые депутаты от парламентского Блока коммунистов и социалистов, в которую входит ПСРМ, неоднократно выходили по личной инициативе на митинги в рамках платформы "Движение для народа".