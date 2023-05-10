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Додон назвал попытку ликвидации партии "Шор" через суд опасным прецедентом - РИА Новости, 10.05.2023
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20:39 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/dodon-1870901319.html
Додон назвал попытку ликвидации партии "Шор" через суд опасным прецедентом
Додон назвал попытку ликвидации партии "Шор" через суд опасным прецедентом - РИА Новости, 10.05.2023
Додон назвал попытку ликвидации партии "Шор" через суд опасным прецедентом
Попытка ликвидировать оппозиционную партию "Шор" при помощи Конституционного суда Молдавии - опасный прецедент и незаконное действие, считает экс-президент... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T20:39
2023-05-10T20:39
в мире
молдавия
кишинев
игорь додон
марина таубер
майя санду
псрм
tiktok
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КИШИНЕВ, 10 мая - РИА Новости. Попытка ликвидировать оппозиционную партию "Шор" при помощи Конституционного суда Молдавии - опасный прецедент и незаконное действие, считает экс-президент республики, исполнительный секретарь Партии социалистов Игорь Додон. В среду Конституционный суд Молдавии приступил к рассмотрению обращения правительства о проверке конституционности политической партии "Шор". Прессу в зал суда не допустили, однако журналисты могли наблюдать за ходом заседания в режиме онлайн на сайте инстанции. В итоге КС перенес дальнейшее рассмотрение дела на 11 мая. "Впервые в Молдавии проходит попытка ликвидировать партию административными мерами. Я не хочу защищать партию, но это опасный прецедент - это незаконные, антиконституционные действия. Венецианская комиссия отметила, что к подобным действиям нужно подходить осторожно", - заявил Додон в прямом эфире в TikTok. По его словам, для обеспечения желанного властями результата был заменен глава Конституционного суда, его возглавил бывший адвокат президента Майи Санду Николай Рошка. "Было сообщено, что эта процедура займет около недели, 17-18 мая может быть вынесено финальное решение. Я видел заявление депутата правящей партии, что членам политсилы может быть запрещено участвовать в политической жизни, это снова прецедент, партия "Действие и солидарность" должна понимать, что времена меняются, это может быть использовано против них", - добавил Додон. Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Сам Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. 1 мая в Кишиневе в очередной раз была задержана и помещена в СИЗО национального антикоррупционного центра вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер. На следующий день районный суд молдавской столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест сроком на 20 суток. Политологи в Кишиневе отмечают, что этими действиями правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), которая контролирует все государственные институты, включая полицию, генеральную прокуратуру и суды, оказывает давление на оппозицию, чтобы свести на нет протестные настроения, так как Таубер - самый яркий лидер манифестаций, проводимых партией "Шор". В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор". В январе политическая сила создала платформу "Движение для народа", к которой призвала присоединиться другие оппозиционные партии. Партия социалистов (ПСРМ) не поддержала это предложение, сославшись на свои акции протеста, однако некоторые депутаты от парламентского Блока коммунистов и социалистов, в которую входит ПСРМ, неоднократно выходили по личной инициативе на митинги в рамках платформы "Движение для народа".
https://ria.ru/20230509/dodon-1870618206.html
https://ria.ru/20230509/lentochka-1870643255.html
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в мире, молдавия, кишинев, игорь додон, марина таубер, майя санду, псрм, tiktok
В мире, Молдавия, Кишинев, Игорь Додон, Марина Таубер, Майя Санду, ПСРМ, TikTok
Додон назвал попытку ликвидации партии "Шор" через суд опасным прецедентом

Додон назвал попытку ликвидации через КС Молдавии партии "Шор" опасным прецедентом

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 10 мая - РИА Новости. Попытка ликвидировать оппозиционную партию "Шор" при помощи Конституционного суда Молдавии - опасный прецедент и незаконное действие, считает экс-президент республики, исполнительный секретарь Партии социалистов Игорь Додон.
В среду Конституционный суд Молдавии приступил к рассмотрению обращения правительства о проверке конституционности политической партии "Шор". Прессу в зал суда не допустили, однако журналисты могли наблюдать за ходом заседания в режиме онлайн на сайте инстанции. В итоге КС перенес дальнейшее рассмотрение дела на 11 мая.
Бывший президент Республики Молдова Игорь Николаевич Додон принимает участие в акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
Додон назвал Путина патриотом России
9 мая, 13:48
"Впервые в Молдавии проходит попытка ликвидировать партию административными мерами. Я не хочу защищать партию, но это опасный прецедент - это незаконные, антиконституционные действия. Венецианская комиссия отметила, что к подобным действиям нужно подходить осторожно", - заявил Додон в прямом эфире в TikTok.
По его словам, для обеспечения желанного властями результата был заменен глава Конституционного суда, его возглавил бывший адвокат президента Майи Санду Николай Рошка.
"Было сообщено, что эта процедура займет около недели, 17-18 мая может быть вынесено финальное решение. Я видел заявление депутата правящей партии, что членам политсилы может быть запрещено участвовать в политической жизни, это снова прецедент, партия "Действие и солидарность" должна понимать, что времена меняются, это может быть использовано против них", - добавил Додон.
Илан Шор о штрафах и запрете георгиевских лент в Молдавии - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
Молдавская оппозиция назвала штрафы за георгиевские ленточки низостью
9 мая, 16:57
Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Сам Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. 1 мая в Кишиневе в очередной раз была задержана и помещена в СИЗО национального антикоррупционного центра вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер. На следующий день районный суд молдавской столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест сроком на 20 суток. Политологи в Кишиневе отмечают, что этими действиями правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), которая контролирует все государственные институты, включая полицию, генеральную прокуратуру и суды, оказывает давление на оппозицию, чтобы свести на нет протестные настроения, так как Таубер - самый яркий лидер манифестаций, проводимых партией "Шор".
В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор". В январе политическая сила создала платформу "Движение для народа", к которой призвала присоединиться другие оппозиционные партии. Партия социалистов (ПСРМ) не поддержала это предложение, сославшись на свои акции протеста, однако некоторые депутаты от парламентского Блока коммунистов и социалистов, в которую входит ПСРМ, неоднократно выходили по личной инициативе на митинги в рамках платформы "Движение для народа".
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
Власти Молдавии навязывают жителям курс на Запад, заявил Додон
24 апреля, 16:47
 
В миреМолдавияКишиневИгорь ДодонМарина ТауберМайя СандуПСРМTikTok
 
 
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