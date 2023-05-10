https://ria.ru/20230510/dizel-1870830376.html

Россия начала экспорт дизельного топлива в Чили, пишут СМИ

Россия начала экспорт дизельного топлива в Чили, пишут СМИ - РИА Новости, 10.05.2023

Россия начала экспорт дизельного топлива в Чили, пишут СМИ

Россия в апреле отправила 73 тысячи тонн дизельного топлива в Чили, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на данные данные аналитической компании Refinitiv... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T16:25

2023-05-10T16:25

2023-05-10T16:25

нефть

экономика

россия

чили

в мире

приморск

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия в апреле отправила 73 тысячи тонн дизельного топлива в Чили, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на данные данные аналитической компании Refinitiv Eikon. "Россия начала экспорт дизельного топлива в Чили... Согласно данным Refinitiv, в апреле в российском балтийском порту в Приморске загрузились два танкера примерно с 73 тысячами тонн дизельного топлива и отправились в порт Гуаякан в Чили", - пишет Рейтер. По данным Refinitiv, которые приводит агентство, Россия в январе-апреле поставила в Латинскую Америку около 1,5 миллиона тонн топлива против 211 тысяч тонн, экспортированных в регион за весь прошлый год. Основная часть экспорта российского дизельного топлива с начала год пришлась на Бразилию. Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

https://ria.ru/20230509/druzhba-1870628111.html

https://ria.ru/20230508/sanktsii-1870512977.html

россия

чили

приморск

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

нефть, экономика, россия, чили, в мире, приморск