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Россия начала экспорт дизельного топлива в Чили, пишут СМИ - РИА Новости, 10.05.2023
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16:25 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/dizel-1870830376.html
Россия начала экспорт дизельного топлива в Чили, пишут СМИ
Россия начала экспорт дизельного топлива в Чили, пишут СМИ - РИА Новости, 10.05.2023
Россия начала экспорт дизельного топлива в Чили, пишут СМИ
Россия в апреле отправила 73 тысячи тонн дизельного топлива в Чили, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на данные данные аналитической компании Refinitiv... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T16:25
2023-05-10T16:25
нефть
экономика
россия
чили
в мире
приморск
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия в апреле отправила 73 тысячи тонн дизельного топлива в Чили, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на данные данные аналитической компании Refinitiv Eikon. "Россия начала экспорт дизельного топлива в Чили... Согласно данным Refinitiv, в апреле в российском балтийском порту в Приморске загрузились два танкера примерно с 73 тысячами тонн дизельного топлива и отправились в порт Гуаякан в Чили", - пишет Рейтер. По данным Refinitiv, которые приводит агентство, Россия в январе-апреле поставила в Латинскую Америку около 1,5 миллиона тонн топлива против 211 тысяч тонн, экспортированных в регион за весь прошлый год. Основная часть экспорта российского дизельного топлива с начала год пришлась на Бразилию. Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
https://ria.ru/20230509/druzhba-1870628111.html
https://ria.ru/20230508/sanktsii-1870512977.html
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нефть, экономика, россия, чили, в мире, приморск
Нефть, Экономика, Россия, Чили, В мире, Приморск
Россия начала экспорт дизельного топлива в Чили, пишут СМИ

Reuters: Россия в апреле отправила 73 тысячи тонн дизельного топлива в Чили

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяные танкеры на рейде
Нефтяные танкеры на рейде - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Нефтяные танкеры на рейде. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия в апреле отправила 73 тысячи тонн дизельного топлива в Чили, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на данные данные аналитической компании Refinitiv Eikon.
"Россия начала экспорт дизельного топлива в Чили... Согласно данным Refinitiv, в апреле в российском балтийском порту в Приморске загрузились два танкера примерно с 73 тысячами тонн дизельного топлива и отправились в порт Гуаякан в Чили", - пишет Рейтер.
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По данным Refinitiv, которые приводит агентство, Россия в январе-апреле поставила в Латинскую Америку около 1,5 миллиона тонн топлива против 211 тысяч тонн, экспортированных в регион за весь прошлый год. Основная часть экспорта российского дизельного топлива с начала год пришлась на Бразилию.
Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
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