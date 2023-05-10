https://ria.ru/20230510/diversii-1870821479.html
В Совбезе рассказали, сколько Киев платил российским подросткам за диверсии
В Совбезе рассказали, сколько Киев платил российским подросткам за диверсии - РИА Новости, 10.05.2023
В Совбезе рассказали, сколько Киев платил российским подросткам за диверсии
Украинские силовики платили от пяти до десяти тысяч рублей российским подросткам за диверсии на железных дорогах, заявил в интервью "Российской газете"... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T16:04
2023-05-10T16:04
2023-05-10T17:53
специальная военная операция на украине
безопасность
совет безопасности рф
россия
александр гребенкин
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Украинские силовики платили от пяти до десяти тысяч рублей российским подросткам за диверсии на железных дорогах, заявил в интервью "Российской газете" заместитель секретаря Совета безопасности Александр Гребенкин. "Выяснилось, что за диверсии, а это, на секунду, особо тяжкое преступление, им платили от пяти до десяти тысяч рублей. Заказчиками же зачастую выступали представители украинских спецслужб и неонацистских группировок", — сказал он.По словам замсекретаря Совбеза, в этом году российские силовики пресекли несколько попыток диверсий на железных дорогах. Среди задержанных, добавил он, встречаются "несовершеннолетние игроки виртуальных пространств".Как заметил Гребенкин, таким образом "калечится жизнь подростков, которые по своей глупости порой не подозревают о неизбежности наказания".Он напомнил, что по закону за диверсионные и террористические действия предусмотрено лишение свободы на срок от десяти до 20 лет или пожизненное заключение.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, совет безопасности рф, россия, александр гребенкин, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Совет Безопасности РФ, Россия, Александр Гребенкин, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Совбезе рассказали, сколько Киев платил российским подросткам за диверсии
Гребенкин: Киев платил от пяти до десяти тысяч рублей российским подросткам за диверсии
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости.
Украинские силовики платили от пяти до десяти тысяч рублей российским подросткам за диверсии на железных дорогах, заявил
в интервью "Российской газете" заместитель секретаря Совета безопасности Александр Гребенкин.
"Выяснилось, что за диверсии, а это, на секунду, особо тяжкое преступление, им платили от пяти до десяти тысяч рублей. Заказчиками же зачастую выступали представители украинских спецслужб и неонацистских группировок", — сказал он.
По словам замсекретаря Совбеза, в этом году российские силовики пресекли несколько попыток диверсий на железных дорогах. Среди задержанных, добавил он, встречаются "несовершеннолетние игроки виртуальных пространств".
Как заметил Гребенкин, таким образом "калечится жизнь подростков, которые по своей глупости порой не подозревают о неизбежности наказания".
Он напомнил, что по закону за диверсионные и террористические действия предусмотрено лишение свободы на срок от десяти до 20 лет или пожизненное заключение.
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