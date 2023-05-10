Рейтинг@Mail.ru
В Совбезе рассказали, сколько Киев платил российским подросткам за диверсии - РИА Новости, 10.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:04 10.05.2023 (обновлено: 17:53 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/diversii-1870821479.html
В Совбезе рассказали, сколько Киев платил российским подросткам за диверсии
В Совбезе рассказали, сколько Киев платил российским подросткам за диверсии - РИА Новости, 10.05.2023
В Совбезе рассказали, сколько Киев платил российским подросткам за диверсии
Украинские силовики платили от пяти до десяти тысяч рублей российским подросткам за диверсии на железных дорогах, заявил в интервью "Российской газете"... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T16:04
2023-05-10T17:53
специальная военная операция на украине
безопасность
совет безопасности рф
россия
александр гребенкин
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830598125_15:0:2839:1588_1920x0_80_0_0_b85cc239d9d47cf661aeacea3454dffc.jpg
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Украинские силовики платили от пяти до десяти тысяч рублей российским подросткам за диверсии на железных дорогах, заявил в интервью "Российской газете" заместитель секретаря Совета безопасности Александр Гребенкин. "Выяснилось, что за диверсии, а это, на секунду, особо тяжкое преступление, им платили от пяти до десяти тысяч рублей. Заказчиками же зачастую выступали представители украинских спецслужб и неонацистских группировок", — сказал он.По словам замсекретаря Совбеза, в этом году российские силовики пресекли несколько попыток диверсий на железных дорогах. Среди задержанных, добавил он, встречаются "несовершеннолетние игроки виртуальных пространств".Как заметил Гребенкин, таким образом "калечится жизнь подростков, которые по своей глупости порой не подозревают о неизбежности наказания".Он напомнил, что по закону за диверсионные и террористические действия предусмотрено лишение свободы на срок от десяти до 20 лет или пожизненное заключение.
https://ria.ru/20230417/verbovka-1865070356.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830598125_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7ce818621fb1599d9bd2174068bf7096.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, совет безопасности рф, россия, александр гребенкин, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Совет Безопасности РФ, Россия, Александр Гребенкин, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Совбезе рассказали, сколько Киев платил российским подросткам за диверсии

Гребенкин: Киев платил от пяти до десяти тысяч рублей российским подросткам за диверсии

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Украинские силовики платили от пяти до десяти тысяч рублей российским подросткам за диверсии на железных дорогах, заявил в интервью "Российской газете" заместитель секретаря Совета безопасности Александр Гребенкин.
"Выяснилось, что за диверсии, а это, на секунду, особо тяжкое преступление, им платили от пяти до десяти тысяч рублей. Заказчиками же зачастую выступали представители украинских спецслужб и неонацистских группировок", — сказал он.
По словам замсекретаря Совбеза, в этом году российские силовики пресекли несколько попыток диверсий на железных дорогах. Среди задержанных, добавил он, встречаются "несовершеннолетние игроки виртуальных пространств".
Как заметил Гребенкин, таким образом "калечится жизнь подростков, которые по своей глупости порой не подозревают о неизбежности наказания".
Он напомнил, что по закону за диверсионные и террористические действия предусмотрено лишение свободы на срок от десяти до 20 лет или пожизненное заключение.
Дым от фаера, брошенного на дорогу у СИЗО Матросская Тишина в Москве - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
Ставка на молодых. Что украинские спецслужбы устроили на территории России
17 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСовет Безопасности РФРоссияАлександр ГребенкинУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала