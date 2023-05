https://ria.ru/20230510/deti-1870750136.html

В Британии родились первые дети от трех родителей

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В Великобритании родились первые дети от трех родителей после проведения нового метода искусственного оплодотворения для предотвращения наследования генетических заболеваний, сообщила газета The Guardian. В ответ на запрос The Guardian британское Управление по оплодотворению и эмбриологии человека (HFEA) подтвердило, что в стране родились "меньше пяти" подобных детей, но по соображениям конфиденциальности не предоставило никакой более подробной информации. Рождение ребенка с генетическим материалом трех человек стало возможным благодаря появлению нового метода ЭКО, используемого с целью избежания развития у ребенка митохондриальных заболеваний в результате наследования поврежденных митохондрий от матери. Такие заболевания могут привести к серьезным нарушениям работы мозга, сердца и печени и зачастую являются причиной ранней смерти. При процедуре репродуктологи извлекают из яйцеклетки с поврежденными митохондриями ядро с генетическим материалом и помещают его в яйцеклетку здоровой женщины-донора, ядро которой также предварительно было извлечено. В результате мутированные гены, несущие заболевание, остаются в первоначальной материнской яйцеклетке, что позволяет избежать генетического заболевания. Поскольку находящиеся в половых клетках митохондрии имеют собственную ДНК, созданный эмбрион помимо генетического материала отца и матери будет содержать здоровые митохондрии с ДНК другой женщины. В результате ребенок наследует около 37 генов от "третьего родителя", что составляет менее 0,2 процента, отмечает The Guardian. Первый в мире ребенок с генетическим материалом трех родителей родился в 2016 году в Мексике. Супруги из Иордании обратились к ученым в США из-за редкой генетической болезни, не позволявшей паре иметь ребенка. Исследователи, которых возглавлял Джон Чжан, применили технологию с использованием генетического материала еще одной женщины-донора.В 2015 году парламент Великобритании окончательно утвердил законопроект, разрешающий производить искусственное оплодотворение с использованием образцов ДНК от трех человек. Таким образом Британия стала первой страной, внедрившей такую практику.

