https://ria.ru/20230510/dengi-1870792201.html

Швейцария допустила передачу денег российского ЦБ Украине

Швейцария допустила передачу денег российского ЦБ Украине - РИА Новости, 10.05.2023

Швейцария допустила передачу денег российского ЦБ Украине

Швейцария считает юридически возможным использовать деньги российского Центрального банка, находящиеся в стране, для восстановления Украины, заявил РИА Новости... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T14:35

2023-05-10T14:35

2023-05-10T16:49

швейцария

центральный банк рф (цб рф)

украина

россия

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ЖЕНЕВА, 10 мая — РИА Новости. Швейцария считает юридически возможным использовать деньги российского Центрального банка, находящиеся в стране, для восстановления Украины, заявил РИА Новости пресс-секретарь Государственного секретариата страны по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш.Речь идет о сумме в 7,4 миллиарда франков — почти 8,3 миллиарда долларов по текущему курсу.Майенфиш добавил, что позиция Швейцарии по данному вопросу будет основываться на решении ЕС."Тем не менее Швейцария полностью свободна в том, будет ли она выполнять или принимать любое будущее решение ЕС. Таким образом, все открыто", — уточнил пресс-секретарь ведомства.При этом он подчеркнул, что позиция Швейцарии по замороженной российской недвижимости и активам общей суммой в 8,1 миллиарда долларов не изменилась.Швейцария заблокировала российские активы в рамках санкций. Банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в стране, — 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов).В феврале Федеральный совет страны заявил, что передача Украине замороженных российских активов в соответствии с действующим законодательством является незаконной.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, в частности, заморозив российские активы на сотни миллиардов долларов.Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала происходящее воровством и напомнила, что оно продолжается уже не первый год. По словам дипломата, ЕС с 2014 года штампует многочисленные нелегитимные и необоснованные решения о заморозке собственности российских граждан и компаний, а "теперь нацелился и на государственные средства".

https://ria.ru/20230413/evrokomissiya-1865067812.html

https://ria.ru/20230412/kanada-1864695956.html

https://ria.ru/20230224/aktivy-1854124584.html

швейцария

украина

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

швейцария, центральный банк рф (цб рф), украина, россия