https://ria.ru/20230510/dengi-1870792201.html
Швейцария допустила передачу денег российского ЦБ Украине
Швейцария допустила передачу денег российского ЦБ Украине - РИА Новости, 10.05.2023
Швейцария допустила передачу денег российского ЦБ Украине
Швейцария считает юридически возможным использовать деньги российского Центрального банка, находящиеся в стране, для восстановления Украины, заявил РИА Новости... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T14:35
2023-05-10T14:35
2023-05-10T16:49
швейцария
центральный банк рф (цб рф)
украина
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ЖЕНЕВА, 10 мая — РИА Новости. Швейцария считает юридически возможным использовать деньги российского Центрального банка, находящиеся в стране, для восстановления Украины, заявил РИА Новости пресс-секретарь Государственного секретариата страны по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш.Речь идет о сумме в 7,4 миллиарда франков — почти 8,3 миллиарда долларов по текущему курсу.Майенфиш добавил, что позиция Швейцарии по данному вопросу будет основываться на решении ЕС."Тем не менее Швейцария полностью свободна в том, будет ли она выполнять или принимать любое будущее решение ЕС. Таким образом, все открыто", — уточнил пресс-секретарь ведомства.При этом он подчеркнул, что позиция Швейцарии по замороженной российской недвижимости и активам общей суммой в 8,1 миллиарда долларов не изменилась.Швейцария заблокировала российские активы в рамках санкций. Банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в стране, — 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов).В феврале Федеральный совет страны заявил, что передача Украине замороженных российских активов в соответствии с действующим законодательством является незаконной.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, в частности, заморозив российские активы на сотни миллиардов долларов.Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала происходящее воровством и напомнила, что оно продолжается уже не первый год. По словам дипломата, ЕС с 2014 года штампует многочисленные нелегитимные и необоснованные решения о заморозке собственности российских граждан и компаний, а "теперь нацелился и на государственные средства".
https://ria.ru/20230413/evrokomissiya-1865067812.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
швейцария, центральный банк рф (цб рф), украина, россия
Швейцария, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Украина, Россия
Швейцария допустила передачу денег российского ЦБ Украине
Швейцария считает возможным использовать деньги ЦБ России для восстановления Украины
ЖЕНЕВА, 10 мая — РИА Новости. Швейцария считает юридически возможным использовать деньги российского Центрального банка, находящиеся в стране, для восстановления Украины, заявил РИА Новости пресс-секретарь Государственного секретариата страны по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш.
«
"Дискуссии и идеи открыты. На данный момент ничего не решено. Теоретически это возможно", — сказал он.
Речь идет о сумме в 7,4 миллиарда франков — почти 8,3 миллиарда долларов по текущему курсу.
Майенфиш добавил, что позиция Швейцарии по данному вопросу будет основываться на решении ЕС.
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"Тем не менее Швейцария полностью свободна в том, будет ли она выполнять или принимать любое будущее решение ЕС. Таким образом, все открыто", — уточнил пресс-секретарь ведомства.
При этом он подчеркнул, что позиция Швейцарии по замороженной российской недвижимости и активам общей суммой в 8,1 миллиарда долларов не изменилась.
«
"Нет никаких юридических оснований, позволяющих нам работать по этому вопросу", — указал он.
Швейцария заблокировала российские активы в рамках санкций. Банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в стране, — 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов).
В феврале Федеральный совет страны заявил, что передача Украине замороженных российских активов в соответствии с действующим законодательством является незаконной.
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После начала спецоперации на Украине
Запад усилил санкционное давление на Москву, в частности, заморозив российские активы на сотни миллиардов долларов.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала происходящее воровством и напомнила, что оно продолжается уже не первый год. По словам дипломата, ЕС
с 2014 года штампует многочисленные нелегитимные и необоснованные решения о заморозке собственности российских граждан и компаний, а "теперь нацелился и на государственные средства".
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