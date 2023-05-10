Рейтинг@Mail.ru
Швейцария допустила передачу денег российского ЦБ Украине - РИА Новости, 10.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:35 10.05.2023 (обновлено: 16:49 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/dengi-1870792201.html
Швейцария допустила передачу денег российского ЦБ Украине
Швейцария допустила передачу денег российского ЦБ Украине - РИА Новости, 10.05.2023
Швейцария допустила передачу денег российского ЦБ Украине
Швейцария считает юридически возможным использовать деньги российского Центрального банка, находящиеся в стране, для восстановления Украины, заявил РИА Новости... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T14:35
2023-05-10T16:49
швейцария
центральный банк рф (цб рф)
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870794875_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_7a6714c0419e598da0886c573722257a.jpg
ЖЕНЕВА, 10 мая — РИА Новости. Швейцария считает юридически возможным использовать деньги российского Центрального банка, находящиеся в стране, для восстановления Украины, заявил РИА Новости пресс-секретарь Государственного секретариата страны по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш.Речь идет о сумме в 7,4 миллиарда франков — почти 8,3 миллиарда долларов по текущему курсу.Майенфиш добавил, что позиция Швейцарии по данному вопросу будет основываться на решении ЕС."Тем не менее Швейцария полностью свободна в том, будет ли она выполнять или принимать любое будущее решение ЕС. Таким образом, все открыто", — уточнил пресс-секретарь ведомства.При этом он подчеркнул, что позиция Швейцарии по замороженной российской недвижимости и активам общей суммой в 8,1 миллиарда долларов не изменилась.Швейцария заблокировала российские активы в рамках санкций. Банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в стране, — 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов).В феврале Федеральный совет страны заявил, что передача Украине замороженных российских активов в соответствии с действующим законодательством является незаконной.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, в частности, заморозив российские активы на сотни миллиардов долларов.Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала происходящее воровством и напомнила, что оно продолжается уже не первый год. По словам дипломата, ЕС с 2014 года штампует многочисленные нелегитимные и необоснованные решения о заморозке собственности российских граждан и компаний, а "теперь нацелился и на государственные средства".
https://ria.ru/20230413/evrokomissiya-1865067812.html
https://ria.ru/20230412/kanada-1864695956.html
https://ria.ru/20230224/aktivy-1854124584.html
швейцария
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870794875_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_bd99607b0f1079e9d0743cc4e98d3b29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
швейцария, центральный банк рф (цб рф), украина, россия
Швейцария, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Украина, Россия
Швейцария допустила передачу денег российского ЦБ Украине

Швейцария считает возможным использовать деньги ЦБ России для восстановления Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на улицы Женевы
Вид на улицы Женевы - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Вид на улицы Женевы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 10 мая — РИА Новости. Швейцария считает юридически возможным использовать деньги российского Центрального банка, находящиеся в стране, для восстановления Украины, заявил РИА Новости пресс-секретарь Государственного секретариата страны по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш.
«
"Дискуссии и идеи открыты. На данный момент ничего не решено. Теоретически это возможно", — сказал он.
Речь идет о сумме в 7,4 миллиарда франков — почти 8,3 миллиарда долларов по текущему курсу.
Майенфиш добавил, что позиция Швейцарии по данному вопросу будет основываться на решении ЕС.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
Die Welt: ЕС придется вернуть замороженные российские активы
13 апреля, 14:59
"Тем не менее Швейцария полностью свободна в том, будет ли она выполнять или принимать любое будущее решение ЕС. Таким образом, все открыто", — уточнил пресс-секретарь ведомства.
При этом он подчеркнул, что позиция Швейцарии по замороженной российской недвижимости и активам общей суммой в 8,1 миллиарда долларов не изменилась.
«
"Нет никаких юридических оснований, позволяющих нам работать по этому вопросу", — указал он.
Швейцария заблокировала российские активы в рамках санкций. Банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в стране, — 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов).
В феврале Федеральный совет страны заявил, что передача Украине замороженных российских активов в соответствии с действующим законодательством является незаконной.
Государственный флаг Канады на фасаде здания посольства Канады - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Украина надеется получить от Канады конфискованные российские активы
12 апреля, 10:31
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, в частности, заморозив российские активы на сотни миллиардов долларов.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала происходящее воровством и напомнила, что оно продолжается уже не первый год. По словам дипломата, ЕС с 2014 года штампует многочисленные нелегитимные и необоснованные решения о заморозке собственности российских граждан и компаний, а "теперь нацелился и на государственные средства".
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Страны G7 намерены замораживать активы России до конца конфликта на Украине
24 февраля, 14:09
 
ШвейцарияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)УкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала