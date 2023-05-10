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Байден пригрозил, что дефолт в США обернется проблемами для всего мира
Байден пригрозил, что дефолт в США обернется проблемами для всего мира - РИА Новости, 10.05.2023
Байден пригрозил, что дефолт в США обернется проблемами для всего мира
Возможный дефолт в США грозит трудностями всему миру, заявил президент страны Джо Байден на мероприятии в Нью-Йорке. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T21:53
2023-05-10T21:53
2023-05-10T22:51
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ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Возможный дефолт в США грозит трудностями всему миру, заявил президент страны Джо Байден на мероприятии в Нью-Йорке.По словам главы государства, нынешний кризис создали республиканцы, поскольку США имеют возможности платить по своим долгам. Он подчеркнул, что в случае дефолта экономика страны скатится в рецессию, а международная репутация Вашингтона сильно пострадает.Минфин США еще в январе уведомил конгресс о начале применения "экстраординарных мер" в связи с расчетным достижением потолка госдолга в 31,381 триллиона долларов. Белый дом потребовал от конгресса повысить этот показатель безо всяких условий. В свою очередь, палата представителей, контролируемая республиканской оппозицией, увязывает этот шаг с урезанием бюджетных расходов.Между тем глава Минфина Джанет Йеллен ранее предупредила, что без решения по госдолгу правительство не сможет продолжать выполнять все свои обязательства, вероятно, уже к 1 июня.
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РИА Новости
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сша, джо байден, в мире, экономика, весь мир, нью-йорк (город), джанет йеллен
США, Джо Байден, В мире, Экономика, Весь мир, Нью-Йорк (город), Джанет Йеллен
Байден пригрозил, что дефолт в США обернется проблемами для всего мира
Байден заявил о разрушительных последствиях для экономики США при объявлении дефолта
ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Возможный дефолт в США грозит трудностями всему миру, заявил президент страны Джо Байден на мероприятии в Нью-Йорке.
«
"Если у нас будет дефолт по нашему долгу — у всего мира проблемы", — сказал он.
По словам главы государства, нынешний кризис создали республиканцы, поскольку США имеют возможности платить по своим долгам. Он подчеркнул, что в случае дефолта экономика страны скатится в рецессию, а международная репутация Вашингтона сильно пострадает.
Минфин США еще в январе уведомил конгресс о начале применения "экстраординарных мер" в связи с расчетным достижением потолка госдолга в 31,381 триллиона долларов. Белый дом потребовал от конгресса повысить этот показатель безо всяких условий. В свою очередь, палата представителей, контролируемая республиканской оппозицией, увязывает этот шаг с урезанием бюджетных расходов.
Между тем глава Минфина Джанет Йеллен
ранее предупредила, что без решения по госдолгу правительство не сможет продолжать выполнять все свои обязательства, вероятно, уже к 1 июня.
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