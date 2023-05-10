https://ria.ru/20230510/defolt-1870910107.html

Байден пригрозил, что дефолт в США обернется проблемами для всего мира

Байден пригрозил, что дефолт в США обернется проблемами для всего мира - РИА Новости, 10.05.2023

Байден пригрозил, что дефолт в США обернется проблемами для всего мира

Возможный дефолт в США грозит трудностями всему миру, заявил президент страны Джо Байден на мероприятии в Нью-Йорке. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T21:53

2023-05-10T21:53

2023-05-10T22:51

сша

джо байден

в мире

экономика

весь мир

нью-йорк (город)

джанет йеллен

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ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Возможный дефолт в США грозит трудностями всему миру, заявил президент страны Джо Байден на мероприятии в Нью-Йорке.По словам главы государства, нынешний кризис создали республиканцы, поскольку США имеют возможности платить по своим долгам. Он подчеркнул, что в случае дефолта экономика страны скатится в рецессию, а международная репутация Вашингтона сильно пострадает.Минфин США еще в январе уведомил конгресс о начале применения "экстраординарных мер" в связи с расчетным достижением потолка госдолга в 31,381 триллиона долларов. Белый дом потребовал от конгресса повысить этот показатель безо всяких условий. В свою очередь, палата представителей, контролируемая республиканской оппозицией, увязывает этот шаг с урезанием бюджетных расходов.Между тем глава Минфина Джанет Йеллен ранее предупредила, что без решения по госдолгу правительство не сможет продолжать выполнять все свои обязательства, вероятно, уже к 1 июня.

https://ria.ru/20230510/defolt-1870877362.html

сша

весь мир

нью-йорк (город)

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Наталья Макарова

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