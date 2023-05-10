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Захарова назвала угрозу дефолта в США американским ритуалом - РИА Новости, 10.05.2023
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18:37 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/defolt-1870877362.html
Захарова назвала угрозу дефолта в США американским ритуалом
Захарова назвала угрозу дефолта в США американским ритуалом - РИА Новости, 10.05.2023
Захарова назвала угрозу дефолта в США американским ритуалом
Угроза дефолта в США случалась неоднократно ранее и уже приобрела форму ритуала, который заканчивается очередным поднятием потолка госдолга, заявила официальный РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T18:37
2023-05-10T18:37
сша
россия
америка
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Угроза дефолта в США случалась неоднократно ранее и уже приобрела форму ритуала, который заканчивается очередным поднятием потолка госдолга, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что денежно-кредитная политика США в виде бесконтрольной долларовой эмиссии безответственна, поскольку "уже привела к разгону инфляции в Америке и на глобальных рынках, расшатала американскую финансовую банковскую систему, повысила риски для устойчивости мирового хозяйства". Захарова подчеркнула, что действия США подрывает доверие к доллару как резервной валюте. "Все эти действия вкупе с противоправными односторонними мерами США в отношении экономических операторов, неугодных правительств, стран и так далее подрывает доверие к доллару как к резервной валюте", - отметила дипломат.
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сша, россия, америка, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
США, Россия, Америка, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова назвала угрозу дефолта в США американским ритуалом

Захарова: угроза дефолта в США случалась неоднократно ранее и уже приобрела форму ритуала

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Угроза дефолта в США случалась неоднократно ранее и уже приобрела форму ритуала, который заканчивается очередным поднятием потолка госдолга, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"Подобные ситуации неоднократно случались ранее. Они неизменно заканчивались одним и тем же: просто в очередной раз повышался потолок госдолга... Просто в очередной раз произведут какие-то ритуальные действия", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Она отметила, что денежно-кредитная политика США в виде бесконтрольной долларовой эмиссии безответственна, поскольку "уже привела к разгону инфляции в Америке и на глобальных рынках, расшатала американскую финансовую банковскую систему, повысила риски для устойчивости мирового хозяйства".
Захарова подчеркнула, что действия США подрывает доверие к доллару как резервной валюте. "Все эти действия вкупе с противоправными односторонними мерами США в отношении экономических операторов, неугодных правительств, стран и так далее подрывает доверие к доллару как к резервной валюте", - отметила дипломат.
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СШАРоссияАмерикаМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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