Захарова назвала угрозу дефолта в США американским ритуалом
Захарова: угроза дефолта в США случалась неоднократно ранее и уже приобрела форму ритуала
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Угроза дефолта в США случалась неоднократно ранее и уже приобрела форму ритуала, который заканчивается очередным поднятием потолка госдолга, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"Подобные ситуации неоднократно случались ранее. Они неизменно заканчивались одним и тем же: просто в очередной раз повышался потолок госдолга... Просто в очередной раз произведут какие-то ритуальные действия", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Она отметила, что денежно-кредитная политика США в виде бесконтрольной долларовой эмиссии безответственна, поскольку "уже привела к разгону инфляции в Америке и на глобальных рынках, расшатала американскую финансовую банковскую систему, повысила риски для устойчивости мирового хозяйства".
Захарова подчеркнула, что действия США подрывает доверие к доллару как резервной валюте. "Все эти действия вкупе с противоправными односторонними мерами США в отношении экономических операторов, неугодных правительств, стран и так далее подрывает доверие к доллару как к резервной валюте", - отметила дипломат.