https://ria.ru/20230510/defolt-1870877362.html

Захарова назвала угрозу дефолта в США американским ритуалом

Захарова назвала угрозу дефолта в США американским ритуалом - РИА Новости, 10.05.2023

Захарова назвала угрозу дефолта в США американским ритуалом

Угроза дефолта в США случалась неоднократно ранее и уже приобрела форму ритуала, который заканчивается очередным поднятием потолка госдолга, заявила официальный РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T18:37

2023-05-10T18:37

2023-05-10T18:37

сша

россия

америка

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Угроза дефолта в США случалась неоднократно ранее и уже приобрела форму ритуала, который заканчивается очередным поднятием потолка госдолга, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что денежно-кредитная политика США в виде бесконтрольной долларовой эмиссии безответственна, поскольку "уже привела к разгону инфляции в Америке и на глобальных рынках, расшатала американскую финансовую банковскую систему, повысила риски для устойчивости мирового хозяйства". Захарова подчеркнула, что действия США подрывает доверие к доллару как резервной валюте. "Все эти действия вкупе с противоправными односторонними мерами США в отношении экономических операторов, неугодных правительств, стран и так далее подрывает доверие к доллару как к резервной валюте", - отметила дипломат.

https://ria.ru/20230419/defolt-1866421444.html

сша

россия

америка

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, америка, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)