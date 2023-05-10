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Минфин предварительно оценил дефицит бюджета в январе-апреле - РИА Новости, 10.05.2023
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20:14 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/byudzhet-1870898709.html
Минфин предварительно оценил дефицит бюджета в январе-апреле
Минфин предварительно оценил дефицит бюджета в январе-апреле - РИА Новости, 10.05.2023
Минфин предварительно оценил дефицит бюджета в январе-апреле
Федеральный бюджет РФ в январе-апреле, по предварительной оценке Минфина, был исполнен с дефицитом в 3,424 триллиона рублей, расходы выросли на 26%, до 11,206... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T20:14
2023-05-10T20:14
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Федеральный бюджет РФ в январе-апреле, по предварительной оценке Минфина, был исполнен с дефицитом в 3,424 триллиона рублей, расходы выросли на 26%, до 11,206 триллиона рублей, говорится в материалах на сайте министерства. Объем поступивших доходов в январе-апреле составил 7,782 триллиона рублей, что на 22% ниже объема поступлений доходов за аналогичный период 2022 года, однако, как отмечает министерство, "при этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов – как федерального бюджета, так и бюджетной системы в целом – наблюдается устойчивая положительная динамика". По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета за январь-апрель 2023 года составил 11,206 триллиона рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 26%. Однако месячная динамика исполнения расходов федерального бюджета замедлилась с марта (+3,9% г/г в апреле 2023 года) после ускоренного финансирования в январе-феврале отдельных контрактуемых расходов.
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин предварительно оценил дефицит бюджета в январе-апреле

Минфин предварительно оценил дефицит бюджета в январе-апреле в 3,424 триллиона рублей

© РИА Новости / Владимир Баранов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов России в Москве
Здание Министерства финансов России в Москве - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Владимир Баранов
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Здание Министерства финансов России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Федеральный бюджет РФ в январе-апреле, по предварительной оценке Минфина, был исполнен с дефицитом в 3,424 триллиона рублей, расходы выросли на 26%, до 11,206 триллиона рублей, говорится в материалах на сайте министерства.
Объем поступивших доходов в январе-апреле составил 7,782 триллиона рублей, что на 22% ниже объема поступлений доходов за аналогичный период 2022 года, однако, как отмечает министерство, "при этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов – как федерального бюджета, так и бюджетной системы в целом – наблюдается устойчивая положительная динамика".
По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета за январь-апрель 2023 года составил 11,206 триллиона рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 26%. Однако месячная динамика исполнения расходов федерального бюджета замедлилась с марта (+3,9% г/г в апреле 2023 года) после ускоренного финансирования в январе-феврале отдельных контрактуемых расходов.
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