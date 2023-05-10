https://ria.ru/20230510/braziliya-1870774858.html

СМИ: Украина хочет купить у Бразилии 450 бронетранспортеров

СМИ: Украина хочет купить у Бразилии 450 бронетранспортеров - РИА Новости, 10.05.2023

СМИ: Украина хочет купить у Бразилии 450 бронетранспортеров

Украина направила запрос Бразилии на закупку 450 бронетранспортеров Guarani для гуманитарных нужд, пишет в среду бразильский журнал Tecnologia & Defesa. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T13:25

2023-05-10T13:25

2023-05-10T13:41

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Украина направила запрос Бразилии на закупку 450 бронетранспортеров Guarani для гуманитарных нужд, пишет в среду бразильский журнал Tecnologia & Defesa. "В документе ... содержится запрос на приобретение до 450 Guarani в медицинском варианте для государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС)", - говорится в сообщении издания. Как сообщается, запрос на покупку был передан минобороны Бразилии 27 апреля через военного атташе при посольстве Украины. Отмечается, что бронеавтомобили должны быть окрашены в оранжевый и желтый цвета и предназначены для эвакуации мирных жителей и перевозки раненых из зон боевых действий в госпитали. По данным журнала, покупка должна оплачиваться союзниками Бразилии и Украины, а также предусматривать гарантию, что они будут использоваться только в гуманитарных целях, а не для боевых задач. В конце января президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отклонил просьбу правительства Германии о поставке боеприпасов для танков Leopard. Он заявил тогда, что Бразилия не заинтересована отправлять боеприпасы, которые будут использованы в конфликте на Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230427/prichina-1868051998.html

https://ria.ru/20230421/plan-1866965407.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, бразилия, ситуация в днр и лнр