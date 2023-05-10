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СМИ: Украина хочет купить у Бразилии 450 бронетранспортеров - РИА Новости, 10.05.2023
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13:25 10.05.2023 (обновлено: 13:41 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/braziliya-1870774858.html
СМИ: Украина хочет купить у Бразилии 450 бронетранспортеров
СМИ: Украина хочет купить у Бразилии 450 бронетранспортеров - РИА Новости, 10.05.2023
СМИ: Украина хочет купить у Бразилии 450 бронетранспортеров
Украина направила запрос Бразилии на закупку 450 бронетранспортеров Guarani для гуманитарных нужд, пишет в среду бразильский журнал Tecnologia & Defesa. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T13:25
2023-05-10T13:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
бразилия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Украина направила запрос Бразилии на закупку 450 бронетранспортеров Guarani для гуманитарных нужд, пишет в среду бразильский журнал Tecnologia &amp; Defesa. "В документе ... содержится запрос на приобретение до 450 Guarani в медицинском варианте для государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС)", - говорится в сообщении издания. Как сообщается, запрос на покупку был передан минобороны Бразилии 27 апреля через военного атташе при посольстве Украины. Отмечается, что бронеавтомобили должны быть окрашены в оранжевый и желтый цвета и предназначены для эвакуации мирных жителей и перевозки раненых из зон боевых действий в госпитали. По данным журнала, покупка должна оплачиваться союзниками Бразилии и Украины, а также предусматривать гарантию, что они будут использоваться только в гуманитарных целях, а не для боевых задач. В конце января президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отклонил просьбу правительства Германии о поставке боеприпасов для танков Leopard. Он заявил тогда, что Бразилия не заинтересована отправлять боеприпасы, которые будут использованы в конфликте на Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230427/prichina-1868051998.html
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в мире, украина, бразилия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Бразилия, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: Украина хочет купить у Бразилии 450 бронетранспортеров

Tecnologia e Defesa: Украина запросила у Бразилии покупку 450 бронетранспортеров Guarani

CC BY-SA 4.0 / Diegobiavati / Viatura Blindada de Transporte de Pessoal GuaraniБразильский бронетранспортер Guarani
Бразильский бронетранспортер Guarani - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
CC BY-SA 4.0 / Diegobiavati / Viatura Blindada de Transporte de Pessoal Guarani
Бразильский бронетранспортер Guarani. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Украина направила запрос Бразилии на закупку 450 бронетранспортеров Guarani для гуманитарных нужд, пишет в среду бразильский журнал Tecnologia & Defesa.
"В документе ... содержится запрос на приобретение до 450 Guarani в медицинском варианте для государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС)", - говорится в сообщении издания.
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Как сообщается, запрос на покупку был передан минобороны Бразилии 27 апреля через военного атташе при посольстве Украины. Отмечается, что бронеавтомобили должны быть окрашены в оранжевый и желтый цвета и предназначены для эвакуации мирных жителей и перевозки раненых из зон боевых действий в госпитали. По данным журнала, покупка должна оплачиваться союзниками Бразилии и Украины, а также предусматривать гарантию, что они будут использоваться только в гуманитарных целях, а не для боевых задач.
В конце января президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отклонил просьбу правительства Германии о поставке боеприпасов для танков Leopard. Он заявил тогда, что Бразилия не заинтересована отправлять боеприпасы, которые будут использованы в конфликте на Украине.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
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