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В Белгородском районе над жилыми домами взорвались два беспилотника - РИА Новости, 10.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:06 10.05.2023 (обновлено: 22:25 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/bpla-1870911462.html
В Белгородском районе над жилыми домами взорвались два беспилотника
В Белгородском районе над жилыми домами взорвались два беспилотника - РИА Новости, 10.05.2023
В Белгородском районе над жилыми домами взорвались два беспилотника
Два беспилотника взорвались над жилыми домами в Белгородском районе, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T22:06
2023-05-10T22:25
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 10 мая — РИА Новости. Два беспилотника взорвались над жилыми домами в Белгородском районе, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Губернатор уточнил, что повреждения получили автомобиль и два жилых дома: из-за взрыва там выбило окна и посекло заборы. Он добавил, что все оперативные службы выехали на место происшествия. ВСУ регулярно атакуют беспилотниками и обстреливают Белгородскую область, на всей территории региона действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Сегодня утром губернатор рассказал, что из-за, предположительно, украинского дрона произошел взрыв в селе Ольховатка. Повреждения получили дома, библиотека, почта и фельдшерский пункт.
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородском районе над жилыми домами взорвались два беспилотника

Гладков сообщил об отсутствии пострадавших при взрыве двух БПЛА в Белгородском районе

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОбломки беспилотника
Обломки беспилотника - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Обломки беспилотника. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 10 мая — РИА Новости. Два беспилотника взорвались над жилыми домами в Белгородском районе, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«

"Над частным жилым сектором Белгородского района сдетонировали и упали два беспилотника. По предварительным данным, пострадавших нет", — написал он в Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что повреждения получили автомобиль и два жилых дома: из-за взрыва там выбило окна и посекло заборы. Он добавил, что все оперативные службы выехали на место происшествия.
ВСУ регулярно атакуют беспилотниками и обстреливают Белгородскую область, на всей территории региона действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Сегодня утром губернатор рассказал, что из-за, предположительно, украинского дрона произошел взрыв в селе Ольховатка. Повреждения получили дома, библиотека, почта и фельдшерский пункт.
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