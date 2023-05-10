https://ria.ru/20230510/bpla-1870911462.html

В Белгородском районе над жилыми домами взорвались два беспилотника

В Белгородском районе над жилыми домами взорвались два беспилотника - РИА Новости, 10.05.2023

В Белгородском районе над жилыми домами взорвались два беспилотника

Два беспилотника взорвались над жилыми домами в Белгородском районе, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T22:06

2023-05-10T22:06

2023-05-10T22:25

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 10 мая — РИА Новости. Два беспилотника взорвались над жилыми домами в Белгородском районе, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Губернатор уточнил, что повреждения получили автомобиль и два жилых дома: из-за взрыва там выбило окна и посекло заборы. Он добавил, что все оперативные службы выехали на место происшествия. ВСУ регулярно атакуют беспилотниками и обстреливают Белгородскую область, на всей территории региона действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Сегодня утром губернатор рассказал, что из-за, предположительно, украинского дрона произошел взрыв в селе Ольховатка. Повреждения получили дома, библиотека, почта и фельдшерский пункт.

https://ria.ru/20230504/bpla-1869794712.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков