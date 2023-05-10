https://ria.ru/20230510/bol-1870682295.html

Россиянам рассказали о неожиданной причине головной боли

Россиянам рассказали о неожиданной причине головной боли - РИА Новости, 10.05.2023

Россиянам рассказали о неожиданной причине головной боли

Головная боль может возникать из-за нарушения питания мозга, вызванного дефицитом воды в организме, предупредил в интервью радио Sputnik врач-невролог Павел... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T02:10

2023-05-10T02:10

2023-05-10T02:10

общество

павел хорошев

здоровье - общество

боль

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Головная боль может возникать из-за нарушения питания мозга, вызванного дефицитом воды в организме, предупредил в интервью радио Sputnik врач-невролог Павел Хорошев.Поставить правильный диагноз пациенту с головной болью может только врач, отметил он. В большинстве случаев это недомогание бывает обусловлено одним из трех факторов: повышением внутричерепного давления, нарушением питания мозга или интоксикацией, сказал Хорошев.Дефицит воды в организме приводит к увеличению вязкости крови и снижению скорости кровотока, продолжил он."Мозг и все остальные ткани начинают недополучать кислород и питательные вещества. Соответствующие рецепторы реагируют на это болью", – пояснил Хорошев.В таком случае достаточно увеличить количество воды в рационе, чтобы мозг начал своевременно получать все необходимые ему элементы, и боль пройдет, добавил невролог."В среднем это должно быть от двух до двух с половиной литров воды в день зимой и не менее двух с половиной литров – летом", – уточнил Павел Хорошев в интервью радио Sputnik.Состояние пациента с интоксикацией тоже может улучшиться, если он будет пить больше воды, заключил он.

https://ria.ru/20221130/golovnaya_bol-1835384745.html

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, павел хорошев, здоровье - общество, боль