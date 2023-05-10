Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали о неожиданной причине головной боли - РИА Новости, 10.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:10 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/bol-1870682295.html
Россиянам рассказали о неожиданной причине головной боли
Россиянам рассказали о неожиданной причине головной боли - РИА Новости, 10.05.2023
Россиянам рассказали о неожиданной причине головной боли
Головная боль может возникать из-за нарушения питания мозга, вызванного дефицитом воды в организме, предупредил в интервью радио Sputnik врач-невролог Павел... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T02:10
2023-05-10T02:10
общество
павел хорошев
здоровье - общество
боль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847416037_0:81:3068:1807_1920x0_80_0_0_3dfd75214f7a188cf121bc0a166b4de9.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Головная боль может возникать из-за нарушения питания мозга, вызванного дефицитом воды в организме, предупредил в интервью радио Sputnik врач-невролог Павел Хорошев.Поставить правильный диагноз пациенту с головной болью может только врач, отметил он. В большинстве случаев это недомогание бывает обусловлено одним из трех факторов: повышением внутричерепного давления, нарушением питания мозга или интоксикацией, сказал Хорошев.Дефицит воды в организме приводит к увеличению вязкости крови и снижению скорости кровотока, продолжил он."Мозг и все остальные ткани начинают недополучать кислород и питательные вещества. Соответствующие рецепторы реагируют на это болью", – пояснил Хорошев.В таком случае достаточно увеличить количество воды в рационе, чтобы мозг начал своевременно получать все необходимые ему элементы, и боль пройдет, добавил невролог."В среднем это должно быть от двух до двух с половиной литров воды в день зимой и не менее двух с половиной литров – летом", – уточнил Павел Хорошев в интервью радио Sputnik.Состояние пациента с интоксикацией тоже может улучшиться, если он будет пить больше воды, заключил он.
https://ria.ru/20221130/golovnaya_bol-1835384745.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847416037_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d681e767e4794bdeb12f12f5351d0ce5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, павел хорошев, здоровье - общество, боль
Общество, Павел Хорошев, Здоровье - Общество, боль
Россиянам рассказали о неожиданной причине головной боли

Невролог Хорошев назвал одной из причин головной боли дефицит воды в организме

© iStock.com / elenaleonovaГоловная боль
Головная боль - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© iStock.com / elenaleonova
Головная боль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Головная боль может возникать из-за нарушения питания мозга, вызванного дефицитом воды в организме, предупредил в интервью радио Sputnik врач-невролог Павел Хорошев.
Поставить правильный диагноз пациенту с головной болью может только врач, отметил он. В большинстве случаев это недомогание бывает обусловлено одним из трех факторов: повышением внутричерепного давления, нарушением питания мозга или интоксикацией, сказал Хорошев.
«
"Нарушение питания мозга, как правило, бывает связано с нехваткой воды в организме. Если человек выпивает пол-литра или даже полтора литра воды в день, то этого мало", – уверен врач.
Дефицит воды в организме приводит к увеличению вязкости крови и снижению скорости кровотока, продолжил он.
"Мозг и все остальные ткани начинают недополучать кислород и питательные вещества. Соответствующие рецепторы реагируют на это болью", – пояснил Хорошев.
В таком случае достаточно увеличить количество воды в рационе, чтобы мозг начал своевременно получать все необходимые ему элементы, и боль пройдет, добавил невролог.
"В среднем это должно быть от двух до двух с половиной литров воды в день зимой и не менее двух с половиной литров – летом", – уточнил Павел Хорошев в интервью радио Sputnik.
Состояние пациента с интоксикацией тоже может улучшиться, если он будет пить больше воды, заключил он.
Магнитные бури - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
Острая, пульсирующая, сдавливающая: головная боль — причины и лечение
30 ноября 2022, 18:41
 
ОбществоПавел ХорошевЗдоровье - Обществоболь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала