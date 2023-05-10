https://ria.ru/20230510/bol-1870682295.html
Россиянам рассказали о неожиданной причине головной боли
Россиянам рассказали о неожиданной причине головной боли - РИА Новости, 10.05.2023
Россиянам рассказали о неожиданной причине головной боли
Головная боль может возникать из-за нарушения питания мозга, вызванного дефицитом воды в организме, предупредил в интервью радио Sputnik врач-невролог Павел... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T02:10
2023-05-10T02:10
2023-05-10T02:10
общество
павел хорошев
здоровье - общество
боль
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Головная боль может возникать из-за нарушения питания мозга, вызванного дефицитом воды в организме, предупредил в интервью радио Sputnik врач-невролог Павел Хорошев.Поставить правильный диагноз пациенту с головной болью может только врач, отметил он. В большинстве случаев это недомогание бывает обусловлено одним из трех факторов: повышением внутричерепного давления, нарушением питания мозга или интоксикацией, сказал Хорошев.Дефицит воды в организме приводит к увеличению вязкости крови и снижению скорости кровотока, продолжил он."Мозг и все остальные ткани начинают недополучать кислород и питательные вещества. Соответствующие рецепторы реагируют на это болью", – пояснил Хорошев.В таком случае достаточно увеличить количество воды в рационе, чтобы мозг начал своевременно получать все необходимые ему элементы, и боль пройдет, добавил невролог."В среднем это должно быть от двух до двух с половиной литров воды в день зимой и не менее двух с половиной литров – летом", – уточнил Павел Хорошев в интервью радио Sputnik.Состояние пациента с интоксикацией тоже может улучшиться, если он будет пить больше воды, заключил он.
https://ria.ru/20221130/golovnaya_bol-1835384745.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, павел хорошев, здоровье - общество, боль
Общество, Павел Хорошев, Здоровье - Общество, боль
Россиянам рассказали о неожиданной причине головной боли
Невролог Хорошев назвал одной из причин головной боли дефицит воды в организме
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости.
Головная боль может возникать из-за нарушения питания мозга, вызванного дефицитом воды в организме, предупредил
в интервью радио Sputnik врач-невролог Павел Хорошев.
Поставить правильный диагноз пациенту с головной болью может только врач, отметил он. В большинстве случаев это недомогание бывает обусловлено одним из трех факторов: повышением внутричерепного давления, нарушением питания мозга или интоксикацией, сказал Хорошев.
«
"Нарушение питания мозга, как правило, бывает связано с нехваткой воды в организме. Если человек выпивает пол-литра или даже полтора литра воды в день, то этого мало", – уверен врач.
Дефицит воды в организме приводит к увеличению вязкости крови и снижению скорости кровотока, продолжил он.
"Мозг и все остальные ткани начинают недополучать кислород и питательные вещества. Соответствующие рецепторы реагируют на это болью", – пояснил Хорошев.
В таком случае достаточно увеличить количество воды в рационе, чтобы мозг начал своевременно получать все необходимые ему элементы, и боль пройдет, добавил невролог.
"В среднем это должно быть от двух до двух с половиной литров воды в день зимой и не менее двух с половиной литров – летом", – уточнил Павел Хорошев в интервью радио Sputnik.
Состояние пациента с интоксикацией тоже может улучшиться, если он будет пить больше воды, заключил он.
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