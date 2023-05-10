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В Стаханове нашли неразорвавшийся боеприпас РСЗО HIMARS - РИА Новости, 10.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:01 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/boepripas-1870894879.html
В Стаханове нашли неразорвавшийся боеприпас РСЗО HIMARS
В Стаханове нашли неразорвавшийся боеприпас РСЗО HIMARS - РИА Новости, 10.05.2023
В Стаханове нашли неразорвавшийся боеприпас РСЗО HIMARS
Неразорвавшийся боеприпас РСЗО HIMARS нашли при разборе завалов дома в городе Стаханов в Луганской Народной Республике, по которому украинские войска нанесли... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T20:01
2023-05-10T20:01
специальная военная операция на украине
в мире
стаханов
луганская народная республика
сша
сцкк
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СТАХАНОВ (ЛНР), 10 мая - РИА Новости. Неразорвавшийся боеприпас РСЗО HIMARS нашли при разборе завалов дома в городе Стаханов в Луганской Народной Республике, по которому украинские войска нанесли удар в среду, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Ранее в среду представительство ЛНР в СЦКК сообщало об обстреле Стаханова со стороны украинских войск из HIMARS. Погибла одна мирная жительница, еще три женщины пострадали. При разборе завалов верхних этажей девятиэтажного дома в кладовке одной из квартир был обнаружен неразорвавшийся снаряд указанной РСЗО. На месте работают сотрудники МЧС и силовых структур. Жильцов дома эвакуируют. "Нас эвакуируют, потому что в соседнем подъезде нашли неразорвавшийся снаряд", - рассказал один из жителей дома. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20230509/donbass-1869709143.html
https://ria.ru/20230505/spetsoperatsiya-1869720681.html
стаханов
луганская народная республика
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в мире, стаханов, луганская народная республика, сша, сцкк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), bae systems
Специальная военная операция на Украине, В мире, Стаханов, Луганская Народная Республика, США, СЦКК, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), BAE Systems
В Стаханове нашли неразорвавшийся боеприпас РСЗО HIMARS

Неразорвавшийся боеприпас РСЗО HIMARS нашли при разборе завалов в Стаханове в ЛНР

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАХАНОВ (ЛНР), 10 мая - РИА Новости. Неразорвавшийся боеприпас РСЗО HIMARS нашли при разборе завалов дома в городе Стаханов в Луганской Народной Республике, по которому украинские войска нанесли удар в среду, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Ранее в среду представительство ЛНР в СЦКК сообщало об обстреле Стаханова со стороны украинских войск из HIMARS. Погибла одна мирная жительница, еще три женщины пострадали.
Военнослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
"Эффект снежного кома". Кто "кошмарит" пехоту ВСУ
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При разборе завалов верхних этажей девятиэтажного дома в кладовке одной из квартир был обнаружен неразорвавшийся снаряд указанной РСЗО. На месте работают сотрудники МЧС и силовых структур. Жильцов дома эвакуируют. "Нас эвакуируют, потому что в соседнем подъезде нашли неразорвавшийся снаряд", - рассказал один из жителей дома.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСтахановЛуганская Народная РеспубликаСШАСЦККМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)BAE Systems
 
 
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