https://ria.ru/20230510/boepripas-1870894879.html

В Стаханове нашли неразорвавшийся боеприпас РСЗО HIMARS

В Стаханове нашли неразорвавшийся боеприпас РСЗО HIMARS - РИА Новости, 10.05.2023

В Стаханове нашли неразорвавшийся боеприпас РСЗО HIMARS

Неразорвавшийся боеприпас РСЗО HIMARS нашли при разборе завалов дома в городе Стаханов в Луганской Народной Республике, по которому украинские войска нанесли... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T20:01

2023-05-10T20:01

2023-05-10T20:01

специальная военная операция на украине

в мире

стаханов

луганская народная республика

сша

сцкк

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СТАХАНОВ (ЛНР), 10 мая - РИА Новости. Неразорвавшийся боеприпас РСЗО HIMARS нашли при разборе завалов дома в городе Стаханов в Луганской Народной Республике, по которому украинские войска нанесли удар в среду, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Ранее в среду представительство ЛНР в СЦКК сообщало об обстреле Стаханова со стороны украинских войск из HIMARS. Погибла одна мирная жительница, еще три женщины пострадали. При разборе завалов верхних этажей девятиэтажного дома в кладовке одной из квартир был обнаружен неразорвавшийся снаряд указанной РСЗО. На месте работают сотрудники МЧС и силовых структур. Жильцов дома эвакуируют. "Нас эвакуируют, потому что в соседнем подъезде нашли неразорвавшийся снаряд", - рассказал один из жителей дома. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20230509/donbass-1869709143.html

https://ria.ru/20230505/spetsoperatsiya-1869720681.html

стаханов

луганская народная республика

сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, стаханов, луганская народная республика, сша, сцкк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), bae systems