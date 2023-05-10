https://ria.ru/20230510/bloger-1870802693.html

В Челябинске задержали блогера, призывавшего Украину бить по Кремлю

В Челябинске задержали блогера, призывавшего Украину бить по Кремлю - РИА Новости, 10.05.2023

В Челябинске задержали блогера, призывавшего Украину бить по Кремлю

Уголовное дело возбудили в отношении жителя Челябинской области за призывы к осуществлению террористической деятельности, сообщило следственное управление СК РФ РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T15:04

2023-05-10T15:04

2023-05-10T15:04

специальная военная операция на украине

происшествия

челябинск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

украина

ситуация в днр и лнр

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ЧЕЛЯБИНСК, 10 мая – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Челябинской области за призывы к осуществлению террористической деятельности, сообщило следственное управление СК РФ по региону.Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона пояснил, что речь идет о блогере, который в своем эфире, обильно матерясь, призывал Украину наносить удары по Кремлю. Фигуранта задержали в Челябинске. "Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту совершения местным жителем преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)", - говорится в сообщении. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, добавили в СК. Как сообщала пресс-служба Кремля, в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что Путина в тот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте.

https://ria.ru/20230426/delo-1867820816.html

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россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, челябинск, россия, следственный комитет россии (ск рф), украина, ситуация в днр и лнр