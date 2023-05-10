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В Челябинске задержали блогера, призывавшего Украину бить по Кремлю - РИА Новости, 10.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:04 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/bloger-1870802693.html
В Челябинске задержали блогера, призывавшего Украину бить по Кремлю
В Челябинске задержали блогера, призывавшего Украину бить по Кремлю - РИА Новости, 10.05.2023
В Челябинске задержали блогера, призывавшего Украину бить по Кремлю
Уголовное дело возбудили в отношении жителя Челябинской области за призывы к осуществлению террористической деятельности, сообщило следственное управление СК РФ РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T15:04
2023-05-10T15:04
специальная военная операция на украине
происшествия
челябинск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
украина
ситуация в днр и лнр
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ЧЕЛЯБИНСК, 10 мая – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Челябинской области за призывы к осуществлению террористической деятельности, сообщило следственное управление СК РФ по региону.Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона пояснил, что речь идет о блогере, который в своем эфире, обильно матерясь, призывал Украину наносить удары по Кремлю. Фигуранта задержали в Челябинске. "Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту совершения местным жителем преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)", - говорится в сообщении. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, добавили в СК. Как сообщала пресс-служба Кремля, в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что Путина в тот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте.
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челябинск
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происшествия, челябинск, россия, следственный комитет россии (ск рф), украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Челябинск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Челябинске задержали блогера, призывавшего Украину бить по Кремлю

В Челябинске возбудили уголовное дело против блогера, призывавшего Украину бить по Кремлю

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 10 мая – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Челябинской области за призывы к осуществлению террористической деятельности, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона пояснил, что речь идет о блогере, который в своем эфире, обильно матерясь, призывал Украину наносить удары по Кремлю. Фигуранта задержали в Челябинске.
"Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту совершения местным жителем преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)", - говорится в сообщении. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, добавили в СК.
Как сообщала пресс-служба Кремля, в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что Путина в тот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте.
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