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В Челябинске задержали блогера, призывавшего Украину бить по Кремлю
В Челябинске задержали блогера, призывавшего Украину бить по Кремлю - РИА Новости, 10.05.2023
В Челябинске задержали блогера, призывавшего Украину бить по Кремлю
Уголовное дело возбудили в отношении жителя Челябинской области за призывы к осуществлению террористической деятельности, сообщило следственное управление СК РФ РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T15:04
2023-05-10T15:04
2023-05-10T15:04
специальная военная операция на украине
происшествия
челябинск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
украина
ситуация в днр и лнр
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ЧЕЛЯБИНСК, 10 мая – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Челябинской области за призывы к осуществлению террористической деятельности, сообщило следственное управление СК РФ по региону.Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона пояснил, что речь идет о блогере, который в своем эфире, обильно матерясь, призывал Украину наносить удары по Кремлю. Фигуранта задержали в Челябинске. "Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту совершения местным жителем преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)", - говорится в сообщении. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, добавили в СК. Как сообщала пресс-служба Кремля, в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что Путина в тот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте.
https://ria.ru/20230426/delo-1867820816.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Челябинск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Челябинске задержали блогера, призывавшего Украину бить по Кремлю
В Челябинске возбудили уголовное дело против блогера, призывавшего Украину бить по Кремлю