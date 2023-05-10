Первый в России оператор беспилотников получил сертификат на оказание услуг
Первый в России оператор дронов "БАС" получил сертификат на оказание коммерческих услуг
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПредставитель СМИ фотографирует беспилотник БАС-750 на выставке в центре "Патриот"
Представитель СМИ фотографирует беспилотник БАС-750 на выставке в центре "Патриот". Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Первый в России оператор беспилотников с государственным участием "БАС" получил от Росавиации сертификат эксплуатанта на оказание коммерческих услуг с использованием БПЛА весом до 30 килограммов, сообщает Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК).
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"Первый в России оператор беспилотников с госучастием ООО "БАС" получил сертификат эксплуатанта, что позволит компании оказывать коммерческие услуги с использованием БПЛА весом до 30 кг", - говорится в сообщении.
В частности, речь идет о проведении аэрофотосъёмки, мониторинге объектов, осуществлении различных работ в сфере сельского хозяйства, оказании услуг по передаче или усилению сигналов связи.
Ранее, в апреле, компания подала заявку в Росавиацию на получение сертификата эксплуатанта.
"БАС" будет не только оказывать коммерческие услуги беспилотной авиации, но и содействовать разработке нормативно-правовой базы в части использования БПЛА, тестированию и продвижению новейших технологий, развитию компетенций", - отмечают в ГТЛК.
ООО "БАС" создано в 2022 году Государственной транспортной лизинговой компанией и Фондом Национальной технологической инициативы. В настоящий момент ООО "БАС" законтрактовано 26 беспилотных летательных аппарата, еще не менее 10 средних и тяжелых дронов компания намерена приобрести в лизинг до конца года.