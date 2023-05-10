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Первый в России оператор беспилотников получил сертификат на оказание услуг - РИА Новости, 10.05.2023
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15:49 10.05.2023 (обновлено: 18:39 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/bespilotniki-1870816572.html
Первый в России оператор беспилотников получил сертификат на оказание услуг
Первый в России оператор беспилотников получил сертификат на оказание услуг - РИА Новости, 10.05.2023
Первый в России оператор беспилотников получил сертификат на оказание услуг
Первый в России оператор беспилотников с государственным участием "БАС" получил от Росавиации сертификат эксплуатанта на оказание коммерческих услуг с... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T15:49
2023-05-10T18:39
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
технологии
беспилотники
бпла
гтлк
государственная транспортная лизинговая компания
экономика
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Первый в России оператор беспилотников с государственным участием "БАС" получил от Росавиации сертификат эксплуатанта на оказание коммерческих услуг с использованием БПЛА весом до 30 килограммов, сообщает Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК).В частности, речь идет о проведении аэрофотосъёмки, мониторинге объектов, осуществлении различных работ в сфере сельского хозяйства, оказании услуг по передаче или усилению сигналов связи.Ранее, в апреле, компания подала заявку в Росавиацию на получение сертификата эксплуатанта."БАС" будет не только оказывать коммерческие услуги беспилотной авиации, но и содействовать разработке нормативно-правовой базы в части использования БПЛА, тестированию и продвижению новейших технологий, развитию компетенций", - отмечают в ГТЛК.ООО "БАС" создано в 2022 году Государственной транспортной лизинговой компанией и Фондом Национальной технологической инициативы. В настоящий момент ООО "БАС" законтрактовано 26 беспилотных летательных аппарата, еще не менее 10 средних и тяжелых дронов компания намерена приобрести в лизинг до конца года.
https://ria.ru/20230506/bespilotnik-1870142587.html
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россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), технологии, беспилотники, бпла, гтлк, государственная транспортная лизинговая компания, экономика
Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Технологии, Беспилотники, БПЛА, ГТЛК, Государственная транспортная лизинговая компания, Экономика
Первый в России оператор беспилотников получил сертификат на оказание услуг

Первый в России оператор дронов "БАС" получил сертификат на оказание коммерческих услуг

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПредставитель СМИ фотографирует беспилотник БАС-750 на выставке в центре "Патриот"
Представитель СМИ фотографирует беспилотник БАС-750 на выставке в центре Патриот - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Представитель СМИ фотографирует беспилотник БАС-750 на выставке в центре "Патриот". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Первый в России оператор беспилотников с государственным участием "БАС" получил от Росавиации сертификат эксплуатанта на оказание коммерческих услуг с использованием БПЛА весом до 30 килограммов, сообщает Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК).
«
"Первый в России оператор беспилотников с госучастием ООО "БАС" получил сертификат эксплуатанта, что позволит компании оказывать коммерческие услуги с использованием БПЛА весом до 30 кг", - говорится в сообщении.
В частности, речь идет о проведении аэрофотосъёмки, мониторинге объектов, осуществлении различных работ в сфере сельского хозяйства, оказании услуг по передаче или усилению сигналов связи.
Ранее, в апреле, компания подала заявку в Росавиацию на получение сертификата эксплуатанта.
"БАС" будет не только оказывать коммерческие услуги беспилотной авиации, но и содействовать разработке нормативно-правовой базы в части использования БПЛА, тестированию и продвижению новейших технологий, развитию компетенций", - отмечают в ГТЛК.
ООО "БАС" создано в 2022 году Государственной транспортной лизинговой компанией и Фондом Национальной технологической инициативы. В настоящий момент ООО "БАС" законтрактовано 26 беспилотных летательных аппарата, еще не менее 10 средних и тяжелых дронов компания намерена приобрести в лизинг до конца года.
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РоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ТехнологииБеспилотникиБПЛАГТЛКГосударственная транспортная лизинговая компанияЭкономика
 
 
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