https://ria.ru/20230510/bespilotniki-1870816572.html

Первый в России оператор беспилотников получил сертификат на оказание услуг

Первый в России оператор беспилотников получил сертификат на оказание услуг - РИА Новости, 10.05.2023

Первый в России оператор беспилотников получил сертификат на оказание услуг

Первый в России оператор беспилотников с государственным участием "БАС" получил от Росавиации сертификат эксплуатанта на оказание коммерческих услуг с... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T15:49

2023-05-10T15:49

2023-05-10T18:39

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

технологии

беспилотники

бпла

гтлк

государственная транспортная лизинговая компания

экономика

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Первый в России оператор беспилотников с государственным участием "БАС" получил от Росавиации сертификат эксплуатанта на оказание коммерческих услуг с использованием БПЛА весом до 30 килограммов, сообщает Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК).В частности, речь идет о проведении аэрофотосъёмки, мониторинге объектов, осуществлении различных работ в сфере сельского хозяйства, оказании услуг по передаче или усилению сигналов связи.Ранее, в апреле, компания подала заявку в Росавиацию на получение сертификата эксплуатанта."БАС" будет не только оказывать коммерческие услуги беспилотной авиации, но и содействовать разработке нормативно-правовой базы в части использования БПЛА, тестированию и продвижению новейших технологий, развитию компетенций", - отмечают в ГТЛК.ООО "БАС" создано в 2022 году Государственной транспортной лизинговой компанией и Фондом Национальной технологической инициативы. В настоящий момент ООО "БАС" законтрактовано 26 беспилотных летательных аппарата, еще не менее 10 средних и тяжелых дронов компания намерена приобрести в лизинг до конца года.

https://ria.ru/20230506/bespilotnik-1870142587.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), технологии, беспилотники, бпла, гтлк, государственная транспортная лизинговая компания, экономика