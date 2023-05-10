https://ria.ru/20230510/bespilotniki-1870801416.html
Миронов предложил ввести обязательную постановку беспилотников на учет
Миронов предложил ввести обязательную постановку беспилотников на учет - РИА Новости, 10.05.2023
Миронов предложил ввести обязательную постановку беспилотников на учет
Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов предложил присваивать всем БПЛА на территории РФ уникальные номера и продавать их по паспорту с... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T15:00
2023-05-10T15:00
2023-05-10T15:00
безопасность
технологии
россия
сергей миронов
госдума рф
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов предложил присваивать всем БПЛА на территории РФ уникальные номера и продавать их по паспорту с обязательной постановкой на учет, внесением информации о покупателе в единую базу. "Предлагаю решение, которое позволит эффективно решать обе задачи: присваивать всем беспилотникам на территории РФ уникальные номера, как VIN у автомобилей или у оружия, и продавать их по паспорту с обязательной постановкой на учет, то есть с внесением информации о покупателе в единую базу данных", - написал Миронов в своем телеграм-канале. Миронов отметил, что единая база может стать основой цифровой системы контроля за БПЛА в воздушном пространстве. По его словам, такие меры позволят идентифицировать владельцев дронов и привлекать их к ответственности. Он добавил, что за использование незарегистрированного БПЛА необходимо предусмотреть административную и уголовную ответственность.
https://ria.ru/20230505/zapret-1869919944.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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безопасность, технологии, россия, сергей миронов, госдума рф
Безопасность, Технологии, Россия, Сергей Миронов, Госдума РФ
Миронов предложил ввести обязательную постановку беспилотников на учет
Миронов предложил продавать беспилотники по паспорту с обязательной постановкой на учет
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости.
Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов
предложил присваивать всем БПЛА на территории РФ уникальные номера и продавать их по паспорту с обязательной постановкой на учет, внесением информации о покупателе в единую базу.
"Предлагаю решение, которое позволит эффективно решать обе задачи: присваивать всем беспилотникам на территории РФ уникальные номера, как VIN у автомобилей или у оружия, и продавать их по паспорту с обязательной постановкой на учет, то есть с внесением информации о покупателе в единую базу данных", - написал Миронов в своем телеграм-канале.
Миронов отметил, что единая база может стать основой цифровой системы контроля за БПЛА в воздушном пространстве. По его словам, такие меры позволят идентифицировать владельцев дронов и привлекать их к ответственности. Он добавил, что за использование незарегистрированного БПЛА необходимо предусмотреть административную и уголовную ответственность.
Еще в нескольких регионах запретили использовать беспилотники