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Миронов предложил ввести обязательную постановку беспилотников на учет - РИА Новости, 10.05.2023
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15:00 10.05.2023
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Миронов предложил ввести обязательную постановку беспилотников на учет
Миронов предложил ввести обязательную постановку беспилотников на учет - РИА Новости, 10.05.2023
Миронов предложил ввести обязательную постановку беспилотников на учет
Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов предложил присваивать всем БПЛА на территории РФ уникальные номера и продавать их по паспорту с... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T15:00
2023-05-10T15:00
безопасность
технологии
россия
сергей миронов
госдума рф
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов предложил присваивать всем БПЛА на территории РФ уникальные номера и продавать их по паспорту с обязательной постановкой на учет, внесением информации о покупателе в единую базу. "Предлагаю решение, которое позволит эффективно решать обе задачи: присваивать всем беспилотникам на территории РФ уникальные номера, как VIN у автомобилей или у оружия, и продавать их по паспорту с обязательной постановкой на учет, то есть с внесением информации о покупателе в единую базу данных", - написал Миронов в своем телеграм-канале. Миронов отметил, что единая база может стать основой цифровой системы контроля за БПЛА в воздушном пространстве. По его словам, такие меры позволят идентифицировать владельцев дронов и привлекать их к ответственности. Он добавил, что за использование незарегистрированного БПЛА необходимо предусмотреть административную и уголовную ответственность.
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безопасность, технологии, россия, сергей миронов, госдума рф
Безопасность, Технологии, Россия, Сергей Миронов, Госдума РФ
Миронов предложил ввести обязательную постановку беспилотников на учет

Миронов предложил продавать беспилотники по паспорту с обязательной постановкой на учет

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов предложил присваивать всем БПЛА на территории РФ уникальные номера и продавать их по паспорту с обязательной постановкой на учет, внесением информации о покупателе в единую базу.
"Предлагаю решение, которое позволит эффективно решать обе задачи: присваивать всем беспилотникам на территории РФ уникальные номера, как VIN у автомобилей или у оружия, и продавать их по паспорту с обязательной постановкой на учет, то есть с внесением информации о покупателе в единую базу данных", - написал Миронов в своем телеграм-канале.
Миронов отметил, что единая база может стать основой цифровой системы контроля за БПЛА в воздушном пространстве. По его словам, такие меры позволят идентифицировать владельцев дронов и привлекать их к ответственности. Он добавил, что за использование незарегистрированного БПЛА необходимо предусмотреть административную и уголовную ответственность.
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