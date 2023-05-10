https://ria.ru/20230510/bespilotnik-1870712019.html

В Белгородской области взорвался, предположительно, украинский беспилотник

В Белгородской области взорвался, предположительно, украинский беспилотник - РИА Новости, 10.05.2023

В Белгородской области взорвался, предположительно, украинский беспилотник

Взрыв из-за, предположительно, украинского беспилотника произошел в селе Ольховатка в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T09:31

2023-05-10T09:31

2023-05-10T09:58

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 10 мая — РИА Новости. Взрыв из-за, предположительно, украинского беспилотника произошел в селе Ольховатка в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Глава области уточнил, что строители сегодня начнут восстанавливать повреждения. ВСУ регулярно атакуют беспилотниками и обстреливают Белгородскую область, на всей территории региона действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Село Ольховатка Новооскольского округа находится примерно в 36 километрах от границы с Украиной.

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков