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В Белгородской области взорвался, предположительно, украинский беспилотник
В Белгородской области взорвался, предположительно, украинский беспилотник - РИА Новости, 10.05.2023
В Белгородской области взорвался, предположительно, украинский беспилотник
Взрыв из-за, предположительно, украинского беспилотника произошел в селе Ольховатка в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T09:31
2023-05-10T09:31
2023-05-10T09:58
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 10 мая — РИА Новости. Взрыв из-за, предположительно, украинского беспилотника произошел в селе Ольховатка в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Глава области уточнил, что строители сегодня начнут восстанавливать повреждения. ВСУ регулярно атакуют беспилотниками и обстреливают Белгородскую область, на всей территории региона действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Село Ольховатка Новооскольского округа находится примерно в 36 километрах от границы с Украиной.
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области взорвался, предположительно, украинский беспилотник
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил о взрыве беспилотника в селе Ольховатка