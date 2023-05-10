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В Белгородской области взорвался, предположительно, украинский беспилотник - РИА Новости, 10.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:31 10.05.2023 (обновлено: 09:58 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/bespilotnik-1870712019.html
В Белгородской области взорвался, предположительно, украинский беспилотник
В Белгородской области взорвался, предположительно, украинский беспилотник - РИА Новости, 10.05.2023
В Белгородской области взорвался, предположительно, украинский беспилотник
Взрыв из-за, предположительно, украинского беспилотника произошел в селе Ольховатка в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T09:31
2023-05-10T09:58
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 10 мая — РИА Новости. Взрыв из-за, предположительно, украинского беспилотника произошел в селе Ольховатка в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Глава области уточнил, что строители сегодня начнут восстанавливать повреждения. ВСУ регулярно атакуют беспилотниками и обстреливают Белгородскую область, на всей территории региона действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Село Ольховатка Новооскольского округа находится примерно в 36 километрах от границы с Украиной.
белгородская область
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области взорвался, предположительно, украинский беспилотник

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил о взрыве беспилотника в селе Ольховатка

© Фото : Андрей Гриднев / ВКонтактеПоследствия взрыва, предположительно, беспилотника в селе Ольховатка Белгородской области
Последствия взрыва, предположительно, беспилотника в селе Ольховатка Белгородской области - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© Фото : Андрей Гриднев / ВКонтакте
Последствия взрыва, предположительно, беспилотника в селе Ольховатка Белгородской области
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 10 мая — РИА Новости. Взрыв из-за, предположительно, украинского беспилотника произошел в селе Ольховатка в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
«

"Повреждены два жилых дома, библиотека, почта, ФАП, один автомобиль", — добавил он.

Глава области уточнил, что строители сегодня начнут восстанавливать повреждения.
ВСУ регулярно атакуют беспилотниками и обстреливают Белгородскую область, на всей территории региона действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Село Ольховатка Новооскольского округа находится примерно в 36 километрах от границы с Украиной.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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