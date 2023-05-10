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В Курской области сбили беспилотник - РИА Новости, 10.05.2023
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07:36 10.05.2023 (обновлено: 09:25 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/bespilotnik-1870696207.html
В Курской области сбили беспилотник
В Курской области сбили беспилотник - РИА Новости, 10.05.2023
В Курской области сбили беспилотник
Силы противовоздушной обороны рано утром сбили беспилотник над деревней Толмачево в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T07:36
2023-05-10T09:25
курская область
роман старовойт
происшествия
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Силы противовоздушной обороны рано утром сбили беспилотник над деревней Толмачево в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.Повреждения получили газовая труба и фасад дома.Украинские войска регулярно атакуют беспилотниками и обстреливают Курскую область и другие приграничные российские регионы.
https://ria.ru/20230507/domodedovo-1870331374.html
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курская область, роман старовойт, происшествия
Курская область, Роман Старовойт, Происшествия
В Курской области сбили беспилотник

Глава Курской области Старовойт: ПВО сбила над деревней Толмачево БПЛА, пострадавших нет

© Фото : Роман Старовойт / TelegramПоследствия падения обломков беспилотника в деревне Толмачево Курской области
Последствия падения обломков беспилотника в деревне Толмачево Курской области - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© Фото : Роман Старовойт / Telegram
Последствия падения обломков беспилотника в деревне Толмачево Курской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Силы противовоздушной обороны рано утром сбили беспилотник над деревней Толмачево в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.
«
"Никто не пострадал", — добавил он.
Повреждения получили газовая труба и фасад дома.
Украинские войска регулярно атакуют беспилотниками и обстреливают Курскую область и другие приграничные российские регионы.
Вид на Московский аэропорт Домодедово - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
Аэропорт "Домодедово" опроверг информацию о беспилотнике на территории
7 мая, 15:50
 
Курская областьРоман СтаровойтПроисшествия
 
 
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