https://ria.ru/20230510/bespilotnik-1870696207.html

В Курской области сбили беспилотник

В Курской области сбили беспилотник - РИА Новости, 10.05.2023

В Курской области сбили беспилотник

Силы противовоздушной обороны рано утром сбили беспилотник над деревней Толмачево в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T07:36

2023-05-10T07:36

2023-05-10T09:25

курская область

роман старовойт

происшествия

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Силы противовоздушной обороны рано утром сбили беспилотник над деревней Толмачево в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.Повреждения получили газовая труба и фасад дома.Украинские войска регулярно атакуют беспилотниками и обстреливают Курскую область и другие приграничные российские регионы.

https://ria.ru/20230507/domodedovo-1870331374.html

курская область

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курская область, роман старовойт, происшествия