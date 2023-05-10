https://ria.ru/20230510/bayden-1870831108.html
Конгресс установил, что Байдены получили 10 миллионов долларов из-за рубежа
Конгресс установил, что Байдены получили 10 миллионов долларов из-за рубежа - РИА Новости, 10.05.2023
Конгресс установил, что Байдены получили 10 миллионов долларов из-за рубежа
Расследование конгресса установило, что семья президента США Джо Байдена получила более десяти миллионов долларов из зарубежных источников, в том числе из КНР,... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T16:27
2023-05-10T16:27
2023-05-10T19:17
в мире
китай
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ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Расследование конгресса установило, что семья президента США Джо Байдена получила более десяти миллионов долларов из зарубежных источников, в том числе из КНР, заявил председатель комитета палаты представителей по надзору Джеймс Комер."Банковские записи показывают, что семья Байдена и связанные с ними лица получили более десяти миллионов долларов от иностранных граждан и их компаний. Часть этих средств поступила от китайской компании на счета компании Хантера Байдена", — заявил он на пресс-конференции.Республиканцы начали расследование, чтобы доказать причастность самого Джо Байдена к денежным поступлениям, которые, как утверждается, проводились через подставные компании в бытность его вице-президентом США.По данным инициаторов проверки, деньги получали по меньшей мере девять членов семьи Байдена, а их доверенные лица в тот же период создали "сложную и подозрительную сеть из более чем 20 компаний".В пресс-релизе надзорный комитет заявил, что одним из источников средств для президентской родни якобы были "китайские граждане и фирмы со значительными связями с китайской разведкой и КПК", которые скрывали выплаты "под слоями компаний с ограниченной ответственностью"."Многие члены семьи Байдена получали деньги от китайцев после того, как они прошли через счет доверенного лица. Помимо этого, Хантер Байден получал деньги непосредственно на счет своей компании от контролируемой китайцами структуры", — говорится в публикации.Надзорный комитет полагает, что деятельность семьи Байдена в Румынии в 2015-2017 годах носит "явные признаки схемы торговли влиянием".Сам Байден неоднократно заявлял, что не в курсе бизнес-операций своих родственников, но уверен, что те закона не нарушали.
https://ria.ru/20230510/skandal-1870812841.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, джо байден, румыния, сша
В мире, Китай, Джо Байден, Румыния, США
Конгресс установил, что Байдены получили 10 миллионов долларов из-за рубежа
Расследование установило получение семьей Байдена десяти миллионов долларов из-за рубежа
ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Расследование конгресса установило, что семья президента США Джо Байдена получила более десяти миллионов долларов из зарубежных источников, в том числе из КНР, заявил председатель комитета палаты представителей по надзору Джеймс Комер.
"Банковские записи показывают, что семья Байдена и связанные с ними лица получили более десяти миллионов долларов от иностранных граждан и их компаний. Часть этих средств поступила от китайской компании на счета компании Хантера Байдена", — заявил он на пресс-конференции.
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Республиканцы начали расследование, чтобы доказать причастность самого Джо Байдена к денежным поступлениям, которые, как утверждается, проводились через подставные компании в бытность его вице-президентом США.
По данным инициаторов проверки, деньги получали по меньшей мере девять членов семьи Байдена, а их доверенные лица в тот же период создали "сложную и подозрительную сеть из более чем 20 компаний".
«
"Это, возможно, самая коррупционная схема в американской политике. <...> Если хотя бы какие-то из этих обвинений подтвердятся, кто-то по фамилии Байден должен быть обвинен, предан суду и, вероятно, немного посидеть в тюрьме", — сказал один из членов комитета на пресс-конференции.
В пресс-релизе надзорный комитет заявил, что одним из источников средств для президентской родни якобы были "китайские граждане и фирмы со значительными связями с китайской разведкой и КПК", которые скрывали выплаты "под слоями компаний с ограниченной ответственностью".
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"Многие члены семьи Байдена получали деньги от китайцев после того, как они прошли через счет доверенного лица. Помимо этого, Хантер Байден получал деньги непосредственно на счет своей компании от контролируемой китайцами структуры", — говорится в публикации.
Надзорный комитет полагает, что деятельность семьи Байдена в Румынии
в 2015-2017 годах носит "явные признаки схемы торговли влиянием".
Сам Байден неоднократно заявлял, что не в курсе бизнес-операций своих родственников, но уверен, что те закона не нарушали.
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