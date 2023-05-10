https://ria.ru/20230510/bank-1870699103.html
Источник рассказал о переговорах по оплате российской сельхозпродукции
Источник рассказал о переговорах по оплате российской сельхозпродукции - РИА Новости, 10.05.2023
Источник рассказал о переговорах по оплате российской сельхозпродукции
Решение о посредничестве турецкого банка в оплатах за российскую сельскохозяйственную продукцию пока не принято, вопрос находится на контроле официальной... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T08:17
2023-05-10T08:17
2023-05-10T08:17
экономика
россия
турция
россельхозбанк
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АНКАРА, 10 мая – РИА Новости. Решение о посредничестве турецкого банка в оплатах за российскую сельскохозяйственную продукцию пока не принято, вопрос находится на контроле официальной Анкары, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами. Глава МИДа Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявлял, что возвращение Россельхозбанка в систему SWIFT и посредничество турецкого банка находится на повестке, ведутся обсуждения на этот счет. "Нет, никаких решений не принято. Переговоры идут, они на контроле официальной Анкары, на самом высоком уровне", - отметил собеседник агентства. При этом источник не исключил проведения переговоров на высоком уровне о деталях предлагаемого механизма посредничества турецкого банка. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Черноморская зерновая инициатива - составная частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер.
https://ria.ru/20230509/inspektsii-1870629580.html
https://ria.ru/20230506/eksport-1870192496.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, турция, россельхозбанк
Экономика, Россия, Турция, Россельхозбанк
Источник рассказал о переговорах по оплате российской сельхозпродукции
Решение о посредничестве банка Турции в оплате российской продукции еще не приняли
АНКАРА, 10 мая – РИА Новости. Решение о посредничестве турецкого банка в оплатах за российскую сельскохозяйственную продукцию пока не принято, вопрос находится на контроле официальной Анкары, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами.
Глава МИДа Турции Мевлют Чавушоглу
ранее заявлял, что возвращение Россельхозбанка
в систему SWIFT
и посредничество турецкого банка находится на повестке, ведутся обсуждения на этот счет.
"Нет, никаких решений не принято. Переговоры идут, они на контроле официальной Анкары, на самом высоком уровне", - отметил собеседник агентства.
При этом источник не исключил проведения переговоров на высоком уровне о деталях предлагаемого механизма посредничества турецкого банка.
Турецкие СМИ сообщили о возобновлении инспекций судов по зерновой сделке
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля подписали представители России
, Турции, Украины
и ООН
, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю
из трех портов, включая Одессу
. Согласованием движения судов занимается координационный центр в Стамбуле
. Президент РФ Владимир Путин
в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки
.
Черноморская зерновая инициатива - составная частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер.
МИД: Москва не удовлетворена прогрессом в сфере экспорта сельхозпродукции