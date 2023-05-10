https://ria.ru/20230510/bank-1870699103.html

Источник рассказал о переговорах по оплате российской сельхозпродукции

Источник рассказал о переговорах по оплате российской сельхозпродукции - РИА Новости, 10.05.2023

Источник рассказал о переговорах по оплате российской сельхозпродукции

Решение о посредничестве турецкого банка в оплатах за российскую сельскохозяйственную продукцию пока не принято, вопрос находится на контроле официальной... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T08:17

2023-05-10T08:17

2023-05-10T08:17

экономика

россия

турция

россельхозбанк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830465810_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_2d011a4ea0979eb20e2c983ad2fe4018.jpg

АНКАРА, 10 мая – РИА Новости. Решение о посредничестве турецкого банка в оплатах за российскую сельскохозяйственную продукцию пока не принято, вопрос находится на контроле официальной Анкары, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами. Глава МИДа Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявлял, что возвращение Россельхозбанка в систему SWIFT и посредничество турецкого банка находится на повестке, ведутся обсуждения на этот счет. "Нет, никаких решений не принято. Переговоры идут, они на контроле официальной Анкары, на самом высоком уровне", - отметил собеседник агентства. При этом источник не исключил проведения переговоров на высоком уровне о деталях предлагаемого механизма посредничества турецкого банка. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Черноморская зерновая инициатива - составная частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер.

https://ria.ru/20230509/inspektsii-1870629580.html

https://ria.ru/20230506/eksport-1870192496.html

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, турция, россельхозбанк