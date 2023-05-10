https://ria.ru/20230510/bali-1870832708.html

Министр туризма Индонезии оценил идею введения квот на посещение Бали

Министр туризма Индонезии оценил идею введения квот на посещение Бали - РИА Новости, 10.05.2023

Министр туризма Индонезии оценил идею введения квот на посещение Бали

Министр туризма Индонезии Сандиага Уно отреагировал на предложение губернатора курортного острова Бали Ваяна Костера по введению системы туристических квот,... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T16:37

2023-05-10T16:37

2023-05-10T16:37

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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Министр туризма Индонезии Сандиага Уно отреагировал на предложение губернатора курортного острова Бали Ваяна Костера по введению системы туристических квот, назвав план "беспрецедентным", сообщает индонезийский журнал Tempo. "Я уверен, что губернатор хочет таким образом защитить обычаи Бали и сосредоточиться на качественном и устойчивом туризме. Но эта система квот никогда не была известна и не применялась в туризме. Она, по сути, беспрецедентна. Похожие системы применялись в США и Франции, но не в целях туризма и только в местах с очень ограниченной пропускной способностью", – приводит журнал заявление министра. Уно добавил, что связался с правительством провинции Бали и проведет тщательное рассмотрение предложения, для чего создаст отдельную команду специалистов. По словам министра, инициатива Костера не должна помешать цели Индонезии принять 8,5 миллиона туристов в 2023 году, из которых 4,5 миллиона страна ждет на Бали. В апреле губернатор Вайан Костер предлагал отменить индонезийские визы по прибытии для граждан России и Украины, так как, по его мнению, граждане именно этих стран наиболее часто совершают правонарушения на Бали. По сообщениям СМИ, он обратился с этой идеей в правительство Индонезии, однако никаких новостей о дальнейшей судьбе его проекта в индонезийских и мировых СМИ пока не публиковалось.Ранее губернатор Костер заявил, что собирается выступить с предложением об отказе от массового иностранного туризма на остров на 100 лет и ввести на этот период квоты для иностранных посетителей Бали в связи с частыми случаями неуважения к местным традициям и правонарушениями со стороны иностранных туристов.

https://ria.ru/20230327/deportatsiya-1860486234.html

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новости - туризм, индонезия, бали, туризм, отдых на море, куда можно лететь