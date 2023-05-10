https://ria.ru/20230510/bali-1870735523.html
Русского консультанта полиции Бали обвинили в создании банды
Русского консультанта полиции Бали обвинили в создании банды - РИА Новости, 10.05.2023
Русского консультанта полиции Бали обвинили в создании банды
Гражданина России Артема Котукова, проживающего на индонезийском острове Бали и консультирующего местную полицию по делам о борьбе с наркотиками, обвинили в... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T11:08
2023-05-10T11:08
2023-05-10T11:08
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Гражданина России Артема Котукова, проживающего на индонезийском острове Бали и консультирующего местную полицию по делам о борьбе с наркотиками, обвинили в создании организованной преступной группировки, сообщает индонезийский портал Detik. Глава отдела по связям с общественностью региональной полиции Бали Стефанус Сетианто заявил, что Котуков создал организацию в целях "совершения бандитских действий на Бали", но не уточнил детали. Сетианто лишь добавил, что его ведомство направило письмо в управление трудовыми ресурсами Бали для дальнейшего разбирательства. "Меня разочаровало то, что я прочитал о себе в СМИ, где меня нарекли преступником и создателем преступных группировок... Все это время я помогал полиции в качестве заместителя командующего Института быстрого реагирования по борьбе с наркотиками (WRC-LAN) на Бали, помогая раскрывать дела о наркотиках на острове", - приводит издание слова Котукова. Россиянин добавил, что все еще ожидает вызова в полицию, а тем временем планирует обратиться в суд с заявлением о клевете.
https://ria.ru/20230507/vyvoz-1870282964.html
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в мире, бали, россия
Русского консультанта полиции Бали обвинили в создании банды
Detik: россиянина, помогавшего полиции Бали, обвинили в создании преступной группировки
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости.
Гражданина России Артема Котукова, проживающего на индонезийском острове Бали и консультирующего местную полицию по делам о борьбе с наркотиками, обвинили в создании организованной преступной группировки, сообщает индонезийский портал Detik
.
Глава отдела по связям с общественностью региональной полиции Бали Стефанус Сетианто заявил, что Котуков создал организацию в целях "совершения бандитских действий на Бали", но не уточнил детали. Сетианто лишь добавил, что его ведомство направило письмо в управление трудовыми ресурсами Бали для дальнейшего разбирательства.
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"Меня разочаровало то, что я прочитал о себе в СМИ, где меня нарекли преступником и создателем преступных группировок... Все это время я помогал полиции в качестве заместителя командующего Института быстрого реагирования по борьбе с наркотиками (WRC-LAN) на Бали, помогая раскрывать дела о наркотиках на острове", - приводит издание слова Котукова.
Россиянин добавил, что все еще ожидает вызова в полицию, а тем временем планирует обратиться в суд с заявлением о клевете.
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