https://ria.ru/20230510/avstriya-1870809380.html

Канцлер Австрии пригрозил энергокомпаниям повышением налогов

Канцлер Австрии пригрозил энергокомпаниям повышением налогов - РИА Новости, 10.05.2023

Канцлер Австрии пригрозил энергокомпаниям повышением налогов

Канцлер Австрии Карл Нехаммер пригрозил повысить налоги на сверхприбыль энергокомпаний, если они не снизят цены на энергию. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T15:25

2023-05-10T15:25

2023-05-10T15:25

австрия

германия

карл нехаммер

в мире

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ВЕНА, 10 мая – РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер пригрозил повысить налоги на сверхприбыль энергокомпаний, если они не снизят цены на энергию. "Если энергокомпании непосредственно сейчас не начнут снижать цены… Тогда мы в лице республики заставим их заплатить за это", - сообщил он журналистам по итогам обсуждения пакета мер против инфляции на совете министров. Трансляция велась на сайте ведомства канцлера. Нехаммер добавил, что закон будет принят в июне, он позволит облагать налогом сверхприбыль в случае отказа компаний снизить цены на энергию. По мнению канцлера, эта мера приведет к снижению потребительских цен в стране. Ранее австрийское издание Der Standard со ссылкой на исследование и комментарии министерства социальных дел страны сообщило, что цены на одни и те же продукты в супермаркетах Австрии на 13% выше, чем в Германии.

https://ria.ru/20230427/turtsiya-1868206526.html

австрия

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

австрия, германия, карл нехаммер, в мире