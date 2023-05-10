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Канцлер Австрии пригрозил энергокомпаниям повышением налогов - РИА Новости, 10.05.2023
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15:25 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/avstriya-1870809380.html
Канцлер Австрии пригрозил энергокомпаниям повышением налогов
Канцлер Австрии пригрозил энергокомпаниям повышением налогов - РИА Новости, 10.05.2023
Канцлер Австрии пригрозил энергокомпаниям повышением налогов
Канцлер Австрии Карл Нехаммер пригрозил повысить налоги на сверхприбыль энергокомпаний, если они не снизят цены на энергию. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T15:25
2023-05-10T15:25
австрия
германия
карл нехаммер
в мире
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ВЕНА, 10 мая – РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер пригрозил повысить налоги на сверхприбыль энергокомпаний, если они не снизят цены на энергию. "Если энергокомпании непосредственно сейчас не начнут снижать цены… Тогда мы в лице республики заставим их заплатить за это", - сообщил он журналистам по итогам обсуждения пакета мер против инфляции на совете министров. Трансляция велась на сайте ведомства канцлера. Нехаммер добавил, что закон будет принят в июне, он позволит облагать налогом сверхприбыль в случае отказа компаний снизить цены на энергию. По мнению канцлера, эта мера приведет к снижению потребительских цен в стране. Ранее австрийское издание Der Standard со ссылкой на исследование и комментарии министерства социальных дел страны сообщило, что цены на одни и те же продукты в супермаркетах Австрии на 13% выше, чем в Германии.
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австрия, германия, карл нехаммер, в мире
Австрия, Германия, Карл Нехаммер, В мире
Канцлер Австрии пригрозил энергокомпаниям повышением налогов

Канцлер Австрии пригрозил повысить налоги на прибыль энергокомпаний, не снижающих цены

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКарл Нехаммер
Карл Нехаммер - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Карл Нехаммер. Архивное фото
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ВЕНА, 10 мая – РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер пригрозил повысить налоги на сверхприбыль энергокомпаний, если они не снизят цены на энергию.
"Если энергокомпании непосредственно сейчас не начнут снижать цены… Тогда мы в лице республики заставим их заплатить за это", - сообщил он журналистам по итогам обсуждения пакета мер против инфляции на совете министров. Трансляция велась на сайте ведомства канцлера.
Нехаммер добавил, что закон будет принят в июне, он позволит облагать налогом сверхприбыль в случае отказа компаний снизить цены на энергию. По мнению канцлера, эта мера приведет к снижению потребительских цен в стране.
Ранее австрийское издание Der Standard со ссылкой на исследование и комментарии министерства социальных дел страны сообщило, что цены на одни и те же продукты в супермаркетах Австрии на 13% выше, чем в Германии.
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