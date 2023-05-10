https://ria.ru/20230510/avstriya-1870809380.html
Канцлер Австрии пригрозил энергокомпаниям повышением налогов
Канцлер Австрии пригрозил энергокомпаниям повышением налогов - РИА Новости, 10.05.2023
Канцлер Австрии пригрозил энергокомпаниям повышением налогов
Канцлер Австрии Карл Нехаммер пригрозил повысить налоги на сверхприбыль энергокомпаний, если они не снизят цены на энергию. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T15:25
2023-05-10T15:25
2023-05-10T15:25
австрия
германия
карл нехаммер
в мире
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ВЕНА, 10 мая – РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер пригрозил повысить налоги на сверхприбыль энергокомпаний, если они не снизят цены на энергию. "Если энергокомпании непосредственно сейчас не начнут снижать цены… Тогда мы в лице республики заставим их заплатить за это", - сообщил он журналистам по итогам обсуждения пакета мер против инфляции на совете министров. Трансляция велась на сайте ведомства канцлера. Нехаммер добавил, что закон будет принят в июне, он позволит облагать налогом сверхприбыль в случае отказа компаний снизить цены на энергию. По мнению канцлера, эта мера приведет к снижению потребительских цен в стране. Ранее австрийское издание Der Standard со ссылкой на исследование и комментарии министерства социальных дел страны сообщило, что цены на одни и те же продукты в супермаркетах Австрии на 13% выше, чем в Германии.
https://ria.ru/20230427/turtsiya-1868206526.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
австрия, германия, карл нехаммер, в мире
Австрия, Германия, Карл Нехаммер, В мире
Канцлер Австрии пригрозил энергокомпаниям повышением налогов
Канцлер Австрии пригрозил повысить налоги на прибыль энергокомпаний, не снижающих цены
ВЕНА, 10 мая – РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер пригрозил повысить налоги на сверхприбыль энергокомпаний, если они не снизят цены на энергию.
"Если энергокомпании непосредственно сейчас не начнут снижать цены… Тогда мы в лице республики заставим их заплатить за это", - сообщил он журналистам по итогам обсуждения пакета мер против инфляции на совете министров. Трансляция велась на сайте ведомства канцлера.
Нехаммер добавил, что закон будет принят в июне, он позволит облагать налогом сверхприбыль в случае отказа компаний снизить цены на энергию. По мнению канцлера, эта мера приведет к снижению потребительских цен в стране.
Ранее австрийское издание Der Standard со ссылкой на исследование и комментарии министерства социальных дел страны сообщило, что цены на одни и те же продукты в супермаркетах Австрии на 13% выше, чем в Германии
.
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