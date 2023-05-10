Песков назвал атаку дронов на Кремль попыткой теракта против Путина
Песков назвал Украину государством-спонсором терроризма из-за атаки на Кремль
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль. Купол Сената и Сенатская башня
Московский Кремль. Купол Сената и Сенатская башня. Архивное фото
БЕЛГРАД, 10 мая - РИА Новости. Нападение беспилотных летательных аппаратов на Кремль является попыткой теракта, тем самым Украина поставила себя в ряд государств-спонсоров терроризма, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю.
"Мы действительно видели, что была совершена попытка нападения двумя дронами на московский Кремль. Здесь резиденция президента РФ, и фактически мы это нападение можем рассматривать как попытку террористического нападения на главу российского государства. Это очень тревожно и неприемлемо. Террористическая активность государства", - заявил Песков в интервью телеканалу ATV из Республики Сербской Боснии и Герцеговины.
"Мы считаем, что Украина таким образом практически сама себя поставила в ряд государств-спонсоров терроризма, даже не в правовом смысле, а фактически", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.