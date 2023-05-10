Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал атаку дронов на Кремль попыткой теракта против Путина - РИА Новости, 10.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:48 10.05.2023 (обновлено: 23:56 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/ataka-1870917980.html
Песков назвал атаку дронов на Кремль попыткой теракта против Путина
Песков назвал атаку дронов на Кремль попыткой теракта против Путина - РИА Новости, 10.05.2023
Песков назвал атаку дронов на Кремль попыткой теракта против Путина
Нападение беспилотных летательных аппаратов на Кремль является попыткой теракта, тем самым Украина поставила себя в ряд государств-спонсоров терроризма, заявил... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T23:48
2023-05-10T23:56
россия
дмитрий песков
украина
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869457810_0:296:3076:2026_1920x0_80_0_0_2d898ecf8c248e68d4b4d58344ad23a2.jpg
БЕЛГРАД, 10 мая - РИА Новости. Нападение беспилотных летательных аппаратов на Кремль является попыткой теракта, тем самым Украина поставила себя в ряд государств-спонсоров терроризма, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю. "Мы действительно видели, что была совершена попытка нападения двумя дронами на московский Кремль. Здесь резиденция президента РФ, и фактически мы это нападение можем рассматривать как попытку террористического нападения на главу российского государства. Это очень тревожно и неприемлемо. Террористическая активность государства", - заявил Песков в интервью телеканалу ATV из Республики Сербской Боснии и Герцеговины. "Мы считаем, что Украина таким образом практически сама себя поставила в ряд государств-спонсоров терроризма, даже не в правовом смысле, а фактически", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.
https://ria.ru/20230503/ataka-1869531468.html
https://ria.ru/20230504/kreml-1869627527.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869457810_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0f0d6080b5fd0a2430135f4c8ab8f577.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий песков, украина, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Дмитрий Песков, Украина, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ)
Песков назвал атаку дронов на Кремль попыткой теракта против Путина

Песков назвал Украину государством-спонсором терроризма из-за атаки на Кремль

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль. Купол Сената и Сенатская башня
Московский Кремль. Купол Сената и Сенатская башня - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Купол Сената и Сенатская башня. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 10 мая - РИА Новости. Нападение беспилотных летательных аппаратов на Кремль является попыткой теракта, тем самым Украина поставила себя в ряд государств-спонсоров терроризма, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю.
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Только Зеленский мог санкционировать атаку дронов на Кремль, заявил эксперт
3 мая, 23:50
"Мы действительно видели, что была совершена попытка нападения двумя дронами на московский Кремль. Здесь резиденция президента РФ, и фактически мы это нападение можем рассматривать как попытку террористического нападения на главу российского государства. Это очень тревожно и неприемлемо. Террористическая активность государства", - заявил Песков в интервью телеканалу ATV из Республики Сербской Боснии и Герцеговины.
"Мы считаем, что Украина таким образом практически сама себя поставила в ряд государств-спонсоров терроризма, даже не в правовом смысле, а фактически", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.
Вид на храм Христа Спасителя, Московский Кремль и Государственный Исторический музей - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
Песков рассказал об усиленной работе систем безопасности Кремля
4 мая, 12:40
 
РоссияДмитрий ПесковУкраинаВладимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала