https://ria.ru/20230510/ataka-1870917980.html

Песков назвал атаку дронов на Кремль попыткой теракта против Путина

Песков назвал атаку дронов на Кремль попыткой теракта против Путина - РИА Новости, 10.05.2023

Песков назвал атаку дронов на Кремль попыткой теракта против Путина

Нападение беспилотных летательных аппаратов на Кремль является попыткой теракта, тем самым Украина поставила себя в ряд государств-спонсоров терроризма, заявил... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T23:48

2023-05-10T23:48

2023-05-10T23:56

россия

дмитрий песков

украина

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

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БЕЛГРАД, 10 мая - РИА Новости. Нападение беспилотных летательных аппаратов на Кремль является попыткой теракта, тем самым Украина поставила себя в ряд государств-спонсоров терроризма, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю. "Мы действительно видели, что была совершена попытка нападения двумя дронами на московский Кремль. Здесь резиденция президента РФ, и фактически мы это нападение можем рассматривать как попытку террористического нападения на главу российского государства. Это очень тревожно и неприемлемо. Террористическая активность государства", - заявил Песков в интервью телеканалу ATV из Республики Сербской Боснии и Герцеговины. "Мы считаем, что Украина таким образом практически сама себя поставила в ряд государств-спонсоров терроризма, даже не в правовом смысле, а фактически", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

https://ria.ru/20230503/ataka-1869531468.html

https://ria.ru/20230504/kreml-1869627527.html

россия

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, дмитрий песков, украина, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф)