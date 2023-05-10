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Асад получил приглашение на саммит ЛАГ - РИА Новости, 10.05.2023
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14:13 10.05.2023 (обновлено: 14:31 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/asad-1870784442.html
Асад получил приглашение на саммит ЛАГ
Асад получил приглашение на саммит ЛАГ - РИА Новости, 10.05.2023
Асад получил приглашение на саммит ЛАГ
Президент Сирии Башар Асад получил приглашение на саммит Лиги арабских государств (ЛАГ), который состоится на следующей неделе в городе Джидда в Саудовской... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T14:13
2023-05-10T14:31
в мире
сирия
лига арабских государств
саудовская аравия
джидда
салман бен абдель азиз аль сауд
башар асад
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КАИР, 10 мая - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад получил приглашение на саммит Лиги арабских государств (ЛАГ), который состоится на следующей неделе в городе Джидда в Саудовской Аравии, сообщила канцелярия сирийского лидера.Согласно заявлению канцелярии, приглашение отправил король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд, Асаду его передал саудовский посол в Иордании.Следующий саммит Лиги арабских государств пройдет 19 мая в Саудовской Аравии.Главы МИД Лиги арабских государств в ходе своей внеочередной встречи в воскресенье одобрили возвращение Сирии в региональную организацию после 12-летнего перерыва.
https://ria.ru/20230508/vstrecha-1870453211.html
https://ria.ru/20230508/siriya-1870520035.html
сирия
саудовская аравия
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в мире, сирия, лига арабских государств, саудовская аравия, джидда, салман бен абдель азиз аль сауд, башар асад
В мире, Сирия, Лига арабских государств, Саудовская Аравия, Джидда, Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд, Башар Асад
Асад получил приглашение на саммит ЛАГ

Глава Сирии Асад получил приглашение на саммит ЛАГ в саудовской Джидде

© РИА НовостиПрезидент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости
Президент Сирии Башар Асад. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 10 мая - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад получил приглашение на саммит Лиги арабских государств (ЛАГ), который состоится на следующей неделе в городе Джидда в Саудовской Аравии, сообщила канцелярия сирийского лидера.
Согласно заявлению канцелярии, приглашение отправил король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд, Асаду его передал саудовский посол в Иордании.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
Глава МИД Турции рассказал, когда состоится встреча Эрдогана и Асада
8 мая, 12:59
Следующий саммит Лиги арабских государств пройдет 19 мая в Саудовской Аравии.
Главы МИД Лиги арабских государств в ходе своей внеочередной встречи в воскресенье одобрили возвращение Сирии в региональную организацию после 12-летнего перерыва.
Заседание министров иностранных дел Лиги арабских государств - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
США заявили, что Сирия не заслужила возвращения в ЛАГ
8 мая, 20:56
 
В миреСирияЛига арабских государствСаудовская АравияДжиддаСалман бен Абдель Азиз Аль СаудБашар Асад
 
 
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