https://ria.ru/20230510/asad-1870784442.html
Асад получил приглашение на саммит ЛАГ
Асад получил приглашение на саммит ЛАГ - РИА Новости, 10.05.2023
Асад получил приглашение на саммит ЛАГ
Президент Сирии Башар Асад получил приглашение на саммит Лиги арабских государств (ЛАГ), который состоится на следующей неделе в городе Джидда в Саудовской... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T14:13
2023-05-10T14:13
2023-05-10T14:31
в мире
сирия
лига арабских государств
саудовская аравия
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салман бен абдель азиз аль сауд
башар асад
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КАИР, 10 мая - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад получил приглашение на саммит Лиги арабских государств (ЛАГ), который состоится на следующей неделе в городе Джидда в Саудовской Аравии, сообщила канцелярия сирийского лидера.Согласно заявлению канцелярии, приглашение отправил король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд, Асаду его передал саудовский посол в Иордании.Следующий саммит Лиги арабских государств пройдет 19 мая в Саудовской Аравии.Главы МИД Лиги арабских государств в ходе своей внеочередной встречи в воскресенье одобрили возвращение Сирии в региональную организацию после 12-летнего перерыва.
https://ria.ru/20230508/vstrecha-1870453211.html
https://ria.ru/20230508/siriya-1870520035.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, лига арабских государств, саудовская аравия, джидда, салман бен абдель азиз аль сауд, башар асад
В мире, Сирия, Лига арабских государств, Саудовская Аравия, Джидда, Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд, Башар Асад
Асад получил приглашение на саммит ЛАГ
Глава Сирии Асад получил приглашение на саммит ЛАГ в саудовской Джидде