https://ria.ru/20230510/asad-1870784442.html

Асад получил приглашение на саммит ЛАГ

Асад получил приглашение на саммит ЛАГ - РИА Новости, 10.05.2023

Асад получил приглашение на саммит ЛАГ

Президент Сирии Башар Асад получил приглашение на саммит Лиги арабских государств (ЛАГ), который состоится на следующей неделе в городе Джидда в Саудовской... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T14:13

2023-05-10T14:13

2023-05-10T14:31

в мире

сирия

лига арабских государств

саудовская аравия

джидда

салман бен абдель азиз аль сауд

башар асад

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КАИР, 10 мая - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад получил приглашение на саммит Лиги арабских государств (ЛАГ), который состоится на следующей неделе в городе Джидда в Саудовской Аравии, сообщила канцелярия сирийского лидера.Согласно заявлению канцелярии, приглашение отправил король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд, Асаду его передал саудовский посол в Иордании.Следующий саммит Лиги арабских государств пройдет 19 мая в Саудовской Аравии.Главы МИД Лиги арабских государств в ходе своей внеочередной встречи в воскресенье одобрили возвращение Сирии в региональную организацию после 12-летнего перерыва.

https://ria.ru/20230508/vstrecha-1870453211.html

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джидда

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

в мире, сирия, лига арабских государств, саудовская аравия, джидда, салман бен абдель азиз аль сауд, башар асад