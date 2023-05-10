https://ria.ru/20230510/arest-1870916761.html

В Москве арестовали студента за демонстрацию нацистской атрибутики

В Москве арестовали студента за демонстрацию нацистской атрибутики - РИА Новости, 10.05.2023

В Москве арестовали студента за демонстрацию нацистской атрибутики

Басманный суд Москвы арестовал на пять суток студента Московского областного государственного университета и археолога Владимира Панина за демонстрацию... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T23:27

2023-05-10T23:27

2023-05-10T23:39

москва

происшествия

басманный суд г. москвы

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал на пять суток студента Московского областного государственного университета и археолога Владимира Панина за демонстрацию "нацистской атрибутики", следует из постановления. Утром 6 мая молодой человек, находясь в вагоне метро, читал книгу "Черный марш. Воспоминания офицера СС. 1938-1945" автора Петера Ноймана. Уточняется, что на обложке изображен немецкий солдат в каске с руной "SS". Суд счел, что студент "осуществил публичное демонстрирование неограниченному кругу лиц — пассажирам Московского метрополитена — нацистской атрибутики". В свою очередь, Панин заявил, что идеологии нацизма и фашизма не придерживается, а материал изучал "как исторический источник ввиду своего образования". Он уточнил, что учится на факультете истории, политологии и права.Тем не менее суд решил, что в действиях студента усматривается правонарушение, предусмотренное статьей КоАП о пропаганде или публичной демонстрации нацистской или иной запрещенной в России символики. "Признать Панина Владимира Алексеевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного ареста сроком на пять суток", — говорится в решении инстанции. Суд также постановил уничтожить книгу Ноймана.Как убедился корреспондент РИА Новости, это произведение свободно продается в российских маркетплейсах как в электронном, так и в печатном виде. При этом в большинстве отзывов на текст говорится, что эти мемуары являются скорее антивоенными.

https://ria.ru/20230222/sud-1853811878.html

https://ria.ru/20230202/ekstremizm-1849251113.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, происшествия, басманный суд г. москвы