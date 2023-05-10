Рейтинг@Mail.ru
В Москве арестовали студента за демонстрацию нацистской атрибутики - РИА Новости, 10.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:27 10.05.2023 (обновлено: 23:39 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/arest-1870916761.html
В Москве арестовали студента за демонстрацию нацистской атрибутики
В Москве арестовали студента за демонстрацию нацистской атрибутики - РИА Новости, 10.05.2023
В Москве арестовали студента за демонстрацию нацистской атрибутики
Басманный суд Москвы арестовал на пять суток студента Московского областного государственного университета и археолога Владимира Панина за демонстрацию... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T23:27
2023-05-10T23:39
москва
происшествия
басманный суд г. москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал на пять суток студента Московского областного государственного университета и археолога Владимира Панина за демонстрацию "нацистской атрибутики", следует из постановления. Утром 6 мая молодой человек, находясь в вагоне метро, читал книгу "Черный марш. Воспоминания офицера СС. 1938-1945" автора Петера Ноймана. Уточняется, что на обложке изображен немецкий солдат в каске с руной "SS". Суд счел, что студент "осуществил публичное демонстрирование неограниченному кругу лиц — пассажирам Московского метрополитена — нацистской атрибутики". В свою очередь, Панин заявил, что идеологии нацизма и фашизма не придерживается, а материал изучал "как исторический источник ввиду своего образования". Он уточнил, что учится на факультете истории, политологии и права.Тем не менее суд решил, что в действиях студента усматривается правонарушение, предусмотренное статьей КоАП о пропаганде или публичной демонстрации нацистской или иной запрещенной в России символики. "Признать Панина Владимира Алексеевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного ареста сроком на пять суток", — говорится в решении инстанции. Суд также постановил уничтожить книгу Ноймана.Как убедился корреспондент РИА Новости, это произведение свободно продается в российских маркетплейсах как в электронном, так и в печатном виде. При этом в большинстве отзывов на текст говорится, что эти мемуары являются скорее антивоенными.
https://ria.ru/20230222/sud-1853811878.html
https://ria.ru/20230202/ekstremizm-1849251113.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bf1f25bf853499a4fe3c9fa3c4dba2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, происшествия, басманный суд г. москвы
Москва, Происшествия, Басманный суд г. Москвы
В Москве арестовали студента за демонстрацию нацистской атрибутики

Суд в Москве арестовал студента на пять суток за демонстрацию нацистской атрибутики

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери в зале суда
Наручники на двери в зале суда - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Наручники на двери в зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал на пять суток студента Московского областного государственного университета и археолога Владимира Панина за демонстрацию "нацистской атрибутики", следует из постановления.
Утром 6 мая молодой человек, находясь в вагоне метро, читал книгу "Черный марш. Воспоминания офицера СС. 1938-1945" автора Петера Ноймана. Уточняется, что на обложке изображен немецкий солдат в каске с руной "SS". Суд счел, что студент "осуществил публичное демонстрирование неограниченному кругу лиц — пассажирам Московского метрополитена — нацистской атрибутики".
Полицейские у здания суда - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
Верховный суд подтвердил ответственность за татуировки со свастикой
22 февраля, 16:58
В свою очередь, Панин заявил, что идеологии нацизма и фашизма не придерживается, а материал изучал "как исторический источник ввиду своего образования". Он уточнил, что учится на факультете истории, политологии и права.
Тем не менее суд решил, что в действиях студента усматривается правонарушение, предусмотренное статьей КоАП о пропаганде или публичной демонстрации нацистской или иной запрещенной в России символики.
"Признать Панина Владимира Алексеевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного ареста сроком на пять суток", — говорится в решении инстанции.
Суд также постановил уничтожить книгу Ноймана.
Как убедился корреспондент РИА Новости, это произведение свободно продается в российских маркетплейсах как в электронном, так и в печатном виде. При этом в большинстве отзывов на текст говорится, что эти мемуары являются скорее антивоенными.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Жительницу Сочи оштрафуют за экстремистскую надпись на корейском языке
2 февраля, 14:13
 
МоскваПроисшествияБасманный суд г. Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала