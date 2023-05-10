https://ria.ru/20230510/apache-1870751164.html

Польша хочет купить в США почти сотню боевых вертолетов Apache

Польша хочет купить в США почти сотню боевых вертолетов Apache - РИА Новости, 10.05.2023

Польша хочет купить в США почти сотню боевых вертолетов Apache

Польша хочет купить в США 96 боевых вертолетов Apache, сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T11:53

2023-05-10T11:53

2023-05-10T11:53

в мире

польша

сша

мариуш блащак

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ВАРШАВА, 10 мая – РИА Новости. Польша хочет купить в США 96 боевых вертолетов Apache, сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио. Ранее сообщалось, что армия США предоставит Польше восемь вертолетов Apache из собственных запасов и в ближайшее время польские пилоты начнут переобучение на этих машинах. "Мы хотим довести до того, чтобы Войско польское получило 96 таких вертолетов", - сказал Блащак. Ранее польские военные заявляли, что хотят в первую очередь оснастить вертолетами Apache 18-ю механизированную дивизию, расквартированную на востоке страны.

https://ria.ru/20230510/polsha-1870728561.html

https://ria.ru/20230507/provokatsii-1870263213.html

польша

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, сша, мариуш блащак