https://ria.ru/20230510/antonov-1870685769.html

Посол Антонов выразил надежду на отказ США от антироссийской политики

Посол Антонов выразил надежду на отказ США от антироссийской политики - РИА Новости, 10.05.2023

Посол Антонов выразил надежду на отказ США от антироссийской политики

США однажды откажутся от враждебной политики в отношении России и осознают безальтернативность выстраивания взаимоуважительных и прагматичных отношений с ней,... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T01:43

2023-05-10T01:43

2023-05-10T03:38

сша

россия

анатолий антонов

вашингтон (штат)

в мире

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ВАШИНГТОН, 10 мая – РИА Новости. США однажды откажутся от враждебной политики в отношении России и осознают безальтернативность выстраивания взаимоуважительных и прагматичных отношений с ней, заявил во вторник посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.Выступая по случаю торжества, дипломат подчеркнул, что в России помнят братство по оружию с США в годы Великой Отечественной Войны. В этой связи Антонов напомнил, что сегодня вооруженные силы РФ "вновь сражаются с фашистской заразой", но уже на Украине."Многим людям в братской для нас стране перевернули самосознание, программируя их на войну с Россией. Считаю долгом каждого из нас передавать историческую правду нашим детям, внукам и правнукам. Рассказывать им о героях, подаривших нам возможность жить", - указал глава российской дипмиссии в Вашингтоне.

https://ria.ru/20230508/rusofobiya-1870533159.html

сша

россия

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сша, россия, анатолий антонов, вашингтон (штат), в мире