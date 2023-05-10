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Посол Антонов выразил надежду на отказ США от антироссийской политики - РИА Новости, 10.05.2023
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01:43 10.05.2023 (обновлено: 03:38 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/antonov-1870685769.html
Посол Антонов выразил надежду на отказ США от антироссийской политики
Посол Антонов выразил надежду на отказ США от антироссийской политики - РИА Новости, 10.05.2023
Посол Антонов выразил надежду на отказ США от антироссийской политики
США однажды откажутся от враждебной политики в отношении России и осознают безальтернативность выстраивания взаимоуважительных и прагматичных отношений с ней,... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T01:43
2023-05-10T03:38
сша
россия
анатолий антонов
вашингтон (штат)
в мире
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ВАШИНГТОН, 10 мая – РИА Новости. США однажды откажутся от враждебной политики в отношении России и осознают безальтернативность выстраивания взаимоуважительных и прагматичных отношений с ней, заявил во вторник посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.Выступая по случаю торжества, дипломат подчеркнул, что в России помнят братство по оружию с США в годы Великой Отечественной Войны. В этой связи Антонов напомнил, что сегодня вооруженные силы РФ "вновь сражаются с фашистской заразой", но уже на Украине."Многим людям в братской для нас стране перевернули самосознание, программируя их на войну с Россией. Считаю долгом каждого из нас передавать историческую правду нашим детям, внукам и правнукам. Рассказывать им о героях, подаривших нам возможность жить", - указал глава российской дипмиссии в Вашингтоне.
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сша, россия, анатолий антонов, вашингтон (штат), в мире
США, Россия, Анатолий Антонов, Вашингтон (штат), В мире
Посол Антонов выразил надежду на отказ США от антироссийской политики

Посол Антонов: США однажды поймут безальтернативность прагматичных отношений с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАШИНГТОН, 10 мая – РИА Новости. США однажды откажутся от враждебной политики в отношении России и осознают безальтернативность выстраивания взаимоуважительных и прагматичных отношений с ней, заявил во вторник посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
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"Убежден, что настанет время, когда в Вашингтоне откажутся от враждебной политики, осознают безальтернативность выстраивания взаимоуважительных и прагматичных отношений с Россией на благо народов, стран и всего человечества", - сказал Антонов на торжественном приеме в посольстве РФ по случаю празднования Дня Победы.
Выступая по случаю торжества, дипломат подчеркнул, что в России помнят братство по оружию с США в годы Великой Отечественной Войны. В этой связи Антонов напомнил, что сегодня вооруженные силы РФ "вновь сражаются с фашистской заразой", но уже на Украине.
"Многим людям в братской для нас стране перевернули самосознание, программируя их на войну с Россией. Считаю долгом каждого из нас передавать историческую правду нашим детям, внукам и правнукам. Рассказывать им о героях, подаривших нам возможность жить", - указал глава российской дипмиссии в Вашингтоне.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
США провоцируют русофобию накануне 9 Мая, заявил посол Антонов
8 мая, 23:10
 
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