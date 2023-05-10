СМИ: новые меры Запада против России угрожают тысячам рабочих мест в Индии
FT: меры Запада против российских алмазов могут угрожать сотням тысяч рабочих мест в Индии
© РИА Новости / Александр Уткин | Перейти в медиабанкЦентр сортировки алмазов акционерной компании "Алроса" в городе Мирный Республики Саха
Центр сортировки алмазов акционерной компании "Алроса" в городе Мирный Республики Саха. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Принятие Западом мер, направленных против добываемых в РФ алмазов, может поставить под угрозу сотни тысяч рабочих мест в Индии, где российские драгоценные камни обеспечивают порядка 60% занятости в отрасли, пишет газета Financial Times.
"Для Индии <...> изъятие российских бриллиантов из обращения ставит под угрозу сотни тысяч рабочих мест", - пишет издание.
Ранее сообщалось, что в мае представители G7, как ожидается, пообещают принять меры в отношении продажи российских алмазов в своих странах. Отмечается, что их целью является внедрение эффективного механизма отслеживания отдельных драгоценных камней, которого на сегодняшний день не существует. По словам премьера Бельгии Александра де Кроо, такая схема отслеживания может предотвратить якобы перемаркировку российских алмазов в третьих странах и уклонение от санкций.
"Российские бриллианты обеспечивают создание 60% рабочих мест в (индийской) отрасли", - приводит издание слова Анупа Мехты, президента Бхаратской алмазной биржи (Bharat Diamond Bourse) в Мумбаи. По его мнению, в общей сложности в торговле алмазами в Индии задействован 1 миллион человек.
В настоящее время Индия может свободно экспортировать необработанные камни, поступающие из России в США и другие страны G7, если они претерпевают существенные изменения в индийской отрасли огранки и полировки бриллиантов. Однако ситуация может измениться из-за инициативы Запада по отслеживанию алмазов, отмечает издание.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.