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"Он в отчаянии". В США раскрыли, что задумал Зеленский в зоне спецоперации - РИА Новости, 09.05.2023
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22:20 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/zelenskiy-1870673144.html
"Он в отчаянии". В США раскрыли, что задумал Зеленский в зоне спецоперации
"Он в отчаянии". В США раскрыли, что задумал Зеленский в зоне спецоперации - РИА Новости, 09.05.2023
"Он в отчаянии". В США раскрыли, что задумал Зеленский в зоне спецоперации
Президент Украины Владимир Зеленский намерен втянуть США в военный конфликт с Россией, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в своем блоге на... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T22:20
2023-05-09T22:20
политика
сша
россия
владимир зеленский
валерий залужный
пентагон
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский намерен втянуть США в военный конфликт с Россией, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.В начале апреля бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Киев пытается занизить свои потери, но в действительности они намного больше официально озвученных цифр.По его словам, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов Пентагона Марком Милли в феврале сообщил о гибели 250 тысяч украинских военных.
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политика, сша, россия, владимир зеленский, валерий залужный, пентагон, вооруженные силы украины
Политика, США, Россия, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Пентагон, Вооруженные силы Украины
"Он в отчаянии". В США раскрыли, что задумал Зеленский в зоне спецоперации

Полковник Макгрегор: Зеленский намерен втянуть США в военный конфликт с Россией на Украине

© AP Photo / Michal DyjukПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский намерен втянуть США в военный конфликт с Россией, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.
«
"Украинцы потеряли убитыми более 300 тысяч военных. <…> Потери у них невосполнимые, поэтому на данный момент у нас есть отчаявшийся в край режим в Киеве, который будет делать все что угодно, чтобы вовлечь Соединенные Штаты в войну (с Россией. — Прим. ред.) на своей стороне", — заявил эксперт.
В начале апреля бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Киев пытается занизить свои потери, но в действительности они намного больше официально озвученных цифр.
По его словам, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов Пентагона Марком Милли в феврале сообщил о гибели 250 тысяч украинских военных.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
"Захочет все". В США раскрыли план Зеленского после спецоперации
Вчера, 16:24
 
ПолитикаСШАРоссияВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйПентагонВооруженные силы Украины
 
 
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