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Диетолог дала совет, чем запивать шашлык

Диетолог дала совет, чем запивать шашлык - РИА Новости, 09.05.2023

Диетолог дала совет, чем запивать шашлык

Какие напитки лучше всего оттеняют вкус шашлыка и способствуют перевариванию мяса, рассказала в интервью радио Sputnik диетолог, нутрициолог Зоя Богданова. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T02:15

2023-05-09T02:15

2023-05-09T02:15

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зоя богданова

шашлык

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Какие напитки лучше всего оттеняют вкус шашлыка и способствуют перевариванию мяса, рассказала в интервью радио Sputnik диетолог, нутрициолог Зоя Богданова.Медики считают, что полезнее всего запивать жареное мясо теплой водой, отметила она. Однако за праздничным столом эта универсальная жидкость обычно не пользуется спросом, поэтому можно заменить ее натуральным соком, считает Богданова. Например, баранина будет хорошо сочетаться с напитком, приготовленным из яблок, уточнила диетолог.Виноградный и ананасовый сок она рекомендует употреблять с курицей или индейкой, а томатный — с жирной свининой."К сухому мясу — индейка, курица, нежирные части свинины — можно взять соки с более насыщенным вкусом, например, виноградный или ананасовый. Ананасовый сок к тому же улучшает пищеварение. К жирному свиному шашлыку подойдет томатный сок — он будет выполнять роль соуса и одновременно способствовать перевариванию мяса благодаря своей высокой кислотности", — добавила Богданова.Сухое вино тоже может способствовать перевариванию шашлыка, однако не следует забывать об опасности алкоголя для организма, продолжила диетолог."Важно помнить, что вино — напиток обезвоживающий, и в целом от алкоголя, конечно, лучше отказаться", — подчеркнула Богданова.Любителям молочных продуктов она предложила дополнить шашлык таном.Покупая напитки для праздничного стола, нужно обращать внимание на их состав и выбирать те, где нет сахара, посоветовала диетолог. По ее словам, сахаросодержащие продукты будут создавать дополнительную нагрузку на организм, особенно в сочетании с жирным мясом.

https://rsport.ria.ru/20230430/shashlyk-1868843065.html

https://ria.ru/20230430/shashlyk-1868820567.html

https://ria.ru/20230428/shashlyk-1868369861.html

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общество, россия, зоя богданова, шашлык, еда, здоровье, питание