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Диетолог дала совет, чем запивать шашлык - РИА Новости, 09.05.2023
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02:15 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/zapivka-1870088992.html
Диетолог дала совет, чем запивать шашлык
Диетолог дала совет, чем запивать шашлык - РИА Новости, 09.05.2023
Диетолог дала совет, чем запивать шашлык
Какие напитки лучше всего оттеняют вкус шашлыка и способствуют перевариванию мяса, рассказала в интервью радио Sputnik диетолог, нутрициолог Зоя Богданова. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T02:15
2023-05-09T02:15
общество
россия
зоя богданова
шашлык
еда
здоровье
питание
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Какие напитки лучше всего оттеняют вкус шашлыка и способствуют перевариванию мяса, рассказала в интервью радио Sputnik диетолог, нутрициолог Зоя Богданова.Медики считают, что полезнее всего запивать жареное мясо теплой водой, отметила она. Однако за праздничным столом эта универсальная жидкость обычно не пользуется спросом, поэтому можно заменить ее натуральным соком, считает Богданова. Например, баранина будет хорошо сочетаться с напитком, приготовленным из яблок, уточнила диетолог.Виноградный и ананасовый сок она рекомендует употреблять с курицей или индейкой, а томатный — с жирной свининой."К сухому мясу — индейка, курица, нежирные части свинины — можно взять соки с более насыщенным вкусом, например, виноградный или ананасовый. Ананасовый сок к тому же улучшает пищеварение. К жирному свиному шашлыку подойдет томатный сок — он будет выполнять роль соуса и одновременно способствовать перевариванию мяса благодаря своей высокой кислотности", — добавила Богданова.Сухое вино тоже может способствовать перевариванию шашлыка, однако не следует забывать об опасности алкоголя для организма, продолжила диетолог."Важно помнить, что вино — напиток обезвоживающий, и в целом от алкоголя, конечно, лучше отказаться", — подчеркнула Богданова.Любителям молочных продуктов она предложила дополнить шашлык таном.Покупая напитки для праздничного стола, нужно обращать внимание на их состав и выбирать те, где нет сахара, посоветовала диетолог. По ее словам, сахаросодержащие продукты будут создавать дополнительную нагрузку на организм, особенно в сочетании с жирным мясом.
https://rsport.ria.ru/20230430/shashlyk-1868843065.html
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общество, россия, зоя богданова, шашлык, еда, здоровье, питание
Общество, Россия, Зоя Богданова, Шашлык, Еда, Здоровье, Питание
Диетолог дала совет, чем запивать шашлык

Диетолог Богданова посоветовала запивать жареное мясо теплой водой или натуральным соком

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкШашлык
Шашлык - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Шашлык. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Какие напитки лучше всего оттеняют вкус шашлыка и способствуют перевариванию мяса, рассказала в интервью радио Sputnik диетолог, нутрициолог Зоя Богданова.
Медики считают, что полезнее всего запивать жареное мясо теплой водой, отметила она. Однако за праздничным столом эта универсальная жидкость обычно не пользуется спросом, поэтому можно заменить ее натуральным соком, считает Богданова. Например, баранина будет хорошо сочетаться с напитком, приготовленным из яблок, уточнила диетолог.
«
"К шашлыку прекрасно подойдут натуральные соки. Самый нейтральный — осветленный яблочный, его можно употреблять с ароматным мясом, например, с бараниной. Он хорошо утолит жажду, добавит вкусовые оттенки, но не будет забивать запах самого шашлыка", — пояснила Зоя Богданова.
Виноградный и ананасовый сок она рекомендует употреблять с курицей или индейкой, а томатный — с жирной свининой.
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"К сухому мясу — индейка, курица, нежирные части свинины — можно взять соки с более насыщенным вкусом, например, виноградный или ананасовый. Ананасовый сок к тому же улучшает пищеварение. К жирному свиному шашлыку подойдет томатный сок — он будет выполнять роль соуса и одновременно способствовать перевариванию мяса благодаря своей высокой кислотности", — добавила Богданова.
Сухое вино тоже может способствовать перевариванию шашлыка, однако не следует забывать об опасности алкоголя для организма, продолжила диетолог.
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"Важно помнить, что вино — напиток обезвоживающий, и в целом от алкоголя, конечно, лучше отказаться", — подчеркнула Богданова.
Любителям молочных продуктов она предложила дополнить шашлык таном.
«
"Можно выбрать что-то типа тана (кисломолочный напиток. — Прим. ред.), чтобы кисломолочные бактерии помогли организму справиться с большим количеством белковой и жирной пищи", — сказала Богданова.
Покупая напитки для праздничного стола, нужно обращать внимание на их состав и выбирать те, где нет сахара, посоветовала диетолог. По ее словам, сахаросодержащие продукты будут создавать дополнительную нагрузку на организм, особенно в сочетании с жирным мясом.
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