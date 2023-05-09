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Герман Захарьяев: "еврейский День Победы" могут отметить под Киевом

Герман Захарьяев: "еврейский День Победы" могут отметить под Киевом - РИА Новости, 09.05.2023

Герман Захарьяев: "еврейский День Победы" могут отметить под Киевом

День Спасения и Освобождения – самый молодой из религиозных праздников иудаизма, который отмечается в день, на который по иудейскому календарю в 1945 году... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T08:00

2023-05-09T08:00

2023-05-09T14:09

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День Спасения и Освобождения – самый молодой из религиозных праздников иудаизма, который отмечается в день, на который по иудейскому календарю в 1945 году выпало 9 мая: 26 число месяца Ияра. В 2023 году его будут отмечать в мире в десятый раз. В День Победы инициатор создания праздника, президент Международного благотворительного фонда горских евреев "СТМЭГИ" Герман Захарьяев рассказал РИА Новости о том, сколько городов мира будет отмечать "еврейский День Победы" в 2023 году, как это сделают в России, в Израиле и на Украине, и какие молитвы евреи читают в этот праздник.– Герман Рашбилович, День Спасения и Освобождения отпразднуют в этом году по всему миру в 10-й раз. Как вы считаете, удалось ли сделать его "народным" и популярным в диаспоре?– Признаюсь, поначалу мы сталкивались с недопониманием общины. Светские люди не вполне осознавали сакральный смысл 26 Ияра. Людям, которые не верят в то, что миром управляет Всевышний, трудно понять, что же мы все-таки отмечаем в День Спасения и Освобождения. Да, мы, безусловно, благодарим солдат Красной армии и воинов стран-союзниц. И нам говорят: "Зачем нужна еще одна дата, по еврейскому календарю, если существует обычный календарь, по которому мы живем? Тем более День Победы тоже есть". Мы долго вели просветительскую работу и продолжаем это делать по сей день. И многие с радостью стали отмечать с нами эту дату. Для диаспоры это еще один способ выразить благодарность солдатам Красной армии, благодаря чьему подвигу мы живы.– Было ли сложно ввести его в список памятных дат?– В Израиле 26 Ияра имеет статус государственной памятной даты. В 2018 году Кнессет (израильский парламент) принял соответствующий закон, который подписали президент страны и премьер-министр. Кроме того, День Спасения и Освобождения — дата религиозная, причем это самый молодой иудейский праздник. Внести какие-либо изменения в еврейский календарь крайне сложно, это случается раз в несколько столетий. Когда я загорелся идеей утверждения этой даты, мне пришлось заручиться поддержкой авторитетных раввинов, духовных лидеров нашего народа. Я много раз летал в Израиль на встречу с ними.В числе первых, кто поддержал мою инициативу, был тогдашний главный ашкеназский раввин Израиля Исраэль Меир Лау, который ребенком попал в концлагерь и выжил только благодаря доброте другого заключенного, советского солдата Федора Михайличенко. Другие раввины, уже по его примеру, начали вникать в суть 26 Ияра. С этого все и началось.Май 2015 года стал переломным моментом: на съезде Конференции раввинов Европы была подписана Декларация о признании Дня Спасения и Освобождения и его внесении в еврейский календарь. В России на самом высоком уровне с почтением и должным уважением относятся к истории и традициям народа, поэтому, когда мы объявили о внесении этой даты в календарь, это было воспринято позитивно и с поддержкой.– Какова в России, Израиле и мире программа празднования? Чем она будет отличаться от прошлых лет?– В этом году мы отметим памятную дату уже в десятый раз. Программа празднования каждый год более или менее совпадает, потому что существует определенный перечень обязательных мероприятий, но в этом году появятся определенные новшества. Например, мы всегда отдаем дань уважения воинам-освободителям, возлагая венок к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.Конечно, в этот день мы проводим общие молитвы. Главная церемония пройдет у Стены Плача в Иерусалиме. В Москве центральное мероприятие мы организуем в Хоральной синагоге.– В каких странах праздничные мероприятия пройдут в 2023 году?– День Спасения и Освобождения объединяет еврейские общины по всему миру. Из года в год к празднованию присоединяется всё больше общин. Сложно даже перечислить все страны, но скажем так: от Сиднея до Буэнос-Айреса и от китайского Гуанчжоу до Торонто. Более 100 городов мира.– Есть ли страны, где от праздничных мероприятий пришлось отказаться и по какой причине? Связано ли это с СВО и международным положением России?– 26 Ияра — дата религиозная, она никак не связана с политикой, поэтому глобально на нее события в мире не влияют. Еврейские общины разных стран, как и всегда, отметят День Спасения и Освобождения вовсе не потому, что это как-то связано с Советским Союзом. Нет, это религиозная дата, и для них просто важно о ней помнить.– По вашим сведениям, смогут ли отметить праздник желающие сделать это еврейские общины на Украине?– Приведу пример: под Киевом есть поселок Анатевка, где находится мемориал, посвященный 26 Ияра. Там ежегодно проводили памятные мероприятия и, насколько я знаю, местные жители и в этот раз от традиции отходить не собираются. Повторюсь: День Спасения и Освобождения прописан в иудейском календаре, эту дату отметят чтением молитв и зажжением свечей. Никакие события в мире не могут помешать людям молиться и помнить, благодаря кому они могут продолжать это делать.– День Спасения и Освобождения — это праздник семейный, массовый или проходящий исключительно в синагогах? Будут ли в этот день массовые мероприятия, коллективные молитвы, собирающие тысячи людей?– Это праздник и семейный, и уже ставший народным, как мне кажется. Каждую семью в нашей стране как-то коснулась война, поэтому в любом доме, уверен, есть за что поблагодарить Вс-вышнего, советских воинов-освободителей, а может, даже какого-то конкретного человека, который спас их дедушек и бабушек в годы войны. А может, кто-то, наоборот, спас евреев. И это их дата тоже!Но массовые мероприятия, которые проходят в синагогах по всему миру, — это возможность объединиться всем вместе, чтобы почтить память жертв Холокоста и тех, кто освободил наш народ от нацистского геноцида. Каждый год 26 Ияра люди в синагогах молятся, читают молитвы и зажигают три свечи: во славу Вс-вышнего, в честь солдат-освободителей и в память о погибших. Звучат поминальные и благодарственные молитвы за спасение.– Каковы символы праздника? Успел ли он уже обзавестись особыми традициями и обрядами?– Эта дата — сама по себе символ освобождения еврейского народа, и не только его. 26 Ияра стоит отмечать, как и Песах, в который мы празднуем, как Вс-вышний вывел нас из рабства к свободе, из траура к празднику, несмотря на гибель многих сынов Израиля. Для переживших Холокост эта дата стала днем освобождения из лагерей смерти, днем выхода из плена к свободе, днем, когда злодеи понесли заслуженное наказание. В этот день мы читаем молитвы, список которых утвержден раввинами. В День Спасения и Освобождения стоит также открывать синагоги и вносить свитки Торы в святые места, чтобы восполнить утрату, которой стала гибель трети нашего народа в годы Катастрофы.– Какие молитвы принято читать в этот день? Написаны ли уже специальные молитвенные тексты, которые читают только в День Спасения и Освобождения?– Уважаемые раввины утвердили список священных текстов, которые следует читать в этот день, и порядок их чтения. Среди молитв есть "Теилим" (у православных эта книга называется "Псалтырь"). А вот специальная молитва перед зажиганием свечей была написана специально для этого дня и читается только 26 Ияра.– Что бы вы пожелали евреям (и не только им) в этот день и о чем в синагогах будут молиться 26 Ияра в этом году?– Мы каждый год в синагогах вспоминаем в этот день подвиг, милосердие людей, спасших евреев и всех тех, кого притесняли, не считали за людей нацисты. Мы вспоминаем чью-то жертву, благодарим Вс-вышнего за то, что у нас есть наше сегодня. Я бы хотел, чтобы у нас всегда была возможность так открыто говорить об этих вещах, говорить "спасибо", без стеснения сообщать, что мы евреи, без страха соблюдать свои традиции и молиться. Я желаю этого представителям всех национальностей и конфессий, а главное — мирного неба над головой!

https://ria.ru/20230418/kholokost-1865994174.html

https://ria.ru/20230503/den_pobedy-1869492014.html

https://ria.ru/20230508/podvig-1870507407.html

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"Бессмертный полк": акция памяти в городах мира Жители Сеула, Пекина, Токио, Буэнос-Айреса, Каракаса, Кельна и других городов мира стали участниками акции "Бессмертный полк". Они прошли по улицам с плакатами героев Великой Отечественной войны, красными знаменами и флагами РФ. Впервые акция "Бессмертный полк" была организована 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов. После это стало складываться сообщество координаторов из разных городов России и других стран. 2023-05-09T08:00 true PT1M43S

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интервью, израиль, россия, киев, герман захарьяев, кнессет израиля, день победы, день победы — 2023, религия