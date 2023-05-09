https://ria.ru/20230509/zakharova-1870647421.html
Захарова прокомментировала заявление Киева об аморальном шаге лидеров СНГ
Захарова прокомментировала заявление Киева об аморальном шаге лидеров СНГ - РИА Новости, 09.05.2023
Захарова прокомментировала заявление Киева об аморальном шаге лидеров СНГ
Киевский режим вовлекает все население уже не просто в травлю и нацистскую сегрегацию, а в террористическую деятельность, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T17:32
2023-05-09T17:32
2023-05-09T18:46
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мария захарова
мид украины
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Киевский режим вовлекает все население уже не просто в травлю и нацистскую сегрегацию, а в террористическую деятельность, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя слова украинского дипведомства об "аморальном шаге" лидеров СНГ. Ранее сообщалось, что на парад Победы в Москву прилетели лидеры Армении, Белоруссии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Киргизии и Казахстана. МИД Украины назвал присутствие лидеров стран СНГ в Москве "аморальным и недружественным шагом в отношении Киева".Захарова, комментируя это заявление, отметила, что "фашистов забыли спросить". Говоря о "морали", она напомнила, что недавно украинское агентство УНИАН организовало среди читателей опрос — им предложили выбрать, кого из российских лидеров общественного мнения они хотели бы увидеть следующими жертвами теракта после Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и Захара Прилепина. По словам представителя МИД, в "список на казнь" попали Дмитрий Киселев, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев, Антон Красовский, Сергей Мардан и Семен Пегов. Захарова отметила, что на сегодняшний день в этом опросе поучаствовали уже около 50 тысяч человек."Такой вот кровавый аттракцион. Буднично, по-киевски", — написала она в Telegram-канале. Представитель МИД отметила, что страны Запада и международные структуры никак не отреагировали на выходку украинского СМИ."Не для того это озверевшее отребье выращивали. Очередному американскому сукину сыну все сойдет с рук. Даже, как в данном случае, прямое подстрекательство к совершению терактов", — заявила она.Захарова напомнила о том, как в третьем рейхе составляли "розыскные списки" врагов, включая в них деятелей искусств, культуры, науки, политики, которых следовало ликвидировать в первую очередь. По ее словам, украинские власти пошли еще дальше, вовлекая общество не просто в травлю и нацистскую сегрегацию, а в террористическую деятельность. Подытоживая, Захарова отметила, что таким образом "ученик превзошел учителя".
https://ria.ru/20230509/ukraina-1870571691.html
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в мире, россия, мария захарова, мид украины, день победы — 2023, снг
В мире, Россия, Мария Захарова, МИД Украины, День Победы — 2023, СНГ, Специальная военная операция на Украине
Захарова прокомментировала заявление Киева об аморальном шаге лидеров СНГ
Захарова заявила, что Киев не вправе оценивать участие лидеров СНГ в параде в Москве
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости.
Киевский режим вовлекает все население уже не просто в травлю и нацистскую сегрегацию, а в террористическую деятельность, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя
слова украинского дипведомства об "аморальном шаге" лидеров СНГ.
Ранее сообщалось, что на парад Победы в Москву
прилетели лидеры Армении
, Белоруссии
, Таджикистана
, Туркмении
, Узбекистана
, Киргизии
и Казахстана
. МИД Украины
назвал присутствие лидеров стран СНГ в Москве "аморальным и недружественным шагом в отношении Киева".
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Захарова, комментируя это заявление, отметила, что "фашистов забыли спросить". Говоря о "морали", она напомнила, что недавно украинское агентство УНИАН организовало среди читателей опрос — им предложили выбрать, кого из российских лидеров общественного мнения они хотели бы увидеть следующими жертвами теракта после Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и Захара Прилепина. По словам представителя МИД, в "список на казнь" попали Дмитрий Киселев, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев, Антон Красовский, Сергей Мардан и Семен Пегов. Захарова отметила, что на сегодняшний день в этом опросе поучаствовали уже около 50 тысяч человек.
"Такой вот кровавый аттракцион. Буднично, по-киевски", — написала она в Telegram-канале.
Представитель МИД отметила, что страны Запада и международные структуры никак не отреагировали на выходку украинского СМИ.
"Не для того это озверевшее отребье выращивали. Очередному американскому сукину сыну все сойдет с рук. Даже, как в данном случае, прямое подстрекательство к совершению терактов", — заявила она.
Захарова напомнила о том, как в третьем рейхе составляли "розыскные списки" врагов, включая в них деятелей искусств, культуры, науки, политики, которых следовало ликвидировать в первую очередь. По ее словам, украинские власти пошли еще дальше, вовлекая общество не просто в травлю и нацистскую сегрегацию, а в террористическую деятельность. Подытоживая, Захарова отметила, что таким образом "ученик превзошел учителя".
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