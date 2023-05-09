https://ria.ru/20230509/yemen-1870537642.html
В Южном Йемене провозгласили независимое государство
В Южном Йемене провозгласили независимое государство - РИА Новости, 09.05.2023
В Южном Йемене провозгласили независимое государство
Южнойеменские политические партии и общественные организации подписали национальный устав о создании независимого федеративного государства на юге Йемена,... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T00:25
2023-05-09T00:25
2023-05-09T00:25
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ДОХА, 9 мая - РИА Новости. Южнойеменские политические партии и общественные организации подписали национальный устав о создании независимого федеративного государства на юге Йемена, которое будет существовать отдельно от северной части страны, говорится в тексте документа, поступившем в РИА Новости. Подписание этого документа состоялось по итогам консультативной встречи, которая прошла в административном центре юга Йемена Адене с участием 330 представителей южнойеменских партий, движений, профсоюзов, организаций гражданского сообщества, национальных и духовных лидеров. "Национальный пакт предусматривает восстановление государства Народная Демократическая Республика Йемен, которое существовало на территории провинций южного Йемена, в связи с тем, что проблема народов юга — это территориальный и демографический вопрос, возникший в результате краха проекта единства Йемена и оккупации юга со стороны Йеменской республики. Южное государство будет построено как федеративное демократическое гражданское арабское и мусульманское государство, обладающее суверенитетом", - отмечается в уставе. Кроме того, регионам гарантируется право местного самоуправления со всеми полномочиями "без гегемонии центральной власти". Подписавшие меморандум участники встречи указали, что название будущего государства будет определено на референдуме по конституции. Кроме того, национальный устав содержит обязательство "сохранять и развивать добрососедские отношения, прежде всего, с республикой Йемен и арабскими странами Персидского залива". Девятый год подряд Йемен является свидетелем продолжающейся борьбы за власть между международно признанным правительством и захватившей власть на севере группировкой "Ансар Алла" (хуситами), в связи с чем на юге страны усилились сепаратистские тенденции. Взявший под свой контроль южные провинции страны Переходный совет Южного Йемена, несмотря на то, что в прошлом году его глава вошел в правящий президентский совет, не прекращает готовить почву для отделения южного Йемена и восстановления существовавшей до 1990 года Народной Демократической республики Йемен.
https://ria.ru/20230407/khusity-1863628090.html
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в мире, аден, йемен, ансар алла
В мире, Аден, Йемен, Ансар Алла
В Южном Йемене провозгласили независимое государство
Политические силы Южного Йемена приняли устав о создании независимого государства
ДОХА, 9 мая - РИА Новости. Южнойеменские политические партии и общественные организации подписали национальный устав о создании независимого федеративного государства на юге Йемена, которое будет существовать отдельно от северной части страны, говорится в тексте документа, поступившем в РИА Новости.
Подписание этого документа состоялось по итогам консультативной встречи, которая прошла в административном центре юга Йемена Адене
с участием 330 представителей южнойеменских партий, движений, профсоюзов, организаций гражданского сообщества, национальных и духовных лидеров.
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"Национальный пакт предусматривает восстановление государства Народная Демократическая Республика Йемен, которое существовало на территории провинций южного Йемена, в связи с тем, что проблема народов юга — это территориальный и демографический вопрос, возникший в результате краха проекта единства Йемена и оккупации юга со стороны Йеменской республики. Южное государство будет построено как федеративное демократическое гражданское арабское и мусульманское государство, обладающее суверенитетом", - отмечается в уставе.
Кроме того, регионам гарантируется право местного самоуправления со всеми полномочиями "без гегемонии центральной власти".
Подписавшие меморандум участники встречи указали, что название будущего государства будет определено на референдуме по конституции.
Кроме того, национальный устав содержит обязательство "сохранять и развивать добрососедские отношения, прежде всего, с республикой Йемен и арабскими странами Персидского залива".
Девятый год подряд Йемен является свидетелем продолжающейся борьбы за власть между международно признанным правительством и захватившей власть на севере группировкой "Ансар Алла
" (хуситами), в связи с чем на юге страны усилились сепаратистские тенденции. Взявший под свой контроль южные провинции страны Переходный совет Южного Йемена, несмотря на то, что в прошлом году его глава вошел в правящий президентский совет, не прекращает готовить почву для отделения южного Йемена и восстановления существовавшей до 1990 года Народной Демократической республики Йемен.
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