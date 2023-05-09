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Посольство России в Токио рассказало об акциях к Дню Победы в Японии - РИА Новости, 09.05.2023
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07:32 09.05.2023 (обновлено: 09:44 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/yaponiya-1870552554.html
Посольство России в Токио рассказало об акциях к Дню Победы в Японии
Посольство России в Токио рассказало об акциях к Дню Победы в Японии - РИА Новости, 09.05.2023
Посольство России в Токио рассказало об акциях к Дню Победы в Японии
Дипмиссия России в Японии в преддверии празднования Дня Победы подготовила целый цикл мероприятий, сообщил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T07:32
2023-05-09T09:44
в мире
россия
япония
токио
геннадий овечко
рихард зорге
александр невский
день победы
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ТОКИО, 9 мая – РИА Новости. Дипмиссия России в Японии в преддверии празднования Дня Победы подготовила целый цикл мероприятий, сообщил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Японии, исполняющий обязанности главы дипмиссии Геннадий Овечко. Кроме того, в дипмиссии открыта тематическая выставка "Аллея славы", на которой будут размещены фотографии родственников, принимавших участие в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны, и истории об их жизни и подвиге. Кроме того, 9 мая состоялась церемония возложения венков на могилу выдающегося разведчика Героя Советского Союза Рихарда Зорге с участием послов стран СНГ. В воскресенье в православном храме во имя благоверного великого князя Александра Невского в Токио состоялась лития в память о погибших защитниках Родины. Также в школе при посольстве, которая носит имя Рихарда Зорге, проходит ряд мероприятий: цикл уроков "Разговоры о важном", литературно-музыкальный вечер "Этот День Победы порохом пропах …".
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в мире, россия, япония, токио, геннадий овечко, рихард зорге, александр невский, день победы, нюрнберг, день победы — 2023
В мире, Россия, Япония, Токио, Геннадий Овечко, Рихард Зорге, Александр Невский, День Победы, Нюрнберг, День Победы — 2023
Посольство России в Токио рассказало об акциях к Дню Победы в Японии

Посольство России в Токио: мероприятия по празднованию Дня Победы проходят в Японии

© РИА Новости / Иван ЗахарченкоАкция "Бессмертный полк" в Токио на территории посольства РФ
Акция Бессмертный полк в Токио на территории посольства РФ - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Иван Захарченко
Акция "Бессмертный полк" в Токио на территории посольства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 9 мая – РИА Новости. Дипмиссия России в Японии в преддверии празднования Дня Победы подготовила целый цикл мероприятий, сообщил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Японии, исполняющий обязанности главы дипмиссии Геннадий Овечко.
«
"В посольстве проходит акция "Георгиевская ленточка" - все желающие могут получить этот символ доблести, отваги и мужества в консульском отделе. Знаковое событие – общественно-патриотическая акция "Бессмертный полк" с участием соотечественников, сотрудников российских учреждений за рубежом и членов семей, дипломатов дружественных стран, учеников школы при посольстве прошло 5 мая. Был организован праздничный концерт, на котором прозвучали песни военных лет. По окончании все желающие смогли попробовать блюда полевой кухни и посмотреть художественный фильм "Нюрнберг", - сказал Овечко.
Кроме того, в дипмиссии открыта тематическая выставка "Аллея славы", на которой будут размещены фотографии родственников, принимавших участие в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны, и истории об их жизни и подвиге.
Кроме того, 9 мая состоялась церемония возложения венков на могилу выдающегося разведчика Героя Советского Союза Рихарда Зорге с участием послов стран СНГ.
В воскресенье в православном храме во имя благоверного великого князя Александра Невского в Токио состоялась лития в память о погибших защитниках Родины. Также в школе при посольстве, которая носит имя Рихарда Зорге, проходит ряд мероприятий: цикл уроков "Разговоры о важном", литературно-музыкальный вечер "Этот День Победы порохом пропах …".
Здание посольства России в Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
В посольстве России заявили о тенденции к ухудшению отношений с Японией
Вчера, 07:04
 
В миреРоссияЯпонияТокиоГеннадий ОвечкоРихард ЗоргеАлександр НевскийДень ПобедыНюрнбергДень Победы — 2023
 
 
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