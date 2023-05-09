Посольство России в Токио рассказало об акциях к Дню Победы в Японии
Посольство России в Токио: мероприятия по празднованию Дня Победы проходят в Японии
Акция "Бессмертный полк" в Токио на территории посольства РФ. Архивное фото
ТОКИО, 9 мая – РИА Новости. Дипмиссия России в Японии в преддверии празднования Дня Победы подготовила целый цикл мероприятий, сообщил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Японии, исполняющий обязанности главы дипмиссии Геннадий Овечко.
«
"В посольстве проходит акция "Георгиевская ленточка" - все желающие могут получить этот символ доблести, отваги и мужества в консульском отделе. Знаковое событие – общественно-патриотическая акция "Бессмертный полк" с участием соотечественников, сотрудников российских учреждений за рубежом и членов семей, дипломатов дружественных стран, учеников школы при посольстве прошло 5 мая. Был организован праздничный концерт, на котором прозвучали песни военных лет. По окончании все желающие смогли попробовать блюда полевой кухни и посмотреть художественный фильм "Нюрнберг", - сказал Овечко.
Кроме того, в дипмиссии открыта тематическая выставка "Аллея славы", на которой будут размещены фотографии родственников, принимавших участие в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны, и истории об их жизни и подвиге.
Кроме того, 9 мая состоялась церемония возложения венков на могилу выдающегося разведчика Героя Советского Союза Рихарда Зорге с участием послов стран СНГ.
В воскресенье в православном храме во имя благоверного великого князя Александра Невского в Токио состоялась лития в память о погибших защитниках Родины. Также в школе при посольстве, которая носит имя Рихарда Зорге, проходит ряд мероприятий: цикл уроков "Разговоры о важном", литературно-музыкальный вечер "Этот День Победы порохом пропах …".