https://ria.ru/20230509/yaponiya-1870552554.html

Посольство России в Токио рассказало об акциях к Дню Победы в Японии

Посольство России в Токио рассказало об акциях к Дню Победы в Японии - РИА Новости, 09.05.2023

Посольство России в Токио рассказало об акциях к Дню Победы в Японии

Дипмиссия России в Японии в преддверии празднования Дня Победы подготовила целый цикл мероприятий, сообщил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T07:32

2023-05-09T07:32

2023-05-09T09:44

в мире

россия

япония

токио

геннадий овечко

рихард зорге

александр невский

день победы

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ТОКИО, 9 мая – РИА Новости. Дипмиссия России в Японии в преддверии празднования Дня Победы подготовила целый цикл мероприятий, сообщил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Японии, исполняющий обязанности главы дипмиссии Геннадий Овечко. Кроме того, в дипмиссии открыта тематическая выставка "Аллея славы", на которой будут размещены фотографии родственников, принимавших участие в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны, и истории об их жизни и подвиге. Кроме того, 9 мая состоялась церемония возложения венков на могилу выдающегося разведчика Героя Советского Союза Рихарда Зорге с участием послов стран СНГ. В воскресенье в православном храме во имя благоверного великого князя Александра Невского в Токио состоялась лития в память о погибших защитниках Родины. Также в школе при посольстве, которая носит имя Рихарда Зорге, проходит ряд мероприятий: цикл уроков "Разговоры о важном", литературно-музыкальный вечер "Этот День Победы порохом пропах …".

https://ria.ru/20230509/yaponiya-1870550763.html

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в мире, россия, япония, токио, геннадий овечко, рихард зорге, александр невский, день победы, нюрнберг, день победы — 2023