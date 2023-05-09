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"Яндекс" раскрыл стоимость сделки по продаже "Дзен. Платфомы"
"Яндекс" раскрыл стоимость сделки по продаже "Дзен. Платфомы" - РИА Новости, 09.05.2023
"Яндекс" раскрыл стоимость сделки по продаже "Дзен. Платфомы"
"Яндекс" получил 38,6 миллиарда рублей за продажу ООО "Дзен.Платформа", столько же компания вложила в капитал Delivery Club, об этом свидетельствуют данные в... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T23:24
2023-05-09T23:24
2023-05-09T23:25
экономика
delivery club
яндекс
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. "Яндекс" получил 38,6 миллиарда рублей за продажу ООО "Дзен.Платформа", столько же компания вложила в капитал Delivery Club, об этом свидетельствуют данные в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах компании, опубликованных в базе ФНС. В сентябре 2022 года VK и "Яндекс" объявили о закрытии сделки по обмену активами: "Яндекс" получил сервис доставки еды Delivery Club, а VK - контентные платформы "Дзен" и "Новости". В информации о связанных сторонах "Яндекс" также указал, что вложил в капитал дочерней компании "Деливери клаб" 38,6 миллиарда рублей.
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экономика, delivery club, яндекс, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Delivery Club, Яндекс, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
"Яндекс" раскрыл стоимость сделки по продаже "Дзен. Платфомы"
"Яндекс" получил 38,6 миллиарда рублей за продажу "Дзен. Платформы"
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. "Яндекс" получил 38,6 миллиарда рублей за продажу ООО "Дзен.Платформа", столько же компания вложила в капитал Delivery Club, об этом свидетельствуют данные в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах компании, опубликованных в базе ФНС.
В сентябре 2022 года VK и "Яндекс" объявили о закрытии сделки по обмену активами: "Яндекс" получил сервис доставки еды Delivery Club, а VK - контентные платформы "Дзен" и "Новости".
«
"Наименование дохода. Продажа доли дочерней компании (ООО "Дзен.Платформа") - 38,58 миллиарда рублей", - говорится в документе.
В информации о связанных сторонах "Яндекс" также указал, что вложил в капитал дочерней компании "Деливери клаб" 38,6 миллиарда рублей.
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