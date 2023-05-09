https://ria.ru/20230509/yandeks-1870678240.html

"Яндекс" раскрыл стоимость сделки по продаже "Дзен. Платфомы"

"Яндекс" раскрыл стоимость сделки по продаже "Дзен. Платфомы" - РИА Новости, 09.05.2023

"Яндекс" раскрыл стоимость сделки по продаже "Дзен. Платфомы"

"Яндекс" получил 38,6 миллиарда рублей за продажу ООО "Дзен.Платформа", столько же компания вложила в капитал Delivery Club, об этом свидетельствуют данные в... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T23:24

2023-05-09T23:24

2023-05-09T23:25

экономика

delivery club

яндекс

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. "Яндекс" получил 38,6 миллиарда рублей за продажу ООО "Дзен.Платформа", столько же компания вложила в капитал Delivery Club, об этом свидетельствуют данные в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах компании, опубликованных в базе ФНС. В сентябре 2022 года VK и "Яндекс" объявили о закрытии сделки по обмену активами: "Яндекс" получил сервис доставки еды Delivery Club, а VK - контентные платформы "Дзен" и "Новости". В информации о связанных сторонах "Яндекс" также указал, что вложил в капитал дочерней компании "Деливери клаб" 38,6 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20230421/taksi-1866941838.html

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2023

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экономика, delivery club, яндекс, федеральная налоговая служба (фнс россии)