https://ria.ru/20230509/vysadka-1870546597.html

Российские бойцы пресекли высадку украинской ДРГ на левый берег Днепра

Российские бойцы пресекли высадку украинской ДРГ на левый берег Днепра - РИА Новости, 09.05.2023

Российские бойцы пресекли высадку украинской ДРГ на левый берег Днепра

Подразделения российских вооружённых сил пресекли высадку группы украинских диверсантов на левый берег Днепра в Херсонской области на семи скоростных катерах,... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T05:23

2023-05-09T05:23

2023-05-09T05:27

специальная военная операция на украине

херсонская область

ситуация в днр и лнр

безопасность

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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 мая - РИА Новости. Подразделения российских вооружённых сил пресекли высадку группы украинских диверсантов на левый берег Днепра в Херсонской области на семи скоростных катерах, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией на месте. "Российскими военными была пресечена попытка высадиться на левом берегу Днепра, севернее города Алешки, украинской диверсионно-разведывательной группы на семи скоростных катерах", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230509/aviatsiya-1870545670.html

херсонская область

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херсонская область , ситуация в днр и лнр, безопасность