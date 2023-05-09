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Российские бойцы пресекли высадку украинской ДРГ на левый берег Днепра
Российские бойцы пресекли высадку украинской ДРГ на левый берег Днепра - РИА Новости, 09.05.2023
Российские бойцы пресекли высадку украинской ДРГ на левый берег Днепра
Подразделения российских вооружённых сил пресекли высадку группы украинских диверсантов на левый берег Днепра в Херсонской области на семи скоростных катерах,... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T05:23
2023-05-09T05:23
2023-05-09T05:27
специальная военная операция на украине
херсонская область
ситуация в днр и лнр
безопасность
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 мая - РИА Новости. Подразделения российских вооружённых сил пресекли высадку группы украинских диверсантов на левый берег Днепра в Херсонской области на семи скоростных катерах, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией на месте. "Российскими военными была пресечена попытка высадиться на левом берегу Днепра, севернее города Алешки, украинской диверсионно-разведывательной группы на семи скоростных катерах", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230509/aviatsiya-1870545670.html
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херсонская область , ситуация в днр и лнр, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Ситуация в ДНР и ЛНР, Безопасность
Российские бойцы пресекли высадку украинской ДРГ на левый берег Днепра
Российские военные пресекли высадку украинской ДРГ на семи катерах на левый берег Днепра