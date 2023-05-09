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Вучич заявил о требовании Запада ввести санкции против России - РИА Новости, 09.05.2023
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00:20 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/vuchich-1870537517.html
Вучич заявил о требовании Запада ввести санкции против России
Вучич заявил о требовании Запада ввести санкции против России - РИА Новости, 09.05.2023
Вучич заявил о требовании Запада ввести санкции против России
Каждый представитель коллективного Запада при встрече по любому вопросу с руководством Сербии сразу вне зависимости от темы разговора требует ввести санкции в... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T00:20
2023-05-09T00:20
россия
сербия
александр вучич
владимир путин
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БЕЛГРАД, 9 мая - РИА Новости. Каждый представитель коллективного Запада при встрече по любому вопросу с руководством Сербии сразу вне зависимости от темы разговора требует ввести санкции в отношении России, заявил президент Сербии Александр Вучич. Он добавил, что хотя и не давал обещания не поддерживать санкции Запада в отношении России, до сих пор официальному Белграду удается соблюдать решения своего Совета национальной безопасности от марта 2022 года и не вводить ограничительные меры, несмотря на все заявления и ожидания политических оппонентов нынешних властей. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, сербия, александр вучич, владимир путин
Россия, Сербия, Александр Вучич, Владимир Путин
Вучич заявил о требовании Запада ввести санкции против России

Вучич заявил, что каждый политик Запада при встрече требует ввести санкции против России

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 9 мая - РИА Новости. Каждый представитель коллективного Запада при встрече по любому вопросу с руководством Сербии сразу вне зависимости от темы разговора требует ввести санкции в отношении России, заявил президент Сербии Александр Вучич.
«
"Ранее я уже говорил об этом, о давлении, ультиматумах. Уже привык к этому, при каждой встрече с ними, как "добрый день" - о санкциях против России... Вероятно, это у них называется политическая повестка", - сказал президент Сербии в эфире Happy TV.
Он добавил, что хотя и не давал обещания не поддерживать санкции Запада в отношении России, до сих пор официальному Белграду удается соблюдать решения своего Совета национальной безопасности от марта 2022 года и не вводить ограничительные меры, несмотря на все заявления и ожидания политических оппонентов нынешних властей.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
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