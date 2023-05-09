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Блинкен заявил, что ВСУ получили все вооружения для успешного контрудара - РИА Новости, 09.05.2023
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22:12 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/vsu-1870672131.html
Блинкен заявил, что ВСУ получили все вооружения для успешного контрудара
Блинкен заявил, что ВСУ получили все вооружения для успешного контрудара - РИА Новости, 09.05.2023
Блинкен заявил, что ВСУ получили все вооружения для успешного контрудара
Украина получила все необходимое вооружение для проведения контрнаступления, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T22:12
2023-05-09T22:12
политика
сша
украина
великобритания
энтони блинкен
джеймс клеверли
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Украина получила все необходимое вооружение для проведения контрнаступления, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли. Трансляцию встречи вел YouTube-канал PBS NewsHour.Накануне США объявили о выделении Киеву долгосрочной военной помощи на сумму 1,2 миллиарда долларов. В данный пакет входят дополнительные средства ПВО и боеприпасы, оборудование для интеграции украинской системы противовоздушной обороны с западными видами вооружений, боеприпасы для противодействия беспилотным аппаратам, снаряды, услуги коммерческих спутниковых компаний, предоставляющих снимки местности из космоса, а также обучение украинских военных и техническое обслуживание оборудования.
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политика, сша, украина, великобритания, энтони блинкен, джеймс клеверли
Политика, США, Украина, Великобритания, Энтони Блинкен, Джеймс Клеверли
Блинкен заявил, что ВСУ получили все вооружения для успешного контрудара

Госсекретарь США Блинкен заявил, что ВСУ получили все вооружения для успешного контрудара

© AP Photo / Virginia MayoГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Украина получила все необходимое вооружение для проведения контрнаступления, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли. Трансляцию встречи вел YouTube-канал PBS NewsHour.
«
"Как я уже неоднократно говорил, речь не только об оружии, но также и об обучении. <…> Очень важно, разумеется, чтобы у них были верные планы, чтобы достичь успеха. По моей оценке, у них есть все необходимое по этим направлениям, чтобы и дальше быть успешными", — заявил дипломат.
Накануне США объявили о выделении Киеву долгосрочной военной помощи на сумму 1,2 миллиарда долларов. В данный пакет входят дополнительные средства ПВО и боеприпасы, оборудование для интеграции украинской системы противовоздушной обороны с западными видами вооружений, боеприпасы для противодействия беспилотным аппаратам, снаряды, услуги коммерческих спутниковых компаний, предоставляющих снимки местности из космоса, а также обучение украинских военных и техническое обслуживание оборудования.
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ПолитикаСШАУкраинаВеликобританияЭнтони БлинкенДжеймс Клеверли
 
 
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