Блинкен заявил, что ВСУ получили все вооружения для успешного контрудара
Госсекретарь США Блинкен заявил, что ВСУ получили все вооружения для успешного контрудара
© AP Photo / Virginia MayoГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
© AP Photo / Virginia Mayo
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Украина получила все необходимое вооружение для проведения контрнаступления, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли. Трансляцию встречи вел YouTube-канал PBS NewsHour.
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"Как я уже неоднократно говорил, речь не только об оружии, но также и об обучении. <…> Очень важно, разумеется, чтобы у них были верные планы, чтобы достичь успеха. По моей оценке, у них есть все необходимое по этим направлениям, чтобы и дальше быть успешными", — заявил дипломат.
Накануне США объявили о выделении Киеву долгосрочной военной помощи на сумму 1,2 миллиарда долларов. В данный пакет входят дополнительные средства ПВО и боеприпасы, оборудование для интеграции украинской системы противовоздушной обороны с западными видами вооружений, боеприпасы для противодействия беспилотным аппаратам, снаряды, услуги коммерческих спутниковых компаний, предоставляющих снимки местности из космоса, а также обучение украинских военных и техническое обслуживание оборудования.