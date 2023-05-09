https://ria.ru/20230509/vsu-1870672131.html

Блинкен заявил, что ВСУ получили все вооружения для успешного контрудара

Блинкен заявил, что ВСУ получили все вооружения для успешного контрудара - РИА Новости, 09.05.2023

Блинкен заявил, что ВСУ получили все вооружения для успешного контрудара

Украина получила все необходимое вооружение для проведения контрнаступления, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T22:12

2023-05-09T22:12

2023-05-09T22:12

политика

сша

украина

великобритания

энтони блинкен

джеймс клеверли

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Украина получила все необходимое вооружение для проведения контрнаступления, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли. Трансляцию встречи вел YouTube-канал PBS NewsHour.Накануне США объявили о выделении Киеву долгосрочной военной помощи на сумму 1,2 миллиарда долларов. В данный пакет входят дополнительные средства ПВО и боеприпасы, оборудование для интеграции украинской системы противовоздушной обороны с западными видами вооружений, боеприпасы для противодействия беспилотным аппаратам, снаряды, услуги коммерческих спутниковых компаний, предоставляющих снимки местности из космоса, а также обучение украинских военных и техническое обслуживание оборудования.

https://ria.ru/20230509/plan-1870639638.html

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украина

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политика, сша, украина, великобритания, энтони блинкен, джеймс клеверли