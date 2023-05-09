Бывший замглавы Пентагона призвал помочь ВПК США
Бывший замглавы Пентагона Норквист заявил о серьезных трудностях в американском ВПК
© AP Photo / Matt RourkeГаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
© AP Photo / Matt Rourke
Гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Американская военно-промышленная база сталкивается с серьезными трудностями, участникам данного рынка необходима поддержка, отсутствие которой может привести к прекращению работы оборонных предприятий с правительством, говорится в публикации Пентагона со ссылкой на выступление бывшего замглавы ведомства Дэвида Норквиста, возглавляющего Национальную оборонно-промышленную ассоциацию.
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"Оборонно-промышленная база сталкивается с серьезными трудностями, и сейчас время помочь этим компаниям, пока не поздно, заявил бывший заместитель министра обороны… Предприятия могут решить прекратить работу с их правительственными клиентами", - говорится в публикации.
По словам Норквиста, выступавшего на логистической конференции в штате Вирджиния, система поставок в оборонном секторе может оказаться под угрозой тогда, когда будет необходима США.
"Коронавирус показал нам, насколько уязвимыми могут быть цепочки поставок, а конфликт на Украине показал нам, насколько сильно высокоинтенсивный конфликт между странами отличается в потреблении боеприпасов и частей от контртеррористических операций", - отметил Норквист.
Он также подчеркнул, что США наблюдают возврат "великой конкуренции сил и больше не могут превосходить своих противников только по размеру", в связи с чем Вашингтон "должен полагаться" на союзников и партнеров.