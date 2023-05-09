https://ria.ru/20230509/vospominaniya-1870607789.html

Свидетели войны. Воспоминания ветеранов

Свидетели войны. Воспоминания ветеранов - РИА Новости, 09.05.2023

Свидетели войны. Воспоминания ветеранов

Три пронзительные истории женщин, которые прошли Великую Отечественную войну и выжили, в нашем сюжете.

2023-05-09T12:40

2023-05-09T12:40

2023-05-09T16:30

видео

севастополь

великая отечественная война (1941-1945)

ленинград

сталинград

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Антонине Деевой было 6 лет. Женщина помнит, как бомбили Севастополь и как его освобождали. Она рассказала о своей первой встрече с немцами, о том, как еврейские семьи отправляли на расстрел.Валентина Подлесная отправилась медсестрой на фронт сразу после школы. В 1943 году стала связисткой. За успешное выполнение боевого задания была удостоена медали "За отвагу". Позже получила медали "За боевые заслуги" и "За оборону Сталинграда".Зоя Петровна Шабарина пережила блокаду Ленинграда. Ее младший брат погиб от голода: "Я выдержала, Галенька выдержала, а Юрушка нет. Юрушка умер".

севастополь

ленинград

сталинград

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Свидетели войны. Воспоминания ветеранов Антонине Деевой было 6 лет. Женщина помнит, как бомбили Севастополь и как его освобождали. Она рассказала о своей первой встрече с немцами, о том, как еврейские семьи отправляли на расстрел. Валентина Подлесная отправилась медсестрой на фронт сразу после школы. В 1943 году стала связисткой. За успешное выполнение боевого задания была удостоена медали "За отвагу". Позже получила медали "За боевые заслуги" и "За оборону Сталинграда". Зоя Петровна Шабарина пережила блокаду Ленинграда. Ее младший брат погиб от голода: «Я выдержала, Галенька выдержала, а Юрушка нет. Юрушка умер». Три пронзительные истории женщин, которые прошли Великую отечественную войну и выжили, в нашем сюжете. 2023-05-09T12:40 true PT5M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

видео, севастополь, великая отечественная война (1941-1945), ленинград, сталинград, видео