https://ria.ru/20230509/vospominaniya-1870607789.html
Свидетели войны. Воспоминания ветеранов
Свидетели войны. Воспоминания ветеранов - РИА Новости, 09.05.2023
Свидетели войны. Воспоминания ветеранов
Три пронзительные истории женщин, которые прошли Великую Отечественную войну и выжили, в нашем сюжете.
2023-05-09T12:40
2023-05-09T12:40
2023-05-09T16:30
видео
севастополь
великая отечественная война (1941-1945)
ленинград
сталинград
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Антонине Деевой было 6 лет. Женщина помнит, как бомбили Севастополь и как его освобождали. Она рассказала о своей первой встрече с немцами, о том, как еврейские семьи отправляли на расстрел.Валентина Подлесная отправилась медсестрой на фронт сразу после школы. В 1943 году стала связисткой. За успешное выполнение боевого задания была удостоена медали "За отвагу". Позже получила медали "За боевые заслуги" и "За оборону Сталинграда".Зоя Петровна Шабарина пережила блокаду Ленинграда. Ее младший брат погиб от голода: "Я выдержала, Галенька выдержала, а Юрушка нет. Юрушка умер".
севастополь
ленинград
сталинград
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/09/1870603930_244:0:1684:1080_1920x0_80_0_0_09a82441d3ddd5424b624656aabd08ea.jpg
Свидетели войны. Воспоминания ветеранов
Антонине Деевой было 6 лет. Женщина помнит, как бомбили Севастополь и как его освобождали. Она рассказала о своей первой встрече с немцами, о том, как еврейские семьи отправляли на расстрел.
Валентина Подлесная отправилась медсестрой на фронт сразу после школы. В 1943 году стала связисткой. За успешное выполнение боевого задания была удостоена медали "За отвагу". Позже получила медали "За боевые заслуги" и "За оборону Сталинграда".
Зоя Петровна Шабарина пережила блокаду Ленинграда. Ее младший брат погиб от голода: «Я выдержала, Галенька выдержала, а Юрушка нет. Юрушка умер».
Три пронзительные истории женщин, которые прошли Великую отечественную войну и выжили, в нашем сюжете.
2023-05-09T12:40
true
PT5M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, севастополь, великая отечественная война (1941-1945), ленинград, сталинград, видео
Видео, Севастополь, Великая Отечественная война (1941-1945), Ленинград, Сталинград
Свидетели войны. Воспоминания ветеранов
Три пронзительные истории женщин, которые прошли Великую Отечественную войну и выжили, в нашем сюжете.
Антонине Деевой было 6 лет. Женщина помнит, как бомбили Севастополь и как его освобождали. Она рассказала о своей первой встрече с немцами, о том, как еврейские семьи отправляли на расстрел.
Валентина Подлесная отправилась медсестрой на фронт сразу после школы. В 1943 году стала связисткой. За успешное выполнение боевого задания была удостоена медали "За отвагу". Позже получила медали "За боевые заслуги" и "За оборону Сталинграда".
Зоя Петровна Шабарина пережила блокаду Ленинграда. Ее младший брат погиб от голода: "Я выдержала, Галенька выдержала, а Юрушка нет. Юрушка умер".