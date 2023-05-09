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Свидетели войны. Воспоминания ветеранов - РИА Новости, 09.05.2023
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12:40 09.05.2023 (обновлено: 16:30 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/vospominaniya-1870607789.html
Свидетели войны. Воспоминания ветеранов
Свидетели войны. Воспоминания ветеранов - РИА Новости, 09.05.2023
Свидетели войны. Воспоминания ветеранов
Три пронзительные истории женщин, которые прошли Великую Отечественную войну и выжили, в нашем сюжете.
2023-05-09T12:40
2023-05-09T16:30
видео
севастополь
великая отечественная война (1941-1945)
ленинград
сталинград
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Антонине Деевой было 6 лет. Женщина помнит, как бомбили Севастополь и как его освобождали. Она рассказала о своей первой встрече с немцами, о том, как еврейские семьи отправляли на расстрел.Валентина Подлесная отправилась медсестрой на фронт сразу после школы. В 1943 году стала связисткой. За успешное выполнение боевого задания была удостоена медали "За отвагу". Позже получила медали "За боевые заслуги" и "За оборону Сталинграда".Зоя Петровна Шабарина пережила блокаду Ленинграда. Ее младший брат погиб от голода: "Я выдержала, Галенька выдержала, а Юрушка нет. Юрушка умер".
севастополь
ленинград
сталинград
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353
60
353
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Свидетели войны. Воспоминания ветеранов
Антонине Деевой было 6 лет. Женщина помнит, как бомбили Севастополь и как его освобождали. Она рассказала о своей первой встрече с немцами, о том, как еврейские семьи отправляли на расстрел. Валентина Подлесная отправилась медсестрой на фронт сразу после школы. В 1943 году стала связисткой. За успешное выполнение боевого задания была удостоена медали "За отвагу". Позже получила медали "За боевые заслуги" и "За оборону Сталинграда". Зоя Петровна Шабарина пережила блокаду Ленинграда. Ее младший брат погиб от голода: «Я выдержала, Галенька выдержала, а Юрушка нет. Юрушка умер». Три пронзительные истории женщин, которые прошли Великую отечественную войну и выжили, в нашем сюжете.
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видео, севастополь, великая отечественная война (1941-1945), ленинград, сталинград, видео
Видео, Севастополь, Великая Отечественная война (1941-1945), Ленинград, Сталинград
Свидетели войны. Воспоминания ветеранов
Три пронзительные истории женщин, которые прошли Великую Отечественную войну и выжили, в нашем сюжете.
2023-05-09T12:40
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Свидетели войны. Воспоминания ветеранов

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Три пронзительные истории женщин, которые прошли Великую Отечественную войну и выжили, в нашем сюжете.
Антонине Деевой было 6 лет. Женщина помнит, как бомбили Севастополь и как его освобождали. Она рассказала о своей первой встрече с немцами, о том, как еврейские семьи отправляли на расстрел.
Валентина Подлесная отправилась медсестрой на фронт сразу после школы. В 1943 году стала связисткой. За успешное выполнение боевого задания была удостоена медали "За отвагу". Позже получила медали "За боевые заслуги" и "За оборону Сталинграда".
Зоя Петровна Шабарина пережила блокаду Ленинграда. Ее младший брат погиб от голода: "Я выдержала, Галенька выдержала, а Юрушка нет. Юрушка умер".
 
ВидеоСевастопольВеликая Отечественная война (1941-1945)ЛенинградСталинград
 
 
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