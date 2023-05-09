https://ria.ru/20230509/volgograd-1870600602.html

Военный парад в Волгограде завершился авиационной частью

Военный парад в Волгограде завершился авиационной частью - РИА Новости, 09.05.2023

Военный парад в Волгограде завершился авиационной частью

Военный парад прошел в Волгограде, он завершился пролетом легкомоторных самолетов, которые сбросили праздничные листовки, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T12:00

2023-05-09T12:00

2023-05-09T12:00

волгоград

общество

день победы

день победы — 2023

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ВОЛГОГРАД, 9 мая - РИА Новости. Военный парад прошел в Волгограде, он завершился пролетом легкомоторных самолетов, которые сбросили праздничные листовки, передает корреспондент РИА Новости. Утро вторника в Волгограде выдалось холодным и хмурым, но это не помешало тысячами жителям и гостям города стать зрителями военного парада на площади Павших Борцов. На трибунах собрались представители ветеранских и общественных организаций, администрации области, силовых ведомств и, конечно, ветераны Великой Отечественной войны. Перед парадом гости и участники парада почтили минутой молчания память павших в годы войны воинов. Военный парад начался с выноса копии Знамени Победы. Затем торжественным маршем прошли военнослужащие Волгоградского гарнизона, сотрудники МЧС, Росгвардии, курсанты академии МВД, кадеты, юнармейцы, а также полицейские в форме сотрудников НКВД. Прошли и студенты военной кафедры местного вуза, в руках они несли портреты ветеранов войны. Затем на площади появились военная техника. Первым прошел легендарный танк Т-34, а за ним техника времен войны. После этого проехали современные танки и бронемобили. Завершился парад пролетом легкомоторных самолетов, которые сбросили праздничные листовки.

https://ria.ru/20230509/putin-1870556818.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

волгоград, общество, день победы, день победы — 2023