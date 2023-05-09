https://ria.ru/20230509/verdikt-1870674608.html

Трамп прокомментировал вердикт по делу журналистки Кэрролл

Трамп прокомментировал вердикт по делу журналистки Кэрролл - РИА Новости, 09.05.2023

Трамп прокомментировал вердикт по делу журналистки Кэрролл

Бывший президент США Дональд Трамп назвал позором и величайшей охотой на ведьм вердикт по делу о попытке изнасилования писательницы и журналистки Джин Кэрролл. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T22:38

2023-05-09T22:38

2023-05-09T22:51

дональд трамп

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нью-йорк (город)

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ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп назвал позором и величайшей охотой на ведьм вердикт по делу о попытке изнасилования писательницы и журналистки Джин Кэрролл.Ранее во вторник суд присяжных в Нью-Йорке признал Трампа виновным по делу о попытке изнасилования Кэрролл. Как сообщил телеканал CNN, присяжные пришли к выводу, что Трамп домогался Кэрролл весной 1996 года, однако не совершал изнасилования, в котором та первоначально обвинила политика.Суд предписал экс-президенту выплатить 2 миллиона долларов компенсации для возмещения ущерба за домогательства в рамках урегулирования гражданского иска. В дополнение к этому Трампа обязали выплатить еще 3 миллиона долларов за клевету в отношении истицы и ущерб ее репутации.Судебные слушания по делу Кэрролл стартовали в конце апреля текущего года на фоне предвыборной кампании Трампа, который уже объявил о намерении баллотироваться на второй президентский срок в 2024 году. Сам Трамп неоднократно заявлял, что подобные иски против него представляют собой политическую аферу.Кэрролл в 2019 году обвинила Трампа в том, что он пытался изнасиловать ее в 1990-е годы. Сам Трамп решительно опроверг обвинения, назвав их ложными, и заверил, что не встречал Кэрролл, предположив, что с помощью нападок на президента она пыталась продать свою новую книгу. В ответ Кэрролл подала в суд на Трампа за нанесенный своей репутации ущерб. Трамп в декабре 2020 года подал прошение о приостановке дела, однако в сентябре 2021 года судья в Нью-Йорке отказал экс-президенту в прекращении рассмотрения иска журналистки. В конце сентября адвокаты Кэрролл подали судебный документ, заявив о подготовке новых обвинений против Трампа.

https://ria.ru/20230504/amerika-1869428419.html

https://ria.ru/20230509/demokraty-1870675495.html

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Наталья Макарова

дональд трамп, в мире, сша, нью-йорк (город)