https://ria.ru/20230509/varshava-1870601031.html

Российский посол в Варшаве прокомментировал инцидент на мемориале

Российский посол в Варшаве прокомментировал инцидент на мемориале - РИА Новости, 09.05.2023

Российский посол в Варшаве прокомментировал инцидент на мемориале

Посол РФ в Польше Сергей Андреев сообщил РИА Новости, что не пострадал в результате действий агрессивной толпы на мемориальном кладбище советских воинов в... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T12:03

2023-05-09T12:03

2023-05-09T12:18

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день победы — 2023

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ВАРШАВА, 9 мая – РИА Новости. Посол РФ в Польше Сергей Андреев сообщил РИА Новости, что не пострадал в результате действий агрессивной толпы на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве во время попытки возложения венков.Агрессивно настроенная толпа преградила дорогу российскому послу на мемориальном кладбище в Варшаве, куда он приехал во вторник возложить цветы в День Победы. Собравшиеся требовали, чтобы дипломат снял георгиевскую ленту с пиджака. Из-за агрессивного поведения собравшихся послу не удалось возложить венок на кладбище советских воинов и пришлось покинуть мемориал."На этот раз, видно, что было четкая установка, и полиция нас окружила, и протестующие не тянулись своими руками и ногами", - сказал глава дипмиссии.Он охарактеризовал произошедшее, как "безобразие и нарушение общественного порядка"По словам Андреева, он обратился к старшему полицейскому с вопросом, соответствует ли происходящее букве закона. "Он пояснил, что то, что происходит, – это официальное мероприятие, санкционированное мэрией. А нас он просит рассмотреть возможность удалиться и, может, прийти в другое время", - рассказал посол."Конечно, это неприятно, но нас это не выбьет из равновесия. Какие бы провокации не устраивали наши недоброжелатели, это всегда будет нашим праздником, это наша победа, и победа всегда будет за нами", - заключил посол.В прошлом году на посла РФ в Польше напали в День Победы, облив красной жидкостью.

https://ria.ru/20230509/kladbische-1870574886.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, варшава, россия, сергей андреев (дипломат), польша, день победы, день победы — 2023