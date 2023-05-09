https://ria.ru/20230509/varshava-1870601031.html
Российский посол в Варшаве прокомментировал инцидент на мемориале
Российский посол в Варшаве прокомментировал инцидент на мемориале - РИА Новости, 09.05.2023
Российский посол в Варшаве прокомментировал инцидент на мемориале
Посол РФ в Польше Сергей Андреев сообщил РИА Новости, что не пострадал в результате действий агрессивной толпы на мемориальном кладбище советских воинов в... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T12:03
2023-05-09T12:03
2023-05-09T12:18
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ВАРШАВА, 9 мая – РИА Новости. Посол РФ в Польше Сергей Андреев сообщил РИА Новости, что не пострадал в результате действий агрессивной толпы на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве во время попытки возложения венков.Агрессивно настроенная толпа преградила дорогу российскому послу на мемориальном кладбище в Варшаве, куда он приехал во вторник возложить цветы в День Победы. Собравшиеся требовали, чтобы дипломат снял георгиевскую ленту с пиджака. Из-за агрессивного поведения собравшихся послу не удалось возложить венок на кладбище советских воинов и пришлось покинуть мемориал."На этот раз, видно, что было четкая установка, и полиция нас окружила, и протестующие не тянулись своими руками и ногами", - сказал глава дипмиссии.Он охарактеризовал произошедшее, как "безобразие и нарушение общественного порядка"По словам Андреева, он обратился к старшему полицейскому с вопросом, соответствует ли происходящее букве закона. "Он пояснил, что то, что происходит, – это официальное мероприятие, санкционированное мэрией. А нас он просит рассмотреть возможность удалиться и, может, прийти в другое время", - рассказал посол."Конечно, это неприятно, но нас это не выбьет из равновесия. Какие бы провокации не устраивали наши недоброжелатели, это всегда будет нашим праздником, это наша победа, и победа всегда будет за нами", - заключил посол.В прошлом году на посла РФ в Польше напали в День Победы, облив красной жидкостью.
https://ria.ru/20230509/kladbische-1870574886.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, варшава, россия, сергей андреев (дипломат), польша, день победы, день победы — 2023
В мире, Варшава, Россия, Сергей Андреев (дипломат), Польша, День Победы, День Победы — 2023
Российский посол в Варшаве прокомментировал инцидент на мемориале
Российский посол в Варшаве назвал инцидент на мемориале безобразием и нарушением порядка
ВАРШАВА, 9 мая – РИА Новости. Посол РФ в Польше Сергей Андреев сообщил РИА Новости, что не пострадал в результате действий агрессивной толпы на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве во время попытки возложения венков.
Агрессивно настроенная толпа преградила дорогу российскому послу на мемориальном кладбище в Варшаве, куда он приехал во вторник возложить цветы в День Победы. Собравшиеся требовали, чтобы дипломат снял георгиевскую ленту с пиджака. Из-за агрессивного поведения собравшихся послу не удалось возложить венок на кладбище советских воинов и пришлось покинуть мемориал.
"На этот раз, видно, что было четкая установка, и полиция нас окружила, и протестующие не тянулись своими руками и ногами", - сказал глава дипмиссии.
Он охарактеризовал произошедшее, как "безобразие и нарушение общественного порядка"
По словам Андреева, он обратился к старшему полицейскому с вопросом, соответствует ли происходящее букве закона. "Он пояснил, что то, что происходит, – это официальное мероприятие, санкционированное мэрией. А нас он просит рассмотреть возможность удалиться и, может, прийти в другое время", - рассказал посол.
"Конечно, это неприятно, но нас это не выбьет из равновесия. Какие бы провокации не устраивали наши недоброжелатели, это всегда будет нашим праздником, это наша победа, и победа всегда будет за нами", - заключил посол.
В прошлом году на посла РФ
в Польше
напали в День Победы, облив красной жидкостью.
В Варшаве осквернили мемориальное кладбище советских воинов