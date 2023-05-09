https://ria.ru/20230509/varshava-1870597176.html

Толпа преградила дорогу послу России на мемориальном кладбище в Варшаве

Толпа преградила дорогу послу России на мемориальном кладбище в Варшаве - РИА Новости, 09.05.2023

Толпа преградила дорогу послу России на мемориальном кладбище в Варшаве

Агрессивно настроенная толпа преградила дорогу российскому послу Сергею Андрееву на мемориальном кладбище в Варшаве, куда он приехал возложить цветы в День... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T11:48

2023-05-09T11:48

2023-05-09T14:23

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ВАРШАВА, 9 мая — РИА Новости. Агрессивно настроенная толпа преградила дорогу российскому послу Сергею Андрееву на мемориальном кладбище в Варшаве, куда он приехал возложить цветы в День Победы, сообщил корреспондент РИА Новости.Собравшиеся требовали, чтобы дипломат снял георгиевскую ленту с пиджака. Из-за агрессивного поведения толпы послу не удалось возложить венок на кладбище советских воинов и пришлось покинуть мемориал.Андреев в беседе с РИА Новости сообщил, что не пострадал во время инцидента."На этот раз, видно, что была четкая установка, и полиция нас окружила, и протестующие не тянулись своими руками и ногами", — рассказал глава дипмиссии.Он назвал случившееся безобразием и нарушением общественного порядка.По словам Андреева, он обратился к старшему полицейскому с вопросом, соответствует ли происходящее букве закона. "Он пояснил, что то, что происходит, — это официальное мероприятие, санкционированное мэрией. А нас он просит рассмотреть возможность удалиться и, может, прийти в другое время", — рассказал посол.При этом Андреев подчеркнул, что этот неприятный эпизод "не выбьет из равновесия" российских дипломатов.Ранее глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач заявил в эфире телеканала TVN24, что власти страны считают "провокацией" стремление Андреева возложить цветы на мемориальном кладбище. Чиновник выразил надежду, что это мероприятие не состоится. Он также не исключил возможности взаимного отзыва послов европейских стран и России "очень скоро".На мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве, как сообщил корреспондент РИА Новости, присутствовало большое количество полицейских. На постаменте одной из скульптурных композиций на территории кладбища черной краской нанесены надписи антироссийского и нецензурного содержания. Активисты проукраинских движений проводят на кладбище свою акцию. Площадку, ведущую к захоронениям, они заставили украинскими флагами, а также инсталляциями.В прошлом году на посла России в Польше напали в День Победы, облив его красной жидкостью.

https://ria.ru/20230508/paris-1870523763.html

https://ria.ru/20220511/varshava-1787881065.html

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Толпа людей на мемориальном кладбище в Варшаве не пускает российского посла возложить цветы Агрессивная толпа преградила дорогу российскому послу на мемориальном кладбище в Варшаве, куда он приехал возложить цветы. Собравшиеся требуют, чтобы дипломат снял георгиевскую ленту с пиджака. В прошлом году на посла напали в День Победы, облили его красной жидкостью. 2023-05-09T11:48 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, варшава, в мире, день победы, день победы — 2023