https://ria.ru/20230509/ukraina-1870661297.html

Украину уберут: Зеленскому сообщили, что будет с Киевом после спецоперации

Украину уберут: Зеленскому сообщили, что будет с Киевом после спецоперации - РИА Новости, 09.05.2023

Украину уберут: Зеленскому сообщили, что будет с Киевом после спецоперации

Ни Россия, ни НАТО не примут Украину под свой ядерный зонтик после формирования новой архитектуры безопасности в Европе, пишет в статье для 19FortyFive доцент... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T19:57

2023-05-09T19:57

2023-05-09T22:58

политика

украина

россия

владимир зеленский

нато

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Ни Россия, ни НАТО не примут Украину под свой ядерный зонтик после формирования новой архитектуры безопасности в Европе, пишет в статье для 19FortyFive доцент кафедры политологии Университета Колорадо Питер Харрис.Несмотря на жертвы, на которые пошел Киев для вхождения в военный блок западных государств, он не получит доступ к ядерному зонтику, под который удалось попасть остальным его соседям, считает Харрис.Ранее политолог заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не откажется от идеи захвата Запорожья, Крыма и Донбасса, если между Москвой и Киевом установится временное перемирие. По мнению эксперта, соглашение, которое закрепит сложившийся статус-кво, не сбавит реваншистских настроений украинского руководства.

https://ria.ru/20230509/rakety-1870651048.html

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политика, украина, россия, владимир зеленский, нато