Украину уберут: Зеленскому сообщили, что будет с Киевом после спецоперации
Политолог Харрис: НАТО и Россия исключат Украину из новой архитектуры безопасности Европы
© AP Photo / Michal DyjukПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Michal Dyjuk
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Ни Россия, ни НАТО не примут Украину под свой ядерный зонтик после формирования новой архитектуры безопасности в Европе, пишет в статье для 19FortyFive доцент кафедры политологии Университета Колорадо Питер Харрис.
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"Европу ждет мрачное будущее. Разделение континента на два вооруженных лагеря — Россия и Белоруссия с одной стороны, Североатлантический альянс — с другой. Это рецепт холодного, и неумолимого мира. <...> Но даже такая суровая версия системы безопасности, похоже, исключает Украину", — рассуждает автор.
Несмотря на жертвы, на которые пошел Киев для вхождения в военный блок западных государств, он не получит доступ к ядерному зонтику, под который удалось попасть остальным его соседям, считает Харрис.
Ранее политолог заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не откажется от идеи захвата Запорожья, Крыма и Донбасса, если между Москвой и Киевом установится временное перемирие. По мнению эксперта, соглашение, которое закрепит сложившийся статус-кво, не сбавит реваншистских настроений украинского руководства.