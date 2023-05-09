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Украину уберут: Зеленскому сообщили, что будет с Киевом после спецоперации - РИА Новости, 09.05.2023
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19:57 09.05.2023 (обновлено: 22:58 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/ukraina-1870661297.html
Украину уберут: Зеленскому сообщили, что будет с Киевом после спецоперации
Украину уберут: Зеленскому сообщили, что будет с Киевом после спецоперации - РИА Новости, 09.05.2023
Украину уберут: Зеленскому сообщили, что будет с Киевом после спецоперации
Ни Россия, ни НАТО не примут Украину под свой ядерный зонтик после формирования новой архитектуры безопасности в Европе, пишет в статье для 19FortyFive доцент... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T19:57
2023-05-09T22:58
политика
украина
россия
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Ни Россия, ни НАТО не примут Украину под свой ядерный зонтик после формирования новой архитектуры безопасности в Европе, пишет в статье для 19FortyFive доцент кафедры политологии Университета Колорадо Питер Харрис.Несмотря на жертвы, на которые пошел Киев для вхождения в военный блок западных государств, он не получит доступ к ядерному зонтику, под который удалось попасть остальным его соседям, считает Харрис.Ранее политолог заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не откажется от идеи захвата Запорожья, Крыма и Донбасса, если между Москвой и Киевом установится временное перемирие. По мнению эксперта, соглашение, которое закрепит сложившийся статус-кво, не сбавит реваншистских настроений украинского руководства.
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политика, украина, россия, владимир зеленский, нато
Политика, Украина, Россия, Владимир Зеленский, НАТО
Украину уберут: Зеленскому сообщили, что будет с Киевом после спецоперации

Политолог Харрис: НАТО и Россия исключат Украину из новой архитектуры безопасности Европы

© AP Photo / Michal DyjukПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Ни Россия, ни НАТО не примут Украину под свой ядерный зонтик после формирования новой архитектуры безопасности в Европе, пишет в статье для 19FortyFive доцент кафедры политологии Университета Колорадо Питер Харрис.
«

"Европу ждет мрачное будущее. Разделение континента на два вооруженных лагеря — Россия и Белоруссия с одной стороны, Североатлантический альянс — с другой. Это рецепт холодного, и неумолимого мира. <...> Но даже такая суровая версия системы безопасности, похоже, исключает Украину", — рассуждает автор.

Несмотря на жертвы, на которые пошел Киев для вхождения в военный блок западных государств, он не получит доступ к ядерному зонтику, под который удалось попасть остальным его соседям, считает Харрис.
Ранее политолог заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не откажется от идеи захвата Запорожья, Крыма и Донбасса, если между Москвой и Киевом установится временное перемирие. По мнению эксперта, соглашение, которое закрепит сложившийся статус-кво, не сбавит реваншистских настроений украинского руководства.
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