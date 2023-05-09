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Путин назвал Киев разменной монетой в руках Запада - РИА Новости, 09.05.2023
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10:21 09.05.2023 (обновлено: 10:34 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/ukraina-1870577787.html
Путин назвал Киев разменной монетой в руках Запада
Путин назвал Киев разменной монетой в руках Запада - РИА Новости, 09.05.2023
Путин назвал Киев разменной монетой в руках Запада
Киев стал заложником государственного переворота и разменной монетой в руках Запада, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T10:21
2023-05-09T10:34
киев
владимир путин
украина
россия
в мире
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Киев стал заложником государственного переворота и разменной монетой в руках Запада, заявил президент России Владимир Путин."Непомерные амбиции, высокомерие и вседозволенность неизбежно оборачиваются трагедиями. Именно в этом причина катастрофы, которую переживает сейчас украинский народ. Он стал заложником государственного переворота и сложившегося на его базе преступного режима его западных хозяев, разменной монетой в реализации их жестоких корыстных планов", - сказал Путин на параде Победы.Парад Победы. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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киев, владимир путин, украина, россия, в мире
Киев, Владимир Путин, Украина, Россия, В мире
Путин назвал Киев разменной монетой в руках Запада

Путин: Киев стал заложником госпереворота и разменной монетой в руках Запада

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Киев стал заложником государственного переворота и разменной монетой в руках Запада, заявил президент России Владимир Путин.
"Непомерные амбиции, высокомерие и вседозволенность неизбежно оборачиваются трагедиями. Именно в этом причина катастрофы, которую переживает сейчас украинский народ. Он стал заложником государственного переворота и сложившегося на его базе преступного режима его западных хозяев, разменной монетой в реализации их жестоких корыстных планов", - сказал Путин на параде Победы.
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