https://ria.ru/20230509/ukraina-1870577787.html
Путин назвал Киев разменной монетой в руках Запада
Путин назвал Киев разменной монетой в руках Запада - РИА Новости, 09.05.2023
Путин назвал Киев разменной монетой в руках Запада
Киев стал заложником государственного переворота и разменной монетой в руках Запада, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T10:21
2023-05-09T10:21
2023-05-09T10:34
киев
владимир путин
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россия
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Киев стал заложником государственного переворота и разменной монетой в руках Запада, заявил президент России Владимир Путин."Непомерные амбиции, высокомерие и вседозволенность неизбежно оборачиваются трагедиями. Именно в этом причина катастрофы, которую переживает сейчас украинский народ. Он стал заложником государственного переворота и сложившегося на его базе преступного режима его западных хозяев, разменной монетой в реализации их жестоких корыстных планов", - сказал Путин на параде Победы.Парад Победы. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Киев, Владимир Путин, Украина, Россия, В мире
Путин назвал Киев разменной монетой в руках Запада
Путин: Киев стал заложником госпереворота и разменной монетой в руках Запада