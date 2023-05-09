https://ria.ru/20230509/ukraina-1870577787.html

Путин назвал Киев разменной монетой в руках Запада

Путин назвал Киев разменной монетой в руках Запада - РИА Новости, 09.05.2023

Путин назвал Киев разменной монетой в руках Запада

Киев стал заложником государственного переворота и разменной монетой в руках Запада, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T10:21

2023-05-09T10:21

2023-05-09T10:34

киев

владимир путин

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Киев стал заложником государственного переворота и разменной монетой в руках Запада, заявил президент России Владимир Путин."Непомерные амбиции, высокомерие и вседозволенность неизбежно оборачиваются трагедиями. Именно в этом причина катастрофы, которую переживает сейчас украинский народ. Он стал заложником государственного переворота и сложившегося на его базе преступного режима его западных хозяев, разменной монетой в реализации их жестоких корыстных планов", - сказал Путин на параде Победы.Парад Победы. Онлайн-репортаж >>

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

киев, владимир путин, украина, россия, в мире